SV Wettelsheim ließ Feder

Tabellenführer büßte durch ein 1:1 gegen Hilpoltstein etwas von seinem Vorsprung ein - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der SV Wettelsheim und die DJK Stopfenheim rahmen auch weiterhin als Spitzenreiter und Schlusslicht die Tabelle der Fußball-Kreisliga Süd ein.

Hoch das Bein: Der SV Wettelsheim (in Grün) und der TV Hilpolstein lieferten sich ein enges Match, das am Ende mit einem 1:1 keinen Sieger fand. Dadurch ist der Vorsprung des SVW an der Spitze ein wenig geschmolzen. © Uwe Mühling



Hoch das Bein: Der SV Wettelsheim (in Grün) und der TV Hilpolstein lieferten sich ein enges Match, das am Ende mit einem 1:1 keinen Sieger fand. Dadurch ist der Vorsprung des SVW an der Spitze ein wenig geschmolzen. Foto: Uwe Mühling



Der SVW bleibt nach seinem 1:1 gegen Verfolger Hilpoltstein vorne, büßte allerdings ein wenig von seinem Vorsprung ein und liegt jetzt „nur“ noch fünf Zähler vor dem Tabellenzweiten Heideck (4:2 gegen Forchheim/Sulzkirchen). Die Stopfenheimer unterlagen knapp mit 2:3 beim DJK-Duell in Pollenfeld und haben mit 14 Punkten allenfalls noch Optionen auf die Relegationsplätze, der direkte Klassenerhalt ist in weiter Ferne. Letztmals gewonnen hat Stopfenheim übrigens am 25. September vergangenen Jahres und zwar just gegen den aktuellen Zweiten Heideck.

Aufatmen hieß es am Wochenende bei der TSG Solnhofen, die ihre jüngste Durststrecke mit einem 4:2-Sieg beim TSV Spalt beendete und nun mit neun Punkten Polster auf die Abstiegszone in die letzten fünf Saisonspiele geht. Niederlagen mussten die SG Ramsberg/St. Veit (2:4 gegen Limes) und der FC/DJK Weißenburg (1:2 in Meckenhausen) hinnehmen, sodass der zweite Platz sieben beziehungsweise acht Zähler entfernt ist und für beide nur noch theoretisch ein Thema ist.

SG Ramsberg/Veit – DJK Limes 2:4

Misslungene Generalprobe: Die SG Ramsberg/St. Veit hatte ihr Punktspiel gegen die DJK Limes wegen des Pokalfinales am gestrigen Maifeiertag (die Partie dauerte gestern bei Redaktionsschluss noch an) auf Freitagabend vorverlegt und verlor mit 2:4. Die erste Chance hatte die SG, doch Markus Dietze vergab freistehend vor Limes-Keeper Rutingsdorfer. Danach übernahm die abstiegsgefährdete Limes-Elf das Kommando. Nach vier vergebenen Möglichkeiten köpfte schließlich Sebastian Gutmann in der 23. Minute zum 0:1 ein. Danach bekam die SG einen Handelfmeter vom sehr gut leitenden Schiedsrichter Klaus-Peter Rißbeck zugesprochen, den Zalan Toth zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Bis zur Halbzeit entwickelte sich ein Schlagabtausch, bei dem die Gäste allerdings schon die bessere Mannschaft war.

Limes zeigte auch nach der Pause mehr Laufbereitschaft und Engagement und hatte erneut gute Chancen. Das 1:2 besorgte der kurz zuvor eingewechselte Georg Bernecker (74.). Wieder sehr schmeichelhaft kam Ramsberg/St. Veit postwendend zurück, als Marco Böhm völlig freistehend zum 2:2 einköpfte. Die Entscheidung zugunsten die Oberbayern besorgte schließlich deren bester Akteur und Spielertrainer: Emin Isamaili war im Dribbling nicht zu halten und vollstreckte zum 2:3 (83.). Die SG dezimierte sich in der gleichen Minute selbst, da Patrick Habel die Gelb-Rote Karte sah. Damit war die Sache gelaufen, und Tobias Stark machte mit dem 2:4 den Deckel drauf.

SG Ramsberg/St. Veit: Kluy, Tobias Seitz, Dominik Seitz, Zottmann, Patrick Haueis, Schwarzer, Huf, Toth, Böhm, Jobst, Dietze (eingewechselt: Habel, Minderlein, Rudi).

SV Wettelsheim – TV Hilpoltstein 1:1

Im Spitzenspiel hat der SV Wettelsheim gegen den TV Hilpoltstein ein 1:1-Unentschieden erkämpft und damit seinen Heimnimbus gewahrt. Zu Hause bleibt der Tabellenführer weiterhin ungeschlagen (sieben Siege, drei Remis). Spielerisch waren die Gäste klar tonangebend, der SVW agierte in der Defensive jedoch gewohnt stark. Trotz eines Chancenplus der Heimelf ging die Punkteteilung somit in Ordnung. In der ersten Hälfte gelang Torjäger Danny Schupp in der 35. Minute das 1:0 nach schöner Vorarbeit von Antonio Enser. Hansi Döbler, Tobias Krois und Schupp verpass-ten weitere Möglichkeiten. Die Gäste hatten Feldvorteile, konnten sich aber nicht entscheidend durchsetzen.

In der zweiten Hälfte drängte der TV vermehrt auf den Ausgleich, Wettelsheim verlegte sich auf Konter, wobei Schupp in der 66. Minute die Vorentscheidung vergab. Auf der Gegenseite parierte Keeper Aaron Obel einen 20-Meter-Schuss hervorragend (54.), war jedoch in der 73. Minute geschlagen, als Vigan Asani das 1:2 erzielte. Kurz darauf wäre SV-Spieler Matthias Müller durchgewesen, Hilpoltstein stoppte den Angriff allerdings durch ein taktisches Foul. Das war der Start in eine hitzige und ruppige Schlussphase mit drei Platzverweisen in der Nachspielzeit: Hilpoltsteins Frank Drechsel sah nach einem groben Foul Rot, sein Teamkollege Florian Harrer kassierte Gelb-Rot. Ebenfalls die Ampelkarte sah Wettelsheims Müller.

SV Wettelsheim: Obel, Riehl, Müller, Enser, Tobias Krois, Simon Hüttinger, Döbler, Baumann, Tobias Fuchs, Michael Berthold, Schupp (eingewechselt: Timo Rößler, Bosch).

TSV Spalt – TSG Solnhofen 2:4

Die TSG Solnhofen hat ihre Negativserie von zuletzt vier Niederlagen gestoppt und mit einem 4:2-Sieg beim TSV Spalt drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt verbucht. Im Duell zweier stark ersatzgeschwächter Teams blieb die erste Hälfte trotz einiger Möglichkeiten torlos. Spalt hatte Pech bei einem Pfostentreffer, für Solnhofen traf Florian Bunz nur das Außennetz, und auch Johannes Neumann sowie Engin Ismail-Retzep vergaben ihre Chancen.

Im zweiten Durchgang legte dann die TSG ordentlich vor: In der 46. Minute erzielte Torjäger „Flo“ Bunz nach schöner Vorarbeit von Niccoli Alexander das 0:1. Nach einer Stunde gelang Atila Onbasi nach feiner Einzelaktion das 0:2. Ersatz-Kapitän Onbasi war es dann auch, der die Flanke für das 0:3 von Bunz gab (69.). Damit war alles klar, auch wenn Spalt durch Konstantin Meimeteas noch zu zwei Toren kam. Zwischendrin markierte allerdings Semir Muska das vierte Solnhofener Tor nach Vorarbeit von Ismail-Retzep. Bemerkenswert: Für den verletzten Torhüter Christoph Zwahr (erneuter Mittelfußbruch) stand dessen Spielertrainer-Kollege Konstantin Bilinski im Tor der Altmühltaler.

TSG Solnhofen: Bilinski, Rohlik, Bodamer, Kopyto, Polak, Bunz, Onbasi, Neumann, Alexander, Muska, Ismail-Retzep (eingewechselt: Abdala Ali).

DJK Pollenfeld – DJK Stopfenheim 3:2

Im DJK-Duell in Pollenfeld ging Stopfenheim leer aus und verpasste es damit, den Rückstand auf die Konkurrenz im Tabellenkeller zu verkürzen. Dabei starteten die Gäste mit viel Schwung und waren zu Beginn die aktivere Elf. So kam Johannes Börlein in der Anfangsphase einige Male gefährlich zum Abschluss, hatte dabei aber kein Glück. Nach rund einer Viertelstunde belohnte sich Stopfenheim für den starken Beginn und ging nach einer Freistoßflanke von Jakob Bittner durch Kevin Berns in Führung. Dann kamen die Gastgeber besser in die Partie und glichen in der 22. Minute durch Niko Löffler aus. Zehn Minuten später hatte Pollenfeld die Partie komplett gedreht. Die Hausherren führten einen Freistoß schnell aus und Sebas-tian Schneider brauchte das Leder nur noch ins Tor zu schieben.

Nach dem Seitenwechsel waren gerade einmal fünf Minuten gespielt, da waren die Gäste wieder zurück in der Begegnung. Börlein legte im Straf-raum geschickt ab auf Bittner, der das Leder aus 16 Metern zum 2:2 versenkte. Das Spiel ging nun hin und her, wobei sich Pollenfeld die besseren Chancen erarbeitete. DJK-Schlussmann Dominik Monatzetter hielt seine Mannen zunächst im Spiel, war aber in der 72. Minute machtlos, als Stefan Biber zum 3:2 einköpfte. Die Gäste liefen in der Schlussphase noch mal an und hatten durch Sebastian Pfahler noch die Chance zum Ausgleich, doch Keeper Wittmann rettete für die Hausherren den knappen Sieg.

DJK Stopfenheim: Monatzetter, Wachter, Renner, Sichert, Pihale, Link, Seitz, Florian Schlund, Berns, Bittner, Börlein (eingewechselt: Pfahler, Benedikt Schlund, Danner).

Meckenhausen – FC/DJK WUG 2:1

Wochenlang war der FC/DJK in der Rückrunde ungeschlagen und arbeitete sich mit seiner Erfolgsserie bis auf Rang vier vor. Jetzt setzte es für die Weißenburger jedoch die zweite Niederlage in Folge, denn sie verloren beim TSV Meckenhausen mit 1:2. Das Ergebnis ist letztlich auch dem personellen Aderlass geschuldet, denn das Verletzungspech hält den FC weiter in Atem. Zuletzt erwischte es Achim Bartolmäs (erneuter Kreuzbandriss) und Dominik Stettinger (Fußbruch), die nun in Meckenhausen fehlten. Die ersatzgeschwächten Gäste waren in der ersten Hälfte dennoch einen Tick besser und gingen nach einem Foul an Jochen Schwenk mit 1:0 in Führung: Leo Grünwedel verwandelte den fälligen Elfmeter in der 43. Minute.

Nach der Pause ließen sich die Gäste zu stark in die Defensive drängen und kassierten in der 54. Minute den für die „Meckis“ verdienten 1:1-Ausgleich durch Stefan Hamperl. In der Folgezeit haderten die Weißenburger vor allem mit zwei Schiedsrichter-Entscheidungen. Zum einen wurde der erneute Führungstreffer durch Matthias Dollinger wegen angeblichem Foulspiel nicht gegeben. Zum anderen resultierte der späte 2:1-Siegtreffer von Hamperl (87.) aus einer Ecke, die aus FC/DJK-Sicht keine war. Allerdings hätte Meckenhausen auch einen Strafstoß bekommen können. Trotz der Niederlage zollte Weißenburgs Trainer Martin Huber seiner Mannschaft großes Lob dafür, wie sie trotz der Rückschläge durch die zahlreichen Verletzungen immer wieder aufsteht und weitermacht.

FC/DJK Weißenburg: Fabian Heckel, Marc Dollinger, Unger, Florian Heckel, Daniel Heckel, Grünwedel, Tiringer, Lehmeyer, Pfefferlein, Matthias Dollinger, Schwenk (eingewechselt: Lang, Britz).

Uwe Mühling