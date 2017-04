Streitpunkt Straßenbaubeitragssatzung

Freie Wähler informieren am 24. April in Weißenburg - 11.04.2017 13:00 Uhr

WEISSENBURG - Bisher haben sich die meisten Gemeinden im Landkreis erfolgreich um die Einführung einer Straßenausbaubeitragssatzung herumgedrückt. In Zukunft allerdings werden wohl flächendeckend die Immobilienbesitzer zur Kasse gebeten. Das bringt erhebliches Streitpotenzial mit sich. Die Freien Wähler (FW) laden nun für Montag, 24. April, zu einer Informationsveranstaltung in den Wildbadsaal ein. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Wer muss wie viel zahlen? Das Geld ist der strittige Punkt bei den Ausbausatzungen, wenn Straßen und Wege – unser Bild zeigt die Zufahrt zum Rohrberg – erneuert werden. Allerdings hat Weißenburg noch keine derartige Satzung. © Jan Stephan



Wer muss wie viel zahlen? Das Geld ist der strittige Punkt bei den Ausbausatzungen, wenn Straßen und Wege – unser Bild zeigt die Zufahrt zum Rohrberg – erneuert werden. Allerdings hat Weißenburg noch keine derartige Satzung. Foto: Jan Stephan



Die Veranstaltung dürfte spannend werden, denn erstmals wird öffentlich diskutiert, was bisher nur hinter verschlossenen Türen auf den Tisch kam. Eingeladen sind nicht nur alle Kommunalpolitiker aus der Region, quer durch die Parteien, sondern auch interessierte Privatpersonen. Und da sollte es einige geben, denn wie sich die Gemeinde im Einzelfall entscheidet, kann für den Einzelbürger einen Unterschied von mehreren Tausend Euro machen.

„Das ist keine parteipolitische Veranstaltung, sondern ein Informationsabend“, sagt Wolfgang Hauber, der Fraktionsvorsitzende der FW in Weißenburg. Allerdings ist es kein Zufall, dass das Logo des einladenden Bildungswerk für Kommunalpolitik Bayern dem der Freien Wähler sehr ähnlich ist. „Das ist die Hanns-Seidel-Stiftung der Freien Wähler“, erklärt Hauber. An dem Abend referiert Rüdiger Neubauer, Diplom-Verwaltungswirt und Dozent. Er erläutert die rechtlichen Grundlagen für die Erhebung der Gebühren und stellt auch dar, welche Möglichkeiten es gibt, die Straßenausbaubeitragssatzung zu gestalten.

Das ist eine Frage, die auf die Mehrzahl der Gemeinden in Weißenburg-Gunzenhausen demnächst zukommen wird. Denn aktuell haben nur sieben von 27 Gemeinden eine solche Satzung. Das sind Ellingen, Markt Berolzheim, Muhr am See, Pappenheim, Pleinfeld, Solnhofen und Treuchtlingen. In Mittelfranken ist man mit dieser geringen Nutzung der Straßenausbaubeitragssatzung Schlusslicht. Im Nachbarlandkreis Roth zum Beispiel bitten 15 von 16 Gemeinden die Bürger zur Kasse, in Erlangen-Höchstadt sind es 24 von 25 und in Ansbach 47 von 58.

Das Landratsamt hatte im Januar bei einer Bürgermeisterdienstbesprechung klargemacht, dass es nach der jüngsten Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs dabei nicht wird bleiben können. Kredite gebe es von der Rechtsaufsicht des Landkreises nur dann noch, wenn eine Straßenausbaubeitragssatzung angewendet wird, erklärte man den Bürgermeistern. Damit dürfte der An­-

teil der Gemeinden im Landkreis mit Satzung innerhalb weniger Jahre

auf 60 Prozent ansteigen und über kurz oder lang die 100 Prozent erreichen.

Die Stadt Weißenburg wird sich noch in diesem Jahr mit dem Thema beschäftigen, denn zur Finanzierung der zahlreichen Großprojekte sind Kredite nötig. Und die Frage, wie man die Straßenausbaubeitragssatzung einführt, hat vor allem zwei interessante Punkte. Es geht darum, ob die Anwohner einer Straße selten viel für eine grundlegende Sanierung oder Verbesserung zahlen sollen oder die Einwohner eines größeren Gebiets eine Solidargemeinschaft bilden und häufig wenig zahlen, dass kontinuierlich in ihrer Siedlung, in ihrem Stadtteil verbessert wird.

Rückwirkende Abrechnung?

Eine spannende Frage ist auch, ab wann eigentlich Beiträge verlangt werden. Das Gesetz lässt nämlich nach der Einführung der Satzung auch

rückwirkende Erhebungen zu. Und zwar auf einen Zeitraum von 20 Jahren. All die Innenstadtstraßen, die in Weißenburg noch unter Ex-OB Reinhard Schwirzer saniert wurden, oder auch die jüngeren Sanierungen von Marktplatz oder Rosenstraße könnten noch nachträglich abgerechnet werden.

Zu beiden Fragen gibt es auch im Weißenburger Stadtrat unterschiedliche Meinungen. Eine Diskussion dürfte es im Zuge der Straßenausbaubeitragssatzung auch über die Höhe der Grundsteuer geben, denn die kann die Stadt frei festlegen. Zuletzt wurde sie erhöht, eine Reduzierung könnte die Grundstücksbesitzer bei einer Einführung der Straßenausbaubeitragssatzung entlasten.

Jan Stephan