Super-Abba rockte die Weißenburger Karmeliterkirche

Besucher tanzten begeistert zu den Welthits - vor 6 Minuten

WEISSENBURG - Mit „Waterloo“ startete die „Super-Abba-Show“ in den turbulenten Abend und reihte auch heuer wieder Welthit an Welthit. Die Fans der schwedischen Kultband kamen voll auf ihre Kosten und sangen und klatschten begeistert mit. Am Ende gab es stehende Ovationen. Die Zugabe „I have a Dream“ in der ausverkauften Karmeliterkirche war das „i-Tüpfelchen“ auf einer Show, an der man eigentlich nur die etwas billig wirkenden Kostüme kritisieren kann.

Björn, Agnetha, Anni-Frid und Benny: Die vier Musiker der „Abba-Super-Show“ begeisterten mit Hits der schwedischen Kultband auch das Weißenburger Publikum in der ausverkauften Karmeliterkirche. © Markus Steiner



Björn, Agnetha, Anni-Frid und Benny: Die vier Musiker der „Abba-Super-Show“ begeisterten mit Hits der schwedischen Kultband auch das Weißenburger Publikum in der ausverkauften Karmeliterkirche. Foto: Markus Steiner



Sonst aber war der Abend für echte Abba-Fans ein echtes Muss! Denn die „Super-Abba-Show“ hatte alles, was es braucht, um Stimmung in den Saal zu zaubern: Sechs gute Musiker, eine tolle Licht- und Bühnenshow und Hits, die auch heute noch jedes Kind kennt. Schließlich stand Abba in mehr als 20 Ländern 78-mal auf Platz eins der Album-Charts. Die Singles schafften es sogar 126-mal auf den Top-Platz. Bis heute wurden fast 400 Millionen Tonträger der vier Schweden verkauft.

Eine gute Grundlage, um die Hits auch nach mehr als 30 Jahren zu covern. Und das in einer Art und Weise, an der man nichts mäkeln kann: Die neue Agnetha ist ein echtes Goldkehlchen und harmoniert gut mit dem Anni-Frid-Double. Wie viele Hits Abba hat, wurde einem einmal mehr an diesem Abend bewusst. „Fernando“, „Money, Money, Money“, „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „Super Trouper“ oder „Thank you for the Music“ wurden nach und nach aus der Hitkiste ausgepackt und animierten die Fans von Anfang an mitzusingen, mitzuklatschen oder auch mitzutanzen.

Bilderstrecke zum Thema Die schwedische Legende lebt! Mit „Waterloo“ startete die „Super-Abba-Show“ in den turbulenten Abend und reihte auch heuer wieder Welthit an Welthit. Die Fans der schwedischen Kultband kamen voll auf ihre Kosten und sangen und klatschten begeistert mit. Am Ende gab es stehende Ovationen. Die Zugabe „I have a Dream“ in der ausverkauften Karmeliterkirche war das „i-Tüpfelchen“ auf einer Show, an der man eigentlich nur die etwas billig wirkenden Kostüme kritisieren kann.



Und so steppte nach der rund 20minütigen Pause und vielen weiteren Hits am Ende der ganze Saal zu „Dancing Queen“ und erklatschte sich mit Standing Ovations erst ein „Rock Me“ und danach noch den ewigen Klassiker „I have a dream“, in dem die vier Schweden 1979 die Macht der Musik beschrieben, die eben auch dabei helfen kann mit dem Alltag und Niederlagen klar zu kommen und an das Gute zu glauben.

Freilich wird es Miesepeter geben, die diese Message zu seicht finden und die heile Schlagerwelt kritisieren. Für gut 400 Fans bot der Abend aber zweieinhalb Stunden lang eine schöne Auszeit vom Alltag und Lieder, die auch heute noch ins Ohr, ins Herz und die Beine gehen. Recht viel mehr kann man als Coverband wohl kaum erreichen.

Markus Steiner