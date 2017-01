Superstar aus Mexiko tritt in Weißenburg auf

Paty Cantú gibt am Samstag, 14. Januar, ein Benefizkonzert - vor 2 Minuten

WEISSENBURG - Wann tritt schon mal eine Künstlerin in Weißenburg auf, die 1,5 Millionen Follower auf Twitter und 5,8 Millionen Facebook-Freunde hat? Diesen Samstag, 14. Januar, ist das der Fall: Nach langer Vorbereitung und Planung gibt Paty Cantú ein Benefizkonzert im (ausverkauften) Wildbadsaal.

Nach langer Vorbereitung und Planung gibt Paty Cantú ein Benefizkonzert im (ausverkauften) Wildbadsaal. © PR



Vier Tage später steht die Künstlerin, die ihre Karriere 2004 als Teil des Duos Lu begründete und seit 2008 solo erfolgreich ist, auch in Nürnberg. Die Mexikanerin, die in Südamerika große Erfolge feiert und bei ihren Konzerten Tausende von Zuhörern begeistert, ist hierzulande eher unbekannt, sie hat aber einen engen Bezug zu Weißenburg, denn hier lebt ihre Schwester Maria Dolores Albrecht-Cantú, deren Mann Gustav Albrecht die Konzerte in Franken maßgeblich mit auf den Weg gebracht hat.

Die 33-jährige Sängerin ist regelmäßig bei den Albrechts zu Gast und wird nun erstmals auch ein Konzert in Weißenburg geben. Dafür wird sie am Freitag spätabends ankommen, am Samstag tagsüber proben und anschließend noch eine Woche lang hier bleiben.

Der Erlös aus dem Auftritt geht an die mexikanische Stiftung CIE, die vor allem Kinderkrankenhäuser und Schulen für Indios baut und unterstützt. Einlass ist um 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr. Danach gibt es eine Aftershowparty.

Wer für den Auftritt im Wildbadsaal keine Karten bekommen hat, kann den Latino-Pop-Superstar wenige Tage später im Nürnberger Musikclub „Hirsch“ live erleben, denn dort gibt sie am Mittwoch, 18. Januar, ein weiteres Konzert.

Karten dafür unter www.eventim.de sowie bei der SWR-Partnerschaft in der Weißenburger Jahnstraße 31 (www.steuer-wirtschaft-recht.de, Telefon 0 91 41 / 97 30).

Uwe Mühling