Stopfenheim ist abgestiegen, Wettelsheim wackelt

DJK ist nach 0:2 gegen Meckenhausen zu weit abgeschlagen – SVW hat Vorsprung eingebüßt - vor 40 Minuten

WEISSENBURG - Der erste Absteiger aus der Fußball-Kreisliga Süd steht fest: Nach vier Jahren im Oberhaus muss die DJK Stopfenheim in der kommenden Saison wieder in der Kreisklasse antreten.

Am Boden: Nach zuletzt vier Jahren in der Kreisliga muss die DJK Stopfenheim (im Bild Torhüter Dominik Monatzetter) wieder in die Kreisklasse absteigen. Das endgültige Aus kam durch die 0:2-Heimniederlage gegen Meckenhausen. © Uwe Mühling



Am Boden: Nach zuletzt vier Jahren in der Kreisliga muss die DJK Stopfenheim (im Bild Torhüter Dominik Monatzetter) wieder in die Kreisklasse absteigen. Das endgültige Aus kam durch die 0:2-Heimniederlage gegen Meckenhausen. Foto: Uwe Mühling



Eine 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Meckenhausen besiegelte am drittletzten Spieltag auch rechnerisch gesehen das Aus für die Mannschaft des Trainerduos Christian Schlund/Marco Benzinger. Den zweiten Abstiegsplatz sowie die zwei Relegationsränge müssen die SG Forchheim/Sulzkirchen (20 Punkte), der TSV Spalt (21) und die DJK Limes (23) unter sich ausmachen.

Während Spalt das Seenland-Derby bei der SG Ramsberg/St. Veit knapp mit 2:3 verlor, überraschte Limes mit einem 2:1-Erfolg gegen den Spitzenreiter SV Wettelsheim, der nun gehörig um die Meisterschaft bangen muss, denn Heideck (1:0 gegen Pollenfeld) und Freystadt (5:0 gegen Solnhofen) rückten der Grimm-Truppe bis auf einen beziehungsweise zwei Punkte auf den Pelz. Es könnte nun zum großen Showdown am letzten Spieltag kommen, wenn Wettelsheim Heideck empfängt (3. Juni). Vorher steht für den daheim noch ungeschlagenen SVW ein weiteres Heimspiel gegen Forchheim/Sulzkirchen am Plan (28. Mai).

DJK Stopfenheim – Meckenhausen 0:2

Wie schon in den letzten Wochen bot die DJK Stopfenheim einen keinesfalls enttäuschenden Auftritt, sondern probierte es mit aller Macht. Doch am Ende stand man einmal mehr mit leeren Händen da. In Halbzeit eins hatten die Hausherren deutlich mehr vom Spiel und waren die dominierende Mannschaft, für mehr Gefahr sorgte allerdings der TSV Meckenhausen, der bereits nach zehn Minuten in Führung ging, als Benjamin Fleischmann einen Freistoß zum 0:1 einköpfte.

Stopfenheim suchte danach den Weg nach vorne und hatte durch einen Kopfball von Johannes Börlein und einen Schuss ans Außennetz von Florian Schlund seine besten Chancen. Auf der Gegenseite parierte Dominik Monatzetter stark gegen Stefan Hamperl und Fleischmann. Nach der Pause ließen die Gäste die DJK kommen und lauerten auf Konter. Die beste Chance zum Ausgleich hatte dann erneut der durchgebrochene Schlund, der jedoch an TSV-Schlussmann Moritz Wegner scheiterte. Nach einer Stunde traf Hamperl zum 0:2. Stopfenheim warf in der Schlussphase noch mal alles nach vorne, doch die „Meckis“ verteidigten geschickt und ließen keinen Treffer mehr zu, sodass die letzten Hoffnungen der DJK mit dem Schlusspfiff dahin waren.

DJK Stopfenheim: Monatzetter, Wachter, Renner, Sichert, Pihale, Seitz, Link, Florian Schlund, Bittner, Pfahler, Börlein (eingewechselt: Benedikt Schlund, Schmidtlein, Lemmermeier).

Reserven (B-West 2): DJK Stopfenheim II – SV Lellenfeld II 4:0; Tore durch Florian Krapp (2), Martin Danner und Stefan Sichert.

DJK Limes – SV Wettelsheim 2:1

Spitzenreiter SV Wettelsheim verlor in Titting bei der DJK unglücklich. Vor allem die Selbstsicherheit in Hälf­te eins war ausschlaggebend für die Niederlage. Die ersten 20 Minuten gehörten klar den Gästen, die sich anschließend bis zum Rückstand zu stark zurücknahmen. Erst dann war wieder die gewohnte Aggressivität und Spielstärke zu sehen, jedoch sollte kein Treffer mehr fallen. Nach sechs Minuten lief für die Elf von Trainer Tobias Grimm noch alles nach Plan. Robin Bosch legte von der rechten Seite zurück, Timo Rößler schob aus zehn Metern clever zum 0:1 ein. Bittere Pille für die Gäste: Nach einer knappen halben Stunde musste der Torschütze verletzt raus.

