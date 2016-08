SVN drehte in der Nachspielzeit das Juraderby

NENNSLINGEN - Ein denkwürdiges Kirchweihspiel bei bester Derbystimmung haben sich der SV Nennslingen und der SC Ettenstatt in der Fußball-A-Klasse Mitte geliefert. Vor der tollen Kulisse von weit über 200 Zuschauern sahen die Gäste aus dem Felchbachtal schon wie der Sieger aus, ehe der SVN in der Nachspielzeit mit zwei Toren den Spieß umdrehte und noch mit 3:2 gewann.

Plakatives Derby: Die Fans hatten einige Transparente ausgelegt und sorgten für eine gute Stimmung beim Duell zwischen dem SV Nennslingen und dem SC Ettenstatt. Foto: Uwe Mühling



Doch der Reihe nach: Die erste große Chance hatte Nennslingens Christopher Kirchdorffer, der jedoch frei vor Torwart Thomas Eckerlein vorbeischoss. Auf der Gegenseite hatte Christian Link Pech, als er mit einem Freistoß nur die Latte traf.

Der SCE war feldüberlegen, und seine Angriffsbemühungen wurden schließlich in der 28. Minute mit dem 0:1 belohnt: Nach Hereingabe von Andreas Auernhammer drückte Sebastian Uhl den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Statt diesen verdienten Vorsprung mit in die Kabine zu nehmen, kassierten die Ettenstatter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:1 durch Nennslingens Torjäger und Kapitän Benjamin Weichselbaum (45., +3).

Über 200 Zuschauer erlebten eine spannende Partie, die in der Nachspielzeit noch zugunsten der heimischen Kirchweih-Jungs kippte und etliche rassige Zweikämpfe bot (mehr Fotos unter www.fupa.net/mittelfranken). Foto: Uwe Mühling



Im zweiten Abschnitt gelang Chris­tian Link mit dem 1:2 eine Viertelstunde vor Schluss die erneute Führung für Ettenstatt. Doch ansonsten versäumte es die Truppe von Trainer Erwin Eckert, ihre weiteren, teils sehr guten Möglichkeiten zu nutzen und den berühmten Sack zuzumachen.

Die Hausherren um Coach „Tom“ Mayer blieben folglich im Rennen und schlugen in der Nachspielzeit entscheidend zurück: Ettenstatt geriet nach Gelb-Roter Karte für Manuel Hemmeter in Unterzahl, und Lukas Wechsler glich zunächst zum 2:2 aus (91. Minute).

Praktisch mit der letzten Aktion avancierte Lukas Wechsler dann sogar noch zum Matchwinner und erzielte in der 95. Minute mit seinem zweiten Treffer das 3:2 für die Nennslinger, die den Sieg passend zur Kirchweih anschließend ausgiebig feierten. Die beiden Nachbarmannschaften haben nun jeweils einen Sieg auf dem Konto.

SV Nennslingen: Tobias Drescher, Scholz, Heß, Braun, Bastian Drescher, Ernst, Rosenauer, Weichselbaum, Wechsler, Kirchdorffer, Pfitzinger (eingewechselt: Steingärtner, Brauner, Pickl).

SC Ettenstatt: Thomas Eckerlein, Weiss, Armin Rottler, Hemmeter, Michael Eckerlein, Fuchs, Loy, Uhl, Auernhammer, Link, Weglehner (eingewechselt: Peter Sillinger, Wieland).

Reserven: 5:2 für Nennslingen; SVN-Tore: Sartschl Sarhad Jalal (2), Patrick Brückel, Jochen Hölzel, Johannes Drescher; Treffer für den SCE: Christoph Pihale, Matthias Hausmann.

