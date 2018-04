Summer in the City

GUNZENHAUSEN - Der Sommer und die Stadt sind musikalisch betrachtet ein Traumpaar. Mit Ausnahme von Liebe und Tod gibt es nicht so viele Themen, die mit mehr Begeisterung besungen wurden, als die warme Jahreszeit in Häuserschluchten. Wir erinnern uns an Summer in the City von Joe Cocker, an Sommer in der Stadt der Spider Murphy Gang oder Wenn der Sommer nicht mehr weit ist von Konstantin Wecker.

Högner & Wecera



Um ausreichend Stoff brauchen sich die beiden Gunzenhäuser Barden Bernd Wecera und Herwig Högner also keine Sorgen zu machen, wenn sie unter dem Titel Summer in the City eine Best-of-Compilation dieses Themas im Café LebensKunst in Gunzenhausen präsentieren.

Zumal die beiden geübt darin sind, Songs zu einem stimmigen Thema zu versammeln. Nach einem Weihnachtskonzert und dem „Frühlingsalarm“ nehmen die beiden nun im Café LebensKunst die schönste Zeit des Jahres in den Blick.

Mit bekannten Songs und immer wieder auch neu auf die Melodien getextete Zeilen bringt der begnadete Sänger, Gitarrist und Texter Bernd Wecera das LebensKunst-Publikum zum Lachen und Schwitzen. Wie gewohnt setzt Herwig Högner mit eigenwilligen Jazzgitarrenklängen die passenden musikalischen Akzente zu Bernds launigen, schwül-heißen Songs. Keine Frage, der Sommer kann kommen!

Freitag, 4. Mai, 19.30 Uhr, Café LebensKunst, Gunzenhausen

