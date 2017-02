Titel gingen an drei Vereine

TTC Büttelbronn, FC Gunzenhausen und FC Kalbensteinberg beim zweiten Tischtennis-Kreisranglistenturnier - vor 42 Minuten

GRÄFENSTEINBERG - Der Tischtenniskreis Weißenburg-Gunzenhausen hat sein zweites Kreisranglistenturnier der Saison 2016/2017 für die Jugend und Schüler/-innen B abgehalten. Bei der vom FC Kalbensteinberg in der Gräfensteinberger Schulturnhalle ausgerichteteten Veranstaltung schlugen 17 Teilnehmer an acht Tischen auf.

Die Erstplatzierten: Diese Mädchen und Jungs (im Bild mit Vertretern der Turnierleitung) belegten in den einzelnen Wertungsklassen die Plätze eins bis drei beim Tischtennis-Kreisranglistenturnier in Gräfensteinberg. © TTC Büttelbronn



Bei den Schülerinnen B trat mit Johanna Mödl vom TSV 1860 Weißenburg nur eine Spielerin an. Sie nahm am Teilnehmerfeld der Jungs teil und konnte mit drei Niederlagen und zwei Siegen sehr gut mithalten. Insgesamt traten bei den Schülern B acht Akteure an. Es wurde zunächst in zwei Vierergruppen gespielt.

In beiden Gruppen belegten die Büttelbronner Nachwuchstalente die vorderen Plät­ze. Das Halbfinale avancierte so zu ei­ner reinen TTC-Vereinsmeis­terschaft. Franz Möhl setzte sich gegen Simon Heger und Luca Dinkelmeyer gegen Quirin Bengel durch. Das Spiel um Rang drei gewann Heger deutlich gegen Bengel und Möhl entschied ein spannendes und hochklassiges Finale knapp im fünften Satz gegen Dinkelmeyer für sich.

Bei den Mädchen waren vier Teilnehmerinnen am Start. Marion Miederer vom FC Kalbensteinberg gewann ihre drei Spiele ohne Satzverlust und belegte am Ende den ersten Platz vor ihrer Vereinskollegin Vanessa Eitel. Der FC Gunzenhausen dominierte die Jungenkonkurrenz. Eric Scheunemann gewann seine vier Spiele und damit das Turnier. Sein Vereinskollege Lars Bergauer wurde Zweiter vor Bastian Fuchs (TSV 1860 Weißenburg).

Schüler B: 1. Franz Möhl; 2. Luca Dinkelmeyer; 3. Simon Heger; 4. Quirin Bengel (alle vier TTC Büttelbronn); 5. Tom Zolnhofer (TV Langenaltheim); 6. Johanna Mödl; 7. Elias Hüttinger; 8. Ciro Morena (alle drei TSV 1860 Weißenburg).

Mädchen: 1. Marion Miederer; 2. Vanessa Eitel (beide FC Kalbensteinberg); 4. Julia Mödl (TSV 1860 Weißenburg); 4. Kim Santoro (beide TSV 1860 Weißenburg).

Jungen: 1. Eric Scheunemann; 2. Lars Bergauer (beide FC Gunzenhausen); 3. Bastian Fuchs (TSV 1860 Weißenburg); 4. Aaron Hübner (TTC Büttelbronn); 5. Niklas Paisker (TSV 1860 Weißenburg).