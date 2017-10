Steffi Neulinger: „Ich bin sehr wettkampfstark“

Wie die Bayerische Meisterin Sport und Beruf erfolgreich unter einen Hut bekommt - vor 20 Minuten

WEISSENBURG - Stefanie Neulinger ist Geschäftsführerin eines Weißenburger Autohauses und hat eine vollgepackte Arbeitswoche. Um nach ihrem stressigen Job den Kopf freizubekommen, setzt sich die 35-Jährige viermal die Woche aufs Mountainbike und fährt sämtliche Hügel rund um Weißenburg ab. Das regelmäßige und harte Training hat sich ausgezahlt: Wie bereits kurz berichtet, gewann siedie Bayerische Mountainbike-Meisterschaft in Schneckenlohe und holte sich souverän die Goldmedaille.

Freute sich riesig über den Gewinn der Bayerischen Meisterschaft im Mountainbike-Marathon: Die Weißenburgerin Steffi Neulinger, die nach 80 Kilometern und 2100 Höhenmetern als erste ins Ziel kam. © Foto: Privat



Freute sich riesig über den Gewinn der Bayerischen Meisterschaft im Mountainbike-Marathon: Die Weißenburgerin Steffi Neulinger, die nach 80 Kilometern und 2100 Höhenmetern als erste ins Ziel kam. Foto: Foto: Privat



Was insofern beachtlich ist, weil neben ihr auf dem Podest eine professionelle Fahrerin stand, die ihre ganze Kraft und Zeit in ihren Sport investieren kann. Bei Steffi Neulinger sieht das ganz anders aus: Die Kfz-Meisterin kann sich erst nach der getanen Arbeit auf ihr Mountainbike schwingen. Deshalb ist sie auch auf einen besonderen Trainingsplan angewiesen: Die 35-Jährige setzt auf ein Intervalltraining, das es ihr erlaubt, in relativ kurzer Zeit einen maximalen Trainingseffekt zu erzielen.

Bei der Bayerischen MountainbikeMeisterschaft im Marathon im oberfränkischen Schneckenlohe musste Steffi Neulinger, die für das Team

Herobikes vom RC Germania Weißenburg startete, eine Strecke von 80

Kilometern mit 2100 Höhenmetern absolvieren. Insgesamt nahmen an dem Rennen rund 100 Mountainbiker teil, davon zehn Frauen, die

alle von Stefanie Neulinger besiegt wurden.

Nur wenig Zeit fürs Training

Warum sie, obwohl sie nur relativ wenig Zeit für das Training hat, dennoch so gut abgeschnitten hat? Stefanie Neulinger, die in ihrer Jugend mit ihrem Team schon einmal die Bayerische Meisterschaft in der Sportakrobatik gewonnen hat, schreibt ihren Erfolg vor allem ihrem ausgefeilten Trainingsplan zu, den Kathrin Schwing, die früher im deutschen National-kader mitfuhr, für sie ausgearbeitet hat.

Durch die Sportakrobatik hat sie sich ein gutes Gleichgewichtsgefühl und eine gute Körperspannung antrainiert, die sie auch beim Moutainbiken gut gebrauchen kann. Und auch mit der Anspannung, die es bei jedem Wettkampf zu beherrschen gilt, kann sie gut umgehen: „Ich bin sehr wettkampfstark.“

Pro Saison fährt die Weißenburgerin, die mit Thomas Michaelsen, der ebenfalls ein Radsportnarr ist, liiert ist, bis zu acht Rennen. Der Gewinn der Bayerischen Meisterschaft in diesem Jahr war bislang der größte Erfolg und besonderer Grund zur Freude – zumal die durch den vielen Regen stark aufgeweichte und technisch anspruchsvolle Strecke den Teilnehmern viel abverlangt hat.

Die schnellen Abfahrten, bei denen Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h erreicht wurden, und die matschige Strecke sorgten dafür, dass viele Teilnehmer vorzeitig ausschieden und das Rennen nicht bis zum Ende durchfahren konnten. Steffi Neulinger fuhr dagegen gleich zu Beginn an die Spitze und wurde in der Lizenzklasse der Damen souverän Erste.

Als Siegestrophäe gab es für sie eine Urkunde und eine Medaille. Geldpreise sind selbst bei einer Bayerischen Meisterschaft bei den Mountainbikern nicht drin, die viel Geld in ihr Material und ihr Training stecken. Doch darum geht es Stefanie Neulinger auch gar nicht, die sich über den Titel riesig freute: „Wir machen auch nur für Ruhm und Ehre.“

Markus Steiner