Tina Baurenschmidt machte die größten Sprünge

Vorsitzende der Ellinger PSG war beim Reiterfest in Oberhochstatt die erfolgreichste Teilnehmerin

OBERHOCHSTATT - Es war spennend bis zum Schluss beim diesjährigen Reiterfest in Oberhochstatt: Die Ellinger PSG-Vorsitzende Tina Baurenschmidt hatte im M-Punktespringen auf „Bench Balou“ mit einem fehlerlosen Ritt und 65 Punkten vorgelegt, doch Patrick Stüver und die Oettingerin Julie Fiatte als letzte Starterin patzten und hatten jeweils einen Abwurf. Damit durfte Tina Baurenschmidt jubeln.

Sicherte sich im M-Punktespringen den Sieg: Die Vorsitzende der Pferdesportgemeinschaft Ellingen, Tina Baurenschmidt, auf „Bench Balou“ war zugleich erfolgreichste Teilnehmerin beim Reiterfest in Oberhochstatt. © Rainer Heubeck



Und auch im zweiten M-Springen war die Reiterin aus Weißenburg weit vorne, musste sich nur einer Reiterin geschlagen geben – fehlerlos und nur drei Sekunden hinter Marion Morgenthal aus Allersberg wurde Baurenschmidt Zweite. Mit einem weiteren zweiten und einem vierten Rang in den L-Springen war die PSG-Reiterin die erfolgreichste Sportlerin des zweitä­gigen Turniers, das unter der Schirmherrschaft von Landrat Gerhard Wägemann stand.

An diesem nahmen wie in den vergangenen Jahren zahlreiche Pferdesportler aus der gesamten Region zwischen München und Würzburg, Neumarkt und Ansbach teil. Ebenso wie Tina Baurenschmidt holten sich etliche hiesige Reiter Top-Plätze in den insgesamt 19 Prüfungen der Dressur und im Springreiten – wie etwa Magdalena Müller vom Reitclub Bonhof bei Schambach, die zwei L-Springen für sich entschied. Und auch der Reiternachwuchs kam in Oberhochstatt nicht zu kurz: Von der Führzügelklasse für die Kleinsten bis hin zu Prüfungen der Klassen E zeigten sie, was sie im Sattel und am Zügel mittlerweile können.

Zwar steht auf dem Reitplatz am Wald bei Oberhochstatt an den beiden Tagen stets der Reitsport im Mittelpunkt, doch das von den Reiterfreunden Oberhochstatt auf die Beine gestellte Turnier ist weit mehr: Es ist ein Familienfest für Reiter und Pferdefreunde, die wieder aus der näheren und weiteren Umgebung nach Oberhochstatt gekommen waren. Geschätzt wurde auch heuer die familiäre At­mosphäre nebst der Bewirtung und dem „Drumherum“, wie etwa den traditionellen Gottesdienst oder den Musikabend mit Tanz. Zu Letzterem spielte heuer Helmut Pössnicker in der Reiterhalle auf. Für die kleinen Besucher gab es zudem Spiele, Ponyreiten und ein Streichelgehege mit Alpakas.

Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp 1. Abteilung: 1. Carolin Malek auf Pimpernell, 2. Alina Trögl (RV Weißenburg) auf Snoopy Joe, 3. Luna Quatember auf Sacramoso, Seico und Hannah Gempel (beide RV Weißenburg) auf Beruschka, 5. Annika Münch (RV Weißenburg) auf Snot. 2. Abteilung: 1. Luice Iberle (Dollnstein) auf La Rouge, 2. Julia Matysek auf Navarina de Luxe, 3. Denise Würflein auf Lady und Hannah Morgeneier (RV Weißenburg) auf Marquis, 5. Julia Dietze (RV Weißenburg) auf Beruschka, 6. Hannah Lindner (RV Weißenburg) auf Luzifer.

E-Stilspringen: 1. Alina Carolina Pfaller auf Samira, 2. Elisabeth Becker (RV Treuchtlingen) auf Kolibri’s Konrad, 3. Carolin Maag auf Lavito, 4. Johanna Feix (RV Weißenburg) auf Wildfire, 6. Christine Herzer (RV Weißenburg) auf Hector, 6. Celina Baurenschmidt (PSG Ellingen) auf Amicelli.

Dressurwettbewerb: 1. Johanna Feix (RV Weißenburg) auf Wildfire, 2. Isabella Schmidt auf Qazim, 3. Melanie Kaiser auf Larissa.

