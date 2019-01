Steingass zieht um, Müller-Filiale kommt

WEISSENBURG - Nach Informationen unserer Zeitung wird das Modehaus Steingass seinen Stammsitz am Spitaltor im Jahr 2020 aufgeben und ins Erdgeschoss des sogenannten Schlehaider-Hauses ziehen. Dafür soll eine große Filiale der Drogeriemarktkette Müller in Weißenburg eröffnen. Das bestätigte gestern auf Anfrage unserer Zeitung der Inhaber der Modehauskette, Jürgen Steingass.

Zu groß für Steingass: Das Traditions-Modehaus zieht aus seinem Stammsitz aus und geht ins Schlehaider-Haus. Dafür soll eine große Müllerfiliale kommen. Foto: Jan Stephan



Das neue Jahr beginnt in Weißenburg in Sachen Einzelhandel turbulent. Erst die Schließung der Weltbildfiliale, jetzt der Steingass-Müller-Deal samt Laden-Rochaden. Die Weißenburger Innenstadt verändert ihr Gesicht. Eine kleine Revolution ist der Abschied von Steingass aus seinem Stammhaus in der Friedrich-Ebert-Straße. Dorthin soll in Zukunft eine Müller-Filiale eröffnen, wie man sie aus den großen Städten kennt. Auf 1600 Quadratmetern mit Spielwarenabteilung und vollem Sortiment. Das Modehaus selbst wird ein paar Meter weiter südlich auf die andere Straßenseite wechseln und das Erdgeschoss des Schlehaider-Hauses übernehmen, in dem im Moment die Sparkasse während der Sanierung ausgelagert ist. Der Umzug wird im Jahr 2020 stattfinden, bis dahin wird alles wie gewohnt weiterlaufen.

Die Nachricht ist so spektakulär, dass sie sich nicht länger unter der Decke halten ließ. In den vergangenen Tagen brodelten die Gerüchte in den Einzelhandelskreisen in Weißenburg bereits und zwischenzeitlich berichteten gleich mehrere Informanten ge­genüber unserer Zeitung von den Details des anstehenden Wechsels. Steingass-Geschäftsführer Jürgen Steingass bestätigte diese Informationen gestern auf Anfrage unserer Zeitung. „Müller hat noch nicht unterschrieben, aber ja, das ist geplant, und es ist sogar schon ein eigener Pressetermin für den 15. Januar in Weißenburg angesetzt.“

Die Einzel-Geschäfte, die Steingass in Weißenburg betreibt (Intersport, Cecil, Street One, s. Oliver) werden erhalten bleiben, stellte der Inhaber des Modehaus­kette fest. Mit dem Umzug in das Schlehaider-Haus sei aber eine Verkleinerung der Verkaufsfläche des Haupthauses verbunden. „Weißenburg ist als Standort schon schwierig für uns“, stellte Steingass fest. „Gunzenhausen hat sich in den vergangenen Jahren mit den Urlaubern hervorragend entwickelt, aber in Weißenburg kommt davon nichts an, habe ich den Eindruck.“

Bei dem Pressetermin am 15. Januar, der auf Initiative von Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel zurückgehe, werde man weitere Details erläutern können. Steingass ist seit 1961 mit seinem Modehaus in Weißenburg vertreten. Das Familien­-

unternehmen hat seinen Sitz in Heidenheim an der Brenz und ist außerdem in Kirchheim, Nördlingen und Gunzenhausen mit großen Modehäusern vertreten. In den vergangenen Jahren setzt man verstärkt auf die Eröffnung sogenannter „Stores“, Einzelgeschäfte, die bestimmte Marken vertreiben. Steingass ist der mit Abstand größte Mode- und Sportartikel-Anbieter in Weißenburg.

Müller ist eine große Drogeriemarktkette, die ihren Sitz in Ulm hat und über 700 Filialen in sieben europäischen Ländern betreibt. Neben Drogeriemarktartikeln hat das Unternehmen in seinen großen Niederlassungen unter anderem einen Schwerpunkt auf Multimedia, Schreib- und Spielwaren. Müller hat bereits in der Weißenburger Rosenstraße eine Filiale, die das Unternehmen dann wohl aufgeben wird, um in das Steingass-Stammhaus zu ziehen. Damit wird die Verkaufsfläche erheblich erweitert.

In der Rosenstraße entstünde damit allerdings zunächst ein weiterer Leerstand an zentraler Stelle, wie auch schon durch die Schließung der Weltbild-Filiale (wir berichteten). Dafür wäre eine gewerbliche Nachnutzung für das Sparkassen-Ausweichquartier gefunden, das nach dem Ende der Sanierung des Hauptgebäudes ansonsten leer stünde.

