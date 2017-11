Stopfenheim besiegte Schlusslicht, Oberhochstatt verpasste Herbstmeisterschaft

Tabellenführer unterlag bei der SG Heidenheim – Kattenhochstatt und Alesheim mit Auswärtssiegen - vor 2 Minuten

WEISSENBURG - In seinem letzten Vorrundenspiel hat der SSV Oberhochstatt eine 2:3-Niederlage bei der SG Heidenheim kassiert und dadurch (vorerst) die Herbstmeis­terschaft verpasst. Die Bauer-Elf führt in der Fußball-Kreisklasse West zwar weiterhin mit 27 Punkten, doch der SV Ochsenfeld (7:2 gegen Gunzenhausen) ist bis auf einen Zähler dran und hat noch ein offenes Spiel aus der Hinserie.

Fußball bei Fritz-Walter-Wetter: Die DJK Stopfenheim und der VfL Treuchtlingen kämpften auf dem durchweichten B-Platz um die Punkte, welche die Gastgeber durch ein 4:1 komplett verbuchten. © Uwe Mühling



Fußball bei Fritz-Walter-Wetter: Die DJK Stopfenheim und der VfL Treuchtlingen kämpften auf dem durchweichten B-Platz um die Punkte, welche die Gastgeber durch ein 4:1 komplett verbuchten. Foto: Uwe Mühling



Gleichzeitig rückten auch die Eintracht Kattenhochstatt und die DJK Stopfenheim (beide 22) mit ihren Siegen näher heran. Die Eintracht gewann bei der SG Unterschwaningen/Geilsheim mit 3:2, die DJK drehte ein 0:1 gegen das sieglose Schlusslicht VfL Treuchtlingen noch zu einem klaren 4:1-Erfolg. Jubeln durfte auch der SV Alesheim, der sich mit 4:3 bei der DJK Gnotzheim behauptete und seinen sechsten Sieg einfuhr.

SG Heidenheim – Oberhochstatt 3:2

Der SSV Oberhochstatt hat eine am Ende eher unglückliche 2:3-Niederlage bei der SG Heidenheim/Hechlingen/Döckingen kassiert. Der SSV erwischte einen guten Start, doch der eigentlich reguläre Treffer von Andreas Auenhammer wurde wegen vermeintlichem Abseits nicht anerkannt (10.). Nach einem üblen, aber unbeabsichtigten Foul am SSV-Torjäger legte Schiedsrichter Sascha Schneider seinen Maßstab fest, was bis zum Ende der Partie weitere 16 (!) Gelbe Karten bedeuten sollte – dreimal wurde Gelb-Rot daraus. Die Heimelf ging in der 28. Minute überraschend in Führung, als SSV-Keeper Michael Hammer Oskar König anschoss und der Ball in hohem Bogen ins Tor flog. Der SSV glich postwendend aus, als Bastian Walcher schoss und Christian Tröster den Ball ins eigene Gehäuse abfälschte (31.). Die Gäste waren nun dominant und erzielten die verdiente Führung durch Stefan Auernhammer (42.).

Nach der Pause machte Oberhochstatt enormen Druck, verpasste aber durch Andreas Auernhammer, Walcher und Eugen Rudi die Vorentscheidung. In der 60. Minute dann die entscheidende Szene des Spiels. Dominik Wiedemann grätschte Leonard Deuter aus SSV-Sicht fair ab, doch der Referee entschied auf Foul und Gelb-Rot. Den anschließenden Freistoß verwandelte Deuter zum 2:2 (60.). Acht Minuten später erzielte der eingewechselten Steffen Pilney das 2:3. Nun warf der SSV alles nach vorn und hatte Pech bei Chancen durch die Auernhammer-Brüder. Zwischenzeitlich gab es mit Gelb-Rot für Oster (71., SG) und Harbatschek (87., SSV) zwei weitere Platzverweise. Die Gastgeber verpass­ten gegen dezimierte SSVler die Entscheidung, Stefan Auernhammer verfehlte in der Nachspielzeit mit einem spektakulären Fallrückzieher um Zentimeter den Ausgleich.

SSV Oberhochstatt: Hammer, Harba­tschek, Wiedemann, Frankl, Mühlöder, Danzer, Rudi, Stefan Auernhammer, Walcher, Schweinesbein, Andreas Auernhammer (eingewechselt: Hager, Kriegl).

Reserven: 5:2 für die SG Oberhochstatt/Fiegenstall II.

Stopfenheim – VfL Treuchtlingen 4:1

Auf dem schwer zu bespielenden B-Platz in Stopfenheim brauchten beide Teams ein paar Minuten, um sich mit den Bedingungen zurechtzufinden. Die DJK hatte allerdings von Beginn an mehr Spielanteile, kassierte nach einer Viertelstunde jedoch das 0:1. Ein verunglückter Abschlag von Keeper Dominik Monatzetter landete direkt bei Holger Milles, der schnell reagierte und das Leder aus rund 20 Metern im Tor versenkte. Stopfenheim zeigte sich nur kurz geschockt und erhöhte den Druck. Die VfL-Deckung ließ aber kaum zwingende Torabschlüsse zu. So war es kurz vor der Pause Kevin Berns, der mit einem beherzten Schuss aus der zweiten Reihe für den 1:1-Ausgleich sorgte. Unmittelbar danach vereitelte Monatzetter gegen Simon Haubner die beste Treuchtlinger Chance.

Linienrichter Helmut „Zipp“ Sichert trotzte dem Dauerregen mit Schirm und Durchhaltevermögen. © Uwe Mühling



Linienrichter Helmut „Zipp“ Sichert trotzte dem Dauerregen mit Schirm und Durchhaltevermögen. Foto: Uwe Mühling



Nach dem Seitenwechsel ka­men die Hausherren furios aus der Kabine und entschieden die Partie binnen 15 Minuten. Zunächst schoss Ja­kob Bittner seine Mannen mit 2:1 in Führung, wenig später erhöhte Johannes Börlein auf 3:1. Dann war Berns nach einer Freistoßflanke erneut zur Stelle und markierte das 4:1. Nach einer Gelb-Roten Karte für Stopfenheims Andreas Sichert kamen die Gäs­te durch Haubner und Beck noch zu zwei guten Chancen, die Monatzetter allerdings stark entschärfte. Auf der Gegenseite ließen Seitz, Pfahler und Börlein weitere DJK-Gelegenheiten liegen.

DJK Stopfenheim: Monatzetter, Lemmermeier, Link, Seitz, Berns, Schneider, Andreas Sichert, Benedikt Schlund, Börlein, Bittner, Pfahler (eingewechselt: Pfahler, Stefan Sichert, Wagner).

VfL Treuchtlingen: Ruppert, Neumann, Hecker, Edwin Milles, Holger Milles, Glöckl, Beck, Schübel, Hochmuth, Steinle, Haubner (eingewechselt: Köhler, Grünsteudel, Moghaddam).

Reserven: 3:1 für Treuchtlingen; VfL-Tore durch Axel Rosenbauer, Martin Liebhardt und Andreas Heuberger; DJK-Treffer durch Mathias Wilhelm.

SG Geilsheim – Kattenhochstatt 2:3

In einer umkämpften Partie bei widrigen Verhältnissen behielt am Ende der Gast aus Kattenhochstatt die Oberhand. Die Eintracht hatte auch die erste Gelegenheit, als Chris Rei­chart aus spitzem Winkel nur das Au­ßennetz traf (6.). Im Gegenzug parierte Eintracht-Keeper Dominik Hegner gegen Michael Tielsch. Nur wenige Minuten später segelte eine Freistoßflanke von Mina durch den Strafraum der Gastgeber und konnte gerade noch auf der Linie geklärt werden. Nach 15 Minuten ging die SG Unterschwaningen/Geilsheim durch Nick Kirchdörfer mit 1:0 in Führung. Die Gäste glichen nur eine Minute später aus. Ei­nen Freistoß von Mina aus dem Halbfeld köpfte Stefan Kraft zum 1:1 ein. In der 25. Minute rettete die SG nach einem tollen Solo von Kevin Dittrich erneut auf der Linie, und auf der Ge­genseite parierte Hegner. Zehn Minuten vor der Pause war es wieder Kraft, der sich durchsetzte und das 1:2 erzielte.

Nach dem Seitenwechsel wurde ein Treffer von Reichart wegen Foulspiels nicht gegeben. In der 75. Minute sorgte Marco Thalhauser mit einem kuriosen und sehenswerten Treffer für das 1:3: Einen Querschläger des Keepers nahm der Eintracht-Akteur auf Höhe der Mittellinie direkt und traf mit einer Bogenlampe. Kurz darauf kamen die Gastgeber durch Tielsch zwar noch auf 2:3 heran, doch die Kattenhochstatter brachten den Sieg über die Zeit.

Eintracht Kattenhochstatt: Hegner, Chris­tian Pfahler, Rudat, Allertseder, Mina, Marco Thalhauser, Reichart, Thomas Eckert, Kraft, Zäh, Dittrich (eingewechselt: Föttinger, Lackner, Walz).

Reserven: 4:2 für Kattenhochstatt; Eintracht-Tore durch Christian Hüttinger (2) und Kai Lackner (2).

DJK Gnotzheim – SV Alesheim 3:4

Dank seines überragenden Keepers Martin Stützer gewann der SV Alesheim bei der DJK Gnotzheim. Es entwickelte sich auf dem tiefen Geläuf ein ausgeglichenes Match. Alesheims erste Möglichkeit parierte DJK-Keeper Herzog. Doch kurz darauf leistete sich der Schlussmann einen „Bock“, als er Stefan Hegner den Ball in die Füße spielte und dieser sich mühelos mit dem 0:1 bedankte (28.). Die letzten fünf Minuten vor der Pause hatten es dann in sich. Erst war es erneut Hegner, der nach einer Ecke am schnells­ten reagierte und den Ball zum 0:2 versenkte. Gleich im Gegenzug verkürzte Steffen Eder nach einer Freistoßflanke völlig frei stehend zum 1:2.

Die Gäste schlugen in Person von Andre Dümmler unmittelbar zurück. Er nutzte den kollektiven Tiefschlag der Gnotzheimer Defensive nach einem Gramlich-Freistoß zum 1:3. Nach der Pause waren die Gastgeber klar spielbestimmend, und die Alesheimer hatten es nur ihrem glänzend aufgelegten Schlussmann Martin Stützer zu verdanken, dass die Führung weiter Bestand hatte. In der 58. Minute traf Tobias Kamm dann allerdings mit einem 20-Meter-Hammer zum 2:3. Die Heimelf drückte enorm, scheiterte aber ein ums andere Mal am SVA-Keeper. Auf der Gegenseite dauerte es bis zur 80. Minute, ehe Alesheim wieder gefährlich wurde: Nach einer Ecke verwandelte Max Pfann zum 2:4. Als Kamm kurz vor Schluss noch auf 3:4 verkürzte, wurde es noch mal spannend. Die Gästeabwehr verteidigte aber den Auswärtssieg.

SV Alesheim: Stützer, Dümmler, Stöhr, Ittner, Zweigert, Gramlich, Alexander Herzog, Konrad, Hegner, Dominik Baumgärtner, Marc Baumgärtner (eingewechselt: Renner, Pfann).

Reserven: 7:2 für Alesheim; SVA-Tore durch Serhiy Kolisnyk (3), Michael Gebhardt, Tobias Lechner, Christian Wagner und Johannes Stöhr.

um/kk