Die gegen den Abstieg kämpfenden Hausherren des stets gefährlichen Spielertrainers Emin Ismaili fanden besser in die Partie, Schlussmann Aaron Obel hielt die Gäste aber im Spiel. Bis zur 30. Minute, als er bei einem Foulelfmeter von Benedikt Satzinger das Nachsehen hatte. Tobias Krois verpasste die erneute SVW-Führung. 20 Minuten vor dem Ende kam es nach Chancen auf beiden Seiten für den Primus dann knüppeldick. Wettelsheim bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Sebastian Gutmann war der Nutznießer zum 2:1. In der Folge drängte die Grimm-Elf auf den Ausgleich, Limes wehrte sich aber mit Erfolg.

SV Wettelsheim: Obel, Riehl, Müller, Enser, Simon Hüttinger, Döbler, Timo Rößler (25. Fuchs), Michael Berthold, Schupp, Tobias Krois, Bosch (eingewechselt: Tobias Fuchs, Baumann, Renner).

SG Ramsberg/St. Veit – TSV Spalt 3:2

Zu Beginn zeigten beide Teams eine kampfbetonte Partie, in der um jeden Meter gefightet wurde. Joscha Minderlein nach schöner Vorarbeit von Sebastian Zottmann verwandelte da­bei herrlich per Volleyabnahme zum 1:0 für die Ramsberg-Veiter. Die kalte Dusche folgte nach einem Abwehrfehler, als Marian Regula eiskalt das 1:1 besorgte. In der Folge übernahm Spalt das Kommando, konnte aber bis zur Pause nichts mehr Zählbares verzeichnen. Lediglich Marco Böhm auf SG-Seite traf nach einem Abwehrfehler per Lupfer den Pfosten.

Auch nach der Pause kamen die Gäste besser zurück. Völlig überraschend erzielte Nico Schwarzer aber nach einer Ecke das 2:1 für die SG (75. Minute). Die Hausherren bekamen nun mehr Räume und erzielten das 3:1 durch Zottmann, dessen Anerkennung aber vom ansonsten gut leitenden Gespann um Dominik Fober verwehrt blieb. Den Sack machte schließlich Böhm zu, der eine schöne Vorarbeit von Zottmann verwertete. Danach hatte noch Aktivposten Schwarzer eine Chance. Das 3:2 mit dem Schlusspfiff durch Florian Sitzmann änderte jedoch nichts mehr am SG-Sieg.

SG Ramsberg/St. Veit: Kluy, Tobias Seitz, Dominik Seitz, Patrick Haueis, Egerer, Zottmann, Toth, Huf, Schwarzer, Minderlein, Marco Böhm (eingewechselt: Andreas Lechner, Eu­gen Rudi).

Reserven (B-Klasse West 2): SG Ramsberg/St. Veit II – FC Aha II 6:1; SG-Treffer durch Ivan Wild (2), Daniel Riess (2), Oliver Herzog und Tobias Preiss.

TSV Freystadt – TSG Solnhofen 5:0

Beim letztjährigen Bezirksliga-Absteiger TSG Solnhofen scheint die Luft nach dem in der Vorwoche gesicherten Klassenerhalt draußen zu sein. Jedenfalls musste sich die Truppe des Trainerduos Konstantin Bilinski/

Christoph Zwahr beim TSV Freystadt deutlich mit 0:5 geschlagen geben.

Schon nach gut einer halben Stunde zeichnete sich ab, dass die Oberpfälzer die Partie letztlich für sich entscheiden würden, als Matthias Sessler und Andreas Forster mit einem Doppelschlag innerhalb von 100 Sekunden zwei Treffer erzielten (25. und 27. Minute). Fünf Minuten vor der Halbzeit erhöhte Forster auf 3:0. Drei Minuten war der eingewechselte Oliver Überall in der zweiten Hälfte auf dem Rasen, da stand es auch schon 4:0 (75.). Den Schlusspunkt setzte Forster mit seinem dritten Tor an diesem Tag zum 5:0-Endstand für den TSV Freystadt, der nun bis auf zwei Punkte an Wettelsheim dran ist.

TSG Solnhofen: Geci, Rohlik, Gangl, Kopyto, Polak, Schmidt, Bunz, Neumann, Kololli, Muska, Ismail-Retzep (eingewechselt: Omar).

Uwe Mühling