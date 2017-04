Südderby, Verfolgerduell und ein möglicher Six-Pack

Kreisliga hat einiges zu bieten – Wettelsheim erwartet Solnhofen, der FC/DJK Werner Rank und Cronheim - 08.04.2017 06:00 Uhr

WEISSENBURG - Ordentlich was los an diesem Wochenende in den Jura-Fußballklassen: Vor allem in der Kreisliga ist einiges geboten, wenn ein Verfolgerduell, ein Südderby und das Wiedersehen alter Bekannter auf dem Plan stehen. Auch sonst geht es vielfach um entscheidende Punkte im Kampf um Auf- und Abstieg, bei einem Team sogar um den „Six-Pack“.

Cooles Bild aus heißen Zeiten: Mit Abteilungsleiter Philipp Naß am Rücken feierte Werner Rank 2011 als Spieler den Kreisliga-Aufstieg mit dem FC/DJK Weißenburg. Am Sonntag kommt er als Trainer mit dem SV Cronheim zurück. © Uwe Mühling

Cooles Bild aus heißen Zeiten: Mit Abteilungsleiter Philipp Naß am Rücken feierte Werner Rank 2011 als Spieler den Kreisliga-Aufstieg mit dem FC/DJK Weißenburg. Am Sonntag kommt er als Trainer mit dem SV Cronheim zurück. Foto: Uwe Mühling



Kreisliga Süd

Vor Saisonbeginn war die TSG Solnhofen, die einzige Mannschaft, die den SV Wettelsheim als Meisterschaftsfavorit genannt hat. Dass die Altmühltaler mit diesem Tipp ziemlich gut lagen, beweist zum einen die aktuelle Kreisliga-Tabelle, die der SVW anführt. Zum anderen haben es die Solnhofener auch im Hinspiel zu spüren bekommen: Mit 1:4 kassierten sie eine ziemlich deftige Heimpleite.

Am Sonntagnachmittag nun kommt es zum Rückspiel, bei dem Wettelsheim nicht zuletzt aufgrund seiner Heimstärke der Favorit ist. Aktuell beträgt der Vorsprung des zu Hause noch ungeschlagenen Spitzenreiters acht Punkte auf den Bezirksliga-Absteiger.

Während die TSG-Aktien zuletzt gefallen sind, zeigte der Trend bei zwei anderen Teams nach oben: Der SV Cronheim und der FC/DJK Weißenburg sind mit je zehn Punkten die bes­ten Rückrundenteams nach dem TSV Freystadt (zwölf). An diesem Spieltag nun stehen sich die zwei „Mannschaften der Stunde“ gegenüber. Cronheim ist Gastgeber, hat 29 Punkte, steht im Totopokal-Halbfinale und hat den torgefährlichsten Angriff der Kreisliga Süd zu bieten (schon 44 Treffer). Das hat der SVC auch beim 4:1 im Hinspiel am Lehenwiesenweg unter Beweis gestellt. Doch auch der FC/DJK ist derzeit in Torlaune, wie er mit 12:1 Toren aus den bisherigen vier Spielen des Jahres 2017 unterstrichen hat.

Und noch ein interessanter Faktor: Mit Werner Rank führt ein Ex-Spieler des FC/DJK als Trainer den Aufsteiger Cronheim an. Beiderseits freut man sich auf das Wiedersehen.

Noch sieglos ist im neuen Jahr die DJK Stopfenheim, welche beim Ta­bellenzweiten TSV Heideck auch als klarer Außenseiter versuchen muss zu punkten.

Das Hinspiel gewann die DJK daheim mit 3:0 und hofft nun auswärts zumindest auf ein Remis. Weil gleichzeitig die direkten Vergleiche zwischen der SG Forchheim/Sulzkirchen und der DJK Limes sowie zwischen Spalt und Meckenhausen steigen, könnte es an diesem Spieltag einiges Rumoren im Tabellenkeller geben.

Das gilt aber auch für den vorderen Bereich, wo es neben den bereits genannten Spielen obendrein zum Verfolgerduell zwischen der SG Ramsberg/St. Veit (6.) und dem TSV Freystadt (3.) kommt. Beide Kontrahenten stehen unter Zugzwang, denn sie wollen den Kontakt nach ganz vorne, sprich zu Wettelsheim, nicht abreißen lassen. Wieder an der Seitenlinie bei der SG: Jörg Hertlein, der als Trainer bis zum Saisonende übernommen hat.

Kreisklasse Nord

Auswärts nur drei Punkte hat bislang in dieser Saison der SC Stirn geholt. Auch deshalb hat die Elf von Trainer Bernd Kummerer ordentlich Abstiegskummer und will versuchen, am Samstag bei der TSG 08 Roth II zu punkten. Am Sonntag möchte zudem der Tabellendritte TSV Röttenbach seinen Heimnimbus gegen den SC 04 Schwabach II wahren. Der SV Großweingarten gastiert in der KK-Nord in Obererlbach.

Kreisklasse West

Mit dem Spiel des Absberg-Bezwingers SV Westheim gegen die Eintracht Kattenhochstatt (zuletzt Heimpleite gegen Kellerkind Gnotzheim) geht der Spieltag in der KK-West bereits am Samstag um 15.00 Uhr los. Die anderen zwölf Teams sind dann am Sonntag an der Reihe, wobei sich der Fokus vor allem auf das Fernduell an der Spitze richtet: Tabellenführer TSV Absberg (38 Punkte) muss in Polsingen ran, während die TSG Ellingen (37) Heimvorteil gegen Schlusslicht DJK Dollnstein hat. Der SV Alesheim steht nach der Niederlage gegen Raitenbuch wieder verstärkt unter Druck und muss deshalb zu Hause gegen den FC Gunzenhausen punkten. Der SSV Oberhochstatt (Dritter) gastiert beim Vorletzten in Gnotzheim, die DJK Raitenbuch (Drittletzter) muss beim Tabellenachten SV Ochsenfeld ran.

A-Klasse Mitte

Der TSV 1860 Weißenburg II möchte in der A-Klasse Mitte den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft tun und strebt einen „Six-Pack“ an: Nach zuletzt fünf Siegen wäre ein weiterer Erfolg gegen den TV Hilpoltstein II nämlich der sechste „Dreier“ in Folge. Ebenfalls daheim spielen am Sonntag der FC Pleinfeld (gegen Kattenhochstatt II) und der SC Ettenstatt (gegen Thalmässing), während der FC/DJK Weißenburg II in Georgensgmünd seine Visitenkarte abgibt. Bereits am Samstag um 16.00 Uhr geht es für die TSG Ellingen II im Kellerduell gegen Rothaurach um „Big Points“ im Abstiegskampf.

A-Klasse Süd

Ein richtiges Derby-Wochenende steht in der A-Süd bevor: Zum einen treffen der SV Wettelsheim II und der ESV Treuchtlingen aufeinander, zum anderen erwartet die SG Auernheim/Möhren mit dem FC Nagelberg ebenfalls einen Nachbarverein. Hinzu kommt noch das Duell zwischen Spitzenreiter VfL Treuchtlingen und den Sportfreunden Bieswang. Für Rück-runden-Tabellenführer TSG Pappenheim (insgesamt Neunter) geht es im Heimspiel um die Fortsetzung der jüngsten Serie und Aufholjagd.

B-Klassen

Der TV Langenaltheim (B-Mitte) sowie der SV Burgsalach (B-West) wollen mit Siegen am Sonntag daheim gegen Rothaurach II beziehungsweise am Samstag beim SV Westheim II ihre Tabellenführungen behaupten.

Uwe Mühling