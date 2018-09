Stopfenheimer Erfolgsexpress überrollte SG Heidenheim

6:1-Sieg der DJK, die ihre Tabellenführung in der Kreisklasse West untermauerte - vor 42 Minuten

WEISSENBURG - Der DJK-Erfolgsexpress ist förmlich über die SG Heidenheim/Hechlingen/Döckingen hinweggerollt: Mit 6:1 gewannen die Stopfenheimer auch ihr viertes Spiel in der Fußball-Kreisklasse West und untermauerten ihre Tabellenführung.

Derzeit kaum zu halten: Torjäger Johannes Börlein (re.) traf erneut im Dreierpack. © Uwe Mühling



Die Truppe von Trainer Tobias Weickmann hat volle zwölf Punkte und 18:3 Tore. Elf dieser Treffer hat Torjäger Daniel Börlein erzielt, der gegen „HHD“ bereits seinen dritten Dreierpack der Saison schnürte. Schritt halten kann momentan nur der TSV 1860 Weißenburg II (U23), der nach seinem 5:1 gegen Spalt mit zehn Punkten auf Rang zwei steht (wir berichteten bereits), gefolgt von Gnotzheim, Heidenheim und Ellingen (alle sieben Zähler). Gnotzheim gewann mit 5:2 in Alesheim, Ellingen mit 3:2 in Westheim. Verlegt wurde das Kattenhochstatter Match gegen Polsingen, und zwar auf den 3. Oktober.

DJK Stopfenheim – SG Heidenheim 6:1

Auch im zweiten Heimspiel der Saison hat die DJK Stopfenheim einen klaren Sieg gefeiert, der am Ende et­was zu hoch ausfiel. Das Duell gegen die Gäste vom Hahnenkamm war nämlich lange Zeit nicht so einseitig, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Die Hausherren starteten perfekt und gingen durch einen Kopfball-Treffer von Johannes Börlein nach Ecke von Andreas Sichert früh in Führung. Beflügelt vom 1:0 spielte die DJK weiter mutig nach vorne und kam immer wieder zu guten Abschlüssen. Mitte des ersten Durchgangs erreichte ein Pass in die Spitze Börlein, der von seinem Gegenspieler nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden konnte. Der DJK-Torjäger schritt selbst zum Elfmeter und verwandelte zum 2:0. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten wenig später die Chance zum Ausgleich. Nach Foul an Patrick Denk rutschte Oskar König beim Strafstoß allerdings aus und setzte den Ball übers Tor. Auf der Gegenseite hatten vor der Pause Niko Reislöhner und Sebastian Pfahler noch zwei dicke Möglichkeiten für den dritten Stopfenheimer Treffer.

Nach dem Seitenwechsel rannte die SG noch mal an und wollte unbedingt den Anschlusstreffer. In einer intensiv geführten Partie konnte die DJK die Bemühungen der Gäste allerdings weit genug vom Tor weghalten und blieb nach vorne selbst gefährlich. Das 3:0 war die Kopie des zweiten Treffers. Wieder erlief Börlein einen Ball im Strafraum, wieder wurde er zu Fall gebracht, wieder verwandelte Stopfenheims Kapitän den fälligen Strafstoß – sein elftes (!) Saisontor. Die Gäste gaben keineswegs auf, wurden von der DJK allerdings noch dreimal eiskalt ausgekontert. Zunächst erhöhte Simon Geißlinger auf 4:0, wenig später traf Niko Reislöhner zum 5:0, ehe erneut Youngster Geißlinger das halbe Dutzend vollmachte. In der Schlussminute kamen die Gäste per Freistoß noch zum Ehrentreffer durch Michael Oster.

DJK Stopfenheim: Monatzetter, Berns, Link, Seitz, Schneider, Daniel Weickmann, Bittner, Reislöhner, Sichert, Pfahler, Börlein (eingewechselt: Schlund, Geißlinger, Tobias Weick­mann).

Reserven: 3:0 für die SG Heidenheim.

