Tolle Show der Bewegungskünstler

WEISSENBURG - Dieter Theisinger neigt normalerweise nicht zu Gefühlsausbrüchen. Am Ende der diesjährigen Bewegungskünste-Gala des Weißenburger Werner-von-Siemens-Gymnasiums geriet der Schulleiter aber regelrecht ins Schwärmen: „Eine Spitzenaufführung! Das dürfte nächstes Jahr schwer zu toppen sein“, sagte er an die Adresse aller rund 65 Mitwirkenden.

Graziler Auftritt: Die acht Mädels an den Ringen waren eine von vielen Gruppen des Weißenburger Gymnasiums, die ihre Darbietungen in den vergangenen Wochen und Monaten mit großem zeitlichen Aufwand einstudiert hatten. © Uwe Mühling



Die Bewegungskünstegruppe um Lehrerin Inge-Pfitzinger Miedel hatte Theisinger schon zu Beginn des Abends als „Aushängeschild unserer Schule“ gelobt. Und diesem Ruf wurden die Gruppen und Solisten in der gut zweistündigen Aufführung vollauf gerecht. In Anlehnung an die Geschichte von „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ unternahmen die Gymnasiasten zusammen mit Mitgliedern der Lebenshilfe sowie der Rhönradgruppe des TSV 1860 (Leitung: Guido Franz) „Eine Reise bis ans Ende der Welt“.

Einzelne Personen bei Schüleraufführungen herauszuheben, ist ja immer so eine Sache. In diesem Fall muss man es aber einfach tun. Denn was Laura Eisenberger aus der Q12 bei ihrem Auftritt mit dem Vertikaltuch zeigte, war vom Allerfeinsten. Die angehende Abiturientin aus Holzingen bot eine absolut zirkusreife Show mit atemberaubender Akrobatik.

Beitrag zur Inklusion: Auch mehrere Mitglieder der Weißenburger Lebenshilfe hatten bei der Vorstellung ihren Auftritt und zeigten hier ihr Können vor der Lok „Emma“. © Uwe Mühling



Tosender Beifall war der verdiente Lohn für dieses Highlight des Abends.

Auch sonst gab es reichlich Applaus für die jungen Bewegungskünstler. Mit Stab und Stelzen, mit Ein- und Rhönrädern, beim Jonglieren und mit dem Diabolo, am Trapez, an den Tauen oder an den Ringen – quer durch die BWK-Varianten zeigten die Kinder und Jugendlichen ihre Geschicklichkeit und ihr Können.

16 Programmpunkte waren es insgesamt, die obendrein durch Lichttechnik, Bühnennebel und passende Musik bestens in Szene gesetzt wurden. In die Rollen von Jim und Lukas schlüpften abwechselnd Hannah Alberter und Max Egner beziehungsweise Hannah Laqua und Hannes Reuthner. Sie schoben bei ihren Auftritten stets die berühmte Lok Emma (Marke Eigenbau, was laut Pfitzinger-Miedel einiges an Nerven gekostet hat) durch die Halle.

Die Geschichte dazu erzählte Roman Graber und bei vielen Besuchern wurden Erinnerungen an die eigene Kindheit, an das Buch von Michael Ende, an die Augsburger Puppenkiste oder an Zeichentrickfilme wach: Die Wilde 13, die Magnetfelsen, Herr Turtur, Frau Mahlzahn und die Drachenstadt oder auch Prinzessin LieSi – all das sind Namen und Begriffe, die bei vielen präsent sind und bei der BWK-Gala auf besondere Weise zum Leben erweckt wurden.