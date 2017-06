Störche haben viel Nachwuchs

WEISSENBURG - 24 Horste sind in diesem Jahr in Weißenburg-Gunzenhausen mit Störchen belegt. Bernhard Langenegger von der hiesigen Kreisgruppe des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) hat auch in diesem Jahr die Beringung der jungen Weißstörche in Altmühlfranken für die Vogelwarte Radolfzell durchgeführt.

47 Jungstörche wachsen in den altmühlfränkischen Horsten heran.



Ihm zufolge gibt es weitere Neuansiedlungen in Schlungenhof und Laubenzedel am Pfarrhaus, in Dittenheim sowie in Ehlheim und am Fischerhaus bei Trommetsheim. Von 61 geschlüpften Küken im gesamten Landkreis haben bis jetzt 47 überlebt.

Vier Nester hat Langenegger, der sich in aller Regel mit Feuerwehrdrehleitern zu den Nestern bringen lässt, noch nicht besucht. In weiteren vier Horsten ist nach seinen Angaben die Brut fehlgeschlagen. In Gunzenhausen beim Storchenturm und in Meinheim war das schlechte Wetter Anfang Mai die Ursache.

In Laubenzedel ist das Weibchen tot aufgefunden worden. Und in Haundorf ist der neue Standort nach einem Monat ohne ersichtlichen Grund aufgegeben worden, berichtet der Fachmann. Die hier abgedruckten Bilder hat Bernhard Langenegger in Trommetsheim am ehemaligen Molkereischlot (links) noch vor der Beringung und in Wettelsheim an der Brauerei Strauß (rechts) aufgenommen.

Die genauen Nestbelegungen sind im Internet nachzulesen:

www.mundart-naturkost.de/html/bernhard.html.