SV Alesheim – DJK Gnotzheim 2:5

Der SV Alesheim musste sich zu Hause gegen die DJK Gnotzheim mit 2:5 geschlagen geben. Die Gäste waren von Beginn an voll da, während sich der SV Alesheim erst finden musste. Hinzu kam, dass SVA-Torwart Martin Stützer nach zehn Minuten ausgewechselt werden musste. Die erste nennenswerte Chance hatte trotzdem Alesheims Spielführer Hans-Jürgen Gramlich, der nach schönem Querpass von Dominik Baumgärtner direkt auf den Gnotzheimer Schlussmann zielte. Danach wurde SV-Ersatzkeeper Marcel Reissig durch Sebastian Eder gekonnt überlupft, und so stand es nicht unverdient 1:0 für die DJK. Insgesamt sieben Tore gab es in dem fairen Duell, fünf davon nach Standards. Vor der Pause erhöhte Gnotzheim nach einer kurz ausgeführte Ecke durch Tobias Katzer auf 0:2, nach der Pause verkürzte Stefan Hegner zum 1:2 – ebenfalls nach einem Eckball. Alesheim war am Drücker, konnte aber keine klaren Torchancen mehr herausspielen. Gnotzheim nutzte drei schöne Freistoß-Situationen durch Michael Kamm, Tobias Kamm und erneut Katzer zum 1:5. Hegner machte mit seinem zweiten Treffer noch den 2:5-Endstand perfekt. Alles in allem war es ein verdienter Erfolg für Gnotzheim, der in der Höhe etwas zu hoch ausfiel.

SV Alesheim: Stützer, Wagner, Dümmler, Andreas Herzog, Alexander Herzog, Marc Baumgärtner, Gramlich, Dominik Baumgärtner, Dietze, Hegner, Kern (eingewechselt: Reissig, Patrick Katheder, Müller).

Reserven: 11:0 für Alesheim durch Tore von Markus Lyrhammer (6), Florian Lechner (2), Tobias Lechner, Benjamin Hausleider und Matthias Schuler.

SV Westheim – TSG Ellingen 2:3

Trotz einer etwas wackligen Schlussphase nahmen die Gäste aus Ellingen nicht unverdient alle drei Punkte mit nach Hause und sorgten für Ernüchterung im Westheimer La­ger. In der ersten halben Stunde war es auf nassem Untergrund ein sehr zerfahrenes Spiel ohne größere Höhepunkte. Danach kam die Heimelf besser in die Partie und hätte durch Mario Früh und Dominik Prüßner in Führung gehen können, doch der Ellinger Keeper Patrick Herrmann sowie ein Abwehrbein hatten etwas dagegen. Mitten in diese Drangphase folgte die kalte Dusche durch Sven Späth, dessen Schuss aus 20 Metern unhaltbar zum 0:1 neben dem Pfosten einschlug (35.). Der SVW verlor nun die Ordnung und kassierte kurz darauf durch Florian Ehards Knaller in den Winkel das 0:2. Alle guten Vorsätze auf eine Wende im zweiten Durchgang erhielten bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff einen herben Dämpfer, nachdem Sascha Prüßner einen Schuss von Ninel Corcoveanu zwar noch parieren konnte, gegen den Nachschuss von Leon Pfefferlein aber machtlos war. Es stand 0:3. Die TSG schaltete nun zusehends in den Verwaltungsmodus, während den Gastgebern an diesem Tag weiterhin die Mittel fehlten, um das gegnerische Gehäuse in Gefahr zu bringen. Erst nach dem 1:3 durch Dominik Prüßner (83.) keimte wieder Hoffnung bei den Platzherren auf. Fabian Maurer scheiterte nur zwei Minuten später mit einem Elfmeter zunächst an TSG-Keeper Herrmann, konnte den anschließenden Querpass von Philipp Schuster aber doch zum 2:3 verwerten. In den spannenden letzten Minuten blieb es dabei und die Ellinger um Spielertrainer Mario Swierkot feierten ihren zweiten Saisonsieg.

TSG Ellingen: Herrmann, Fieltsch, Ehard, Schütz, Pfefferlein, Buchholz, Corcoveanu, Auernhammer, Hartmann, Swierkot, Späth (eingewechselt: Hirschmann, Häckel).

Uwe Mühling