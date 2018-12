Sag zum Abschied leise Servus: Wir tun ist mit einigen Bildern und Stationen von Tim Eisenberger bei den VfL-Baskets. Sechs Jahre lang hat der Ausnahmespieler und Erfolgsgarant für Treuchtlingen gespielt und maßgeblich dazu beigetragen, dass der VfL zu einer Spitzenmannschaft der 1. Regionalliga wurde. Ab sofort spielt der 27-jährige Allrounder in Würzburg in der 2. Bundesliga ProB. Obendrein haben ihm die Unterfranken eine berufliche Perspektive eröffnet. © Uwe Mühling

Weißenburg verlor letzten Bayernliga-Heimfight Bei den letzten Heimkämpfen der diesjährigen Verbandsrunde hat es für die Ringer des TSV 1860 Weißenburg einen Sieg bei den Schülern (gegen den ASV Hof) und eine Niederlage für die junge Männer-Staffel (gegen den SC 04 Nürnberg) gegeben.

Berufsausbildungsmesse BAM zeigt Jobwunder im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Früher konnten sich die Unternehmen ihre Azubis aussuchen, heute suchen sich die Azubis das Unternehmen aus. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt hat sich gedreht. Deswegen ist die Berufsausbildungsmesse Altmühlfranken ein wichtige Form der Wirtschaftsförderung für die Unternehmen in der Region. Denn: wer in Zukunft Erfolg haben will, muss sehen, dass er seine Fachkräfte bekommt.

Das Line up fürs Heimspiel Festival 2019 Bausa, Joris sowie Dicht&Ergreifend sind die Headliner des Heimspiels 2019 im Weißenburger Bergwaldtheater. Das Festival eröffnet am 25. Mai die Saison im Bergwaldtheater. Bis zu 4000 Besucher sollen wieder in einer der schönsten Festival-Locations in Franken feiern. Das Weißenburger Tagblatt ist als Mitveranstalter mit an Bord.