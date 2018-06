Süß-salzige Klänge aus Ligurien

I Liguriani spielen Balladen von Liebe, Partisanen und dem Meer - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - „Die Musik der Liguriani ist wie ein Erntedankfest an einem farbig-schönen Herbsttag irgendwo in einem Bergdorf des Apennin“, schwärmte das Fachmagazin Folker. Da wird dem Italienfreund gleich ein wenig warm und weh ums Herz. Viel zu weit entfernt, der nächste Ausflug in den Süden. Umso besser, dass die Gunzenhäuser Kulturmacherei die Gruppe I Liguriani in die Stadt holt. Nicht zu einem ligurischen Herbstfest, sondern zu einem fränkischen Sommerkonzert, was klimatisch in etwa aufs Gleiche hinauslaufen dürfte.

I Liguriani sind fünf Musiker aus der gleichnamigen italienischen Küstenregion zwischen Imperia, Genua und La Spezia. Sie bringen die Musiktradition ihrer Heimat auf die Bühne. Das Repertoire besteht aus traditionellen und populären Liedern im ligurischen Dialekt, zauberhaft arrangiert voller Herz und Seele. Balladen von Liebespaaren, Schiffsuntergängen und Partisanenlieder, temperamentvolle Tänze und besinnliche Weisen kommen auf den Tisch. All die Dinge eben, die Italienromantiker mindestens genauso lieb haben wie schweren Rotwein.

Verblüffend ist, dass man in der ligurischen Volksmusik die Klänge ganz anderer Traditionen wiederentdeckt. So liegt es nicht nur am Dudelsack, dass man mitunter meint, die heiße italienische Sonne würde auf einmal über die schottischen Highlands streichen.

Das Konzert findet in der Reihe „Klassik and more“ statt. Bei (für deutsche Verhältnisse) schönem Wetter findet das Konzert im Falkengarten statt, ansonsten im benachbarten Markgrafensaal.

Samstag, 30. Juni, 19.30 Uhr, Falkengarten/Haus des Gastes, Gunzenhausen

Jan Stephan Carpe diem