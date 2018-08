Stopfenheim fertigte Ellingen im Derby mit 5:1 ab

WEISSENBURG - Nach dem zweiten Spieltag stehen in der Fußball-Kreisklasse West zwei Mannschaften mit vollen sechs Punkten vorne: Die DJK Stopfenheim und der TSV 1860 Weißenburg II (U23), die beide ihre Auftaktspiele gewonnen haben.

Derbyzeit in der Kreisklasse West: Die DJK Stopfenheim (links Youngster David Schneider) setzte sich gegen die TSG Ellingen (rechts Ninel Corcoveanu) deutlich mit 5:1 durch und durfte feiern. © Uwe Mühling



Die Stopfenheimer durften nach dem 5:0 in Unterschwaningen nun einen erneuten Fünferpack in Form eines 5:1-Erfolges im Derby gegen die TSG Ellingen bejubeln und nehmen aufgrund des besseren Torverhältnisses (10:1) den ersten Platz vor den punktgleichen Weißenburgern (8:1) ein. Torjäger Johannes Börlein erzielte für Stopfenheim übrigens den zweiten Dreierpack in Folge. Auf Rang drei folgt die SG Heidenheim (vier Punkte), die sich mit einem 1:1 in Westheim begnügen musste.

Der SV Alesheim konnte nach der 2:5-Niederlage in Ellingen nun den ersten „Dreier“ der neuen Saison feiern und das mit einem klaren 4:1 gegen den TSV Spalt, dessen Debüt in der KK-West somit ziemlich daneben ging. Anders der Aufsteiger FC Aha: Ihm gelang in seinem ersten Kreisklassen-Spiel gleich ein 3:1-Erfolg gegen die Eintracht Kattenhochstatt.

DJK Stopfenheim – TSG Ellingen 5:1

Die DJK Stopfenheim hat im prestigeträchtigen Derby gegen die TSG Ellingen einen deutlichen 5:1-Sieg gefeiert. Danach sah es zunächst allerdings nicht aus, denn nachdem Johannes Börlein nach Vorarbeit von Simon Geißlinger die frühe DJK-Führung verpasst hatte, schlug Ellingen mit dem ersten Angriff eiskalt zu. Ninel Corcoveanu nutzte eine Stopfenheimer Unachtsamkeit zum 1:0 für die Gäste. Die Hausherren brauchten ein paar Minuten, um sich zu sammeln, bekamen die Partie dann aber immer besser in den Griff. Nach gut einer halben Stunde bediente Andreas Sichert Geißlinger mustergültig, und der DJK-Youngster schoss überlegt zum Ausgleich ein. Kurz vor dem Pausenpfiff drehten die Gastgeber das Spiel komplett. Nach einer Ecke von Sichert war Niko Reislöhner zur Stelle und besorgte das 2:1.

Die DJK war auch nach dem Seitenwechsel das aktivere Team und erhöhte nach 50 Minuten auf 3:1. Johannes Börlein traf aus 18 Metern. Die Elf von Trainer Tobias Weickmann ließ den Ball danach gut laufen und sorgte durch einen Doppelschlag rund 20 Minuten vor Schluss für die endgültige Entscheidung. Zunächst traf Johannes Börlein nach einem schönen Spielzug über Kevin Berns und Florian Schlund zum 4:1. Kurz darauf verwertete erneut DJK-Torjäger und -Kapitän Börlein eine Hereingabe von Reislöhner zum 5:1-Endstand und machte damit seinen lupenreinen Hattrick im Derby perfekt.

DJK Stopfenheim: Monatzetter, Schlund, Link, Renner, Schneider, Daniel Weickmann, Geißlinger, Sichert, Reislöhner, Bittner, Börlein (eingewechselt: Berns, Seitz, Pfahler).

TSG Ellingen: Hirschmann, Häckel, Schaffrath, Schütz, Auernhammer, Pfefferlein, Minderlein, Corcoveanu, Hartmann, Swierkot, Späth (eingewechselt: Ehard, Buchholz, Galsterer).

Schiedsrichter: Otto Holzschuh (DJK Abenberg).

SV Alesheim – TSV Spalt 4:1

Der SV Alesheim hatte anfangs mehr vom Spiel, und die Abwehr um Andre Dümmler und Chris Wagner stand sehr gut. Nachdem Marc Baumgärtner einen schönen Pass von Hans-Jürgen Gramlich gekonnt mitnahm, bereitete er das 1:0 für Neuzugang Markus Dietze vor, der freistehend einschob (23. Minute). Danach musste der wiedergenesene Torhüter Martin Stützer zweimal gegen die Spalter parieren, um die Führung zu verteidigen. Nach der Pause setzte sich Jan Konrad gegen zwei Spalter Verteidiger durch und konnte nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Stefan Hegner sicher zum 2:0 (59.). Der TSV Spalt hatte noch eine gute Kopfballchance und nutzte dann einen Stellungsfehler in der Abwehr zum 2:1-Anschlusstor durch Spielertrainer Pascal Weidmann (79.). Alesheim ließ sich davon aber nicht beeindrucken: Erst markierte Hans-Jürgen Gramlich mit einem Flachschuss das 3:1 (81.) nach schönem Pass von Markus Dietze; danach war es Dietze selbst, der nach guter Vorarbeit den 4:1-Endstand herstellte (87.). Er nutze eine Vorlage des eingewechselten Jonas Kern.

SV Alesheim: Stützer, Wagner, Dümmler, Andreas Herzog, Alexander Herzog, Marc Baumgärtner, Gramlich, Zweigert, Dietze, Hegner, Konrad (eingewechselt: Benjamin Hausleider, Schuler, Kern).

FC Aha – Eintracht Kattenhochstatt 3:1

Beim Auswärtsspiel in Aha konnte die Eintracht keine Punkte sammeln. Kattenhochstatt hatte seine erste Torchance in der 17. Minute, als Philipp Allertseder am FC-Keeper scheiterte. Der erste Treffer gelang Aha in der 30. Minute mit einem Ball aus der Tiefe auf Janis Börner, der die Abwehr und Gäste-Keeper Christian Eckert stehen ließ und zum 1:0 einschob. Die unsortierte Eintracht ließ dem Gegner zu viel Spielraum und somit auch weitere Torchancen zu. Gleich nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit traf Kattenhochstatts Neuzugang Marco Mürl eine Flanke schlecht und beförderte den Ball ins eigene Tor, sodass der Aufsteiger seine Führung auf 2:0 erhöht. Den Gästen fehlte im weiteren Spielverlauf die Konsequenz in den Zweikämpfen und die nötige Passgenauigkeit im Spielaufbau. Die Gastgeber machten sich diese Situation in der 82. Minute zu Nutze, als Spielertrainer Jakob Hinderer ein Solo mit dem 3:0 abschloss. Zum Ende der Partie verwandelte Chris Reichart noch einen von Thomas Eckert herausgeholten Elfmeter zum 3:1-Endstand.

Eintracht Kattenhochstatt: Christian Eckert, Christian Pfahler, Allertseder, Scherer, Zäh, Rudat, Thomas Eckert, Mürl, Reichart, Kraft, Dittrich (eingewechselt: Loy, Schöniger, Marco Thalhauser).

Reserven: 3:0 für die Eintracht durch Treffer von Jonas Junghof und Georg Wolf sowie ein Eigentor des FC Aha.

TSV 1860 Weißenburg II – SV Unterschwaningen/Geilsheim 3:1

Die Gäste traten im Sportpark Rezataue ohne ihren bisherigen Trainer Peter Maurer an. Er hatte erst zu Jahresbeginn übernommen und die SG in einer schwierigen sportlichen Situation zum Klassenerhalt geführt. Nach dem ersten Saisonspiel – einer 0:5-Heimpleite gegen Stopfenheim – trat er jedoch zurück. Offenbar stimmte es nicht mehr ganz, mehrere Kleinigkeiten hatten sich summiert, wie es hieß. Für Maurer hat vorerst Marco Feldner als Interimstrainer übernommen. Er coachte das Team aus dem Landkreis Ansbach jetzt auch beim einzigen Samstagsspiel der KK-West in Weißenburg.

Erst ein 3:1-Sieg in der Rezataue, dann der Kirchweihbesuch: Die Weißenburger U23 (am Ball Johannes Herrmann) feierte einen Heimsieg gegen Unterschwaningen/Geilsheim und konnte anschließend am Samstagabend als Tabellenführer der Kreisklasse West ins Festzelt gehen. © Uwe Mühling



Die TSV-1860-Jungs begannen mit viel Elan und knüpften an die gute Leistung vom Auftaktmatch in Polsingen an (5:0). In der 18. Minute fiel folgerichtig das 1:0: Marco Jäger wurde im Strafraum umgerissen. Lucas Bürlein verwandelte den fälligen Elfmeter zur Führung. Kurz vor der Pause legte dann Dominik Eitel mit seinem dritten Saisontreffer zum 2:0 nach. Der Ex-Spalter verwertete eine Hereinga­be von Jan-Mirko Loy (41.).

Die zweite Hälfte war gerade mal sechs Minuten alt, da sorgte Youngster Musa Calik für die Vorentscheidung. Er traf mit einem weiteren Elfmeter zum vorentscheidenden 3:0. Diesmal war Eitel im Strafraum gefoult worden (51.). In der Folgezeit hätten die Weißenburger noch nachlegen können, hatten aber Pech, dass ein Treffer von Jan-Mirko Loy vom insgesamt souveränen Schiedsrichter Michael Scharping nicht gegeben wurde. Der Kopfball ging an die Unterkante der Latte und landete dann aus Weißenburger Sicht klar hinter der Torlinie – der Referee hatte es aus seiner Position allerdings anders gesehen.

Abgesehen davon leisteten sich die Gastgeber mit Fortdauer des Partie einige Fehler und Unkonzentriertheiten im Spielaufbau und in der Defensiv­arbeit. Das war vielleicht auch ein wenig dem Vorabend zuzuschreiben (Bierprobe!). Die Folge war das 3:1 durch Michael Tielsch in der 77. Minute. Hätte die SG eine weitere gute Möglichkeit zum Anschlusstreffer genutzt, wäre es in den Schlussminuten vielleicht noch einmal richtig spannend geworden.

So aber blieb es aus Jonas Herters Sicht beim „ungefährdeten Sieg“ für den TSV 1860 II, der spielerisch sicherlich noch Luft nach oben hatte, vor allem in der zweiten Hälfte. Der Spielertrainer und Torwart zeigte sich dennoch rundum zufrieden mit dem Saisonstart: „Zwei Spiele, sechs Punk­te, 8:1 Tore – was will man mehr“, freute sich Jonas Herter. Nach dem Kirchweihspiel muss die Weißenburger U23 am kommenden Sonntag zum Nachbarschaftsduell bei der TSG Ellingen antreten.

TSV 1860 Weißenburg II (U23): Herter, Forster, Loy, Lucas Bürlein, Prohaska, Riedel, Wittmann, Herrmann, Eitel, Calik, Jäger (eingewechselt: Bozan, Stauffer, Besnik Bashaj).