Führzügelklasse, 1. Abteilung: 1. Emma Jordan (PSG Ellingen) auf Amadeus, 2. Milena Großmann auf Guiness 6.30 und Ella Heidenreich (RV Weißenburg) auf Ramira. 2. Abteilung: 1. Antonia Knoll (Theilenhofen) auf Guiness, 2. Maximilian Feix (RV Weißenburg) auf Wildfire, 3. Ida Geißelmeier (RV Treuchtlingen) auf Pablo.

Dressurreiter-Wettbewerb: 1. Johanna Feix (RV Weißenburg) auf Wildfire 8.40, 2. Chiara Loy auf Felicia, 3. Klara Krell auf Heuberg’s Andiamo.

A-Dressur: 1. Janine Sauer auf La Cherie, 2. Jeanette Willnecker auf Amore Amicella, 3. Isabella Schmidt auf Qazim, 4. Susanne Lindner auf Born to Jump und Stephanie Teschner (RV Weißenburg) auf Lalotte R.

A-Dressurreiterprüfung: 1. Ann-Christin Schuster auf Felicia, 2. Klara Krell auf Heu­berg’s Andiamo 7.30, 3. Johanna Frank (Ettenstatt/RC Stephansmühle) auf The Spotted One, 5. Stephanie Teschner (RV Weißenburg) auf Lalotte.

A-Punktespringen mit Joker: 1. Alessia Radnai (RFV Gunzenhausen) auf Odessa, 2. Oliver Balz auf Cap Anamur, 3. Andreas Glass auf Constable, 6. Claudia Wagner (PSG Ellingen) auf Starnight.

A-Springen: 1. Nina Wambach auf Wirbelwind, 2. Eva Ziegler (Treuchtlingen/PSC Monheim/Weilheim) auf Cortez, 3. Maria Ehbauer auf Clinton’s, Creamy, 4. Claudia Wagner (PSG Ellingen) auf Starnight, 6. Nathalie Ulbrich (RV Treuchtlingen) auf Karambeu.

A-Stilspringen: 1. Alessia Radnai (RFV Gunzenhausen) auf Odessa G, 2. Nadine Janker auf Haity, 3. Lara Niederlöhner auf Giddy Up, 4. Nathalie Ulbrich (RV Treuchtlingen) auf Karambeu M.

A-Stilspringen mit Stechen: 1. Alessia Radnai (RFV Gunzenhausen) auf Odessa G, 2. Elisabeth Treiber (PSG Ellingen) auf Gina Ginelli, 3. Nathalie Ulbrich (RV Treuchtlingen) auf Gründleinshof Cest bon, 6. Astrid Knoll-Feil (PSG Ellingen) auf Utopia, 8. Agnes Geißelmeier (RV Treuchtlingen) auf Chyta.

A-Springpferdeprüfung: 1. Leonie Wibmer auf Jani Leon, 2. Luisa Marie Klomfass auf Free Spirit, 3. Christian Martini (RC Bonhof) auf Joyful Kid.

L-Springpferdeprüfung: 1. Denise Roppelt auf Champion on fire, 2. Oliver Balz auf Carlitos, 3. Luisa Marie Klomfass auf Free Spirit.

L-Springen: 1. Julie Fiatte (Oettingen) auf Horse Gym’s Cornada, 2. Magdalena Müller (RC Bonhof) auf Double, Dutch, 3. Maleen Sina Sahm auf Fantasie, 4. Tina Baurenschmidt (PSG Ellingen) auf Bench Balou.

L-Punktespringen: 1. Laura Bruckmeier auf Orlando Bloom, 2. Tina Baurenschmidt (PSG Ellingen) auf Bench Balou, 3. Ingrid Ebner auf Cleo.

L-Springen: 1. Magdalena Müller (RC Bonhof) auf Double Dutch, 2. Jana Scheiderer auf Casanova, 3. Lisa Rottner-Jahn auf Cimbra Th.

L-Stilspringen: 1. Magdalena Müller (RC Bonhof) auf Double Dutch, 2. Dominik Hussong auf Excellent choice, 3. Georg Eisenreich auf United 44, 4. Eva Ziegler (Treuchtlingen/PSC Monheim/Weilheim) auf Cortez.

M-Springen mit Stechen: 1. Marion Morgenthal auf Lady Gaga, 2. Tina Baurenschmidt (PSG Ellingen) auf Bench Balou, 3. Denise Roppelt auf Champion on fire.

M-Punktespringen mit Joker: 1. Tina Baurenschmidt (PSG Ellingen) auf Bench Balou, 2. Patrick Strüver auf Cosmic, 3. Julie Fiatte (Oettingen) auf Horse Gym’s Cornada.

Rainer Heubeck