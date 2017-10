Ein packendes Derby in der 1. Regionalliga Südost: Rund 800 Zuschauer sorgten in der „Sene“ in Treuchtlingen für viel Stimmung und eine große Kulisse. Die heimischen VfL-Baskets feierten nach einem absolut sehenswerten Match einen