Terminplan für die Kreisligen Nord und Süd steht

Offizielle Saisoneröffnung am 12. August

WEISSENBURG - Die Fußball-Kreisspielleitung hat die Spielpläne für die beiden Kreisligen Nord und Süd veröffentlicht.

Ein Bild vom Eröffnungsspiel 2016: Die SG Ramsberg/Veit siegte mit 3:0 gegen den SV Wettelsheim, der am Saisonende dennoch Meister wurde. Foto: Uwe Mühling



Nachdem sich im vergangenen Jahr zum Auftakt die SG Ramsberg/St. Veit und der SV Wettelsheim in der Kreisliga Süd vor großer Kulisse gegenüberstanden, ist diesmal wieder die Nord-Gruppe dran: Das offizielle Saisoneröffnungsspiel findet am Samstag, 12. August, um 17.00 Uhr zwischen dem FC Deining und dem TSV Wolfstein statt. Zwar werden zwei Partien zeitlich gesehen schon früher angepfiffen (am Freitagabend in Katzwang sowie am Samstag um 13.45 Uhr beim TSV Kornburg II), dennoch hat das Spiel in Deining den offiziellen Eröffnungscharakter mit Vorstellung der Vereine und einigem mehr.

In der Kreisliga Süd geht es nach jetzigem Stand einheitlich am Sonntag, 13. August, um 15.00 Uhr los: Dabei kommt es gleich zum Duell der Ex-Bezirksligisten TSG Ellingen und TSG Solnhofen. Der FC/DJK Weißenburg startet zu Hause gegen „Übersiedler“ SV Barthelmesaurach. Die SG Ramsberg/St. Veit hat ebenfalls Heimrecht, und zwar gegen den TV Hil­poltstein. Aufsteiger TSV Röttenbach empfängt die DJK Pollenfeld. Gespielt wird bis Ende November. Nach der Winterpause geht es Ende März weiter. Letzter Spieltag ist am Sonntag, 10. Juni 2018. Nachstehend das Auftaktprogramm.

1. Spieltag, Sonntag, 13. August, 15.00 Uhr: FC/DJK Weißenburg – SV Barthelmes­aurach, TSV Meckenhausen – TSV Absberg, TSG Ellingen – TSG Solnhofen, SG Ramsberg/St. Veit – TV Hilpoltstein, DJK Limes – SV Cronheim, TSV Röttenbach – DJK Pollenfeld, TSV Berching – TSV Heideck.

2. Spieltag, Freitag, 18. August, 18.30 Uhr: SV Barthelmesaurach – TSV Röttenbach; Sonntag, 20. August, 15.00 Uhr: DJK Pollenfeld – DJK Limes, SV Cronheim – SG Ramsberg/St. Veit, TV Hilpoltstein – TSG Ellingen, TSG Solnhofen – TSV Meckenhausen, TSV Absberg – TSV Berching, TSV Heideck – FC/DJK Weißenburg.

3. Spieltag, Samstag, 26. August, 16.00 Uhr: FC/DJK Weißenburg – TSV Röttenbach; Sonntag, 27. August, 15.00 Uhr: TSV Me­ckenhausen – TV Hilpoltstein, TSG Ellingen – SV Cronheim, SG Ramsberg/St. Veit – DJK Pollenfeld, DJK Limes – SV Barthelmesaurach, TSV Heideck – TSV Absberg, TSV Berching – TSG Solnhofen.

4. Spieltag, Sonntag, 3. September, 15.00 Uhr: SV Cronheim – TSV Meckenhausen, TV Hilpoltstein – TSV Berching, TSG Solnhofen – TSV Heideck, TSV Absberg – FC/DJK Weißenburg, TSV Röttenbach – DJK Limes; Dienstag, 3. Oktober, 16.00 Uhr: DJK Pollenfeld – TSG Ellingen, SV Barthelmesaurach – SG Ramsberg/St. Veit.

5. Spieltag, Sonntag, 10. September, 15.00 Uhr: FC/DJK Weißenburg – DJK Limes, TSV Meckenhausen – DJK Pollenfeld, TSG Ellingen – SV Barthelmesaurach, SG Ramsberg/

St. Veit – TSV Röttenbach, TSV Absberg – TSG Solnhofen, TSV Heideck – TV Hilpoltstein, TSV Berching – SV Cronheim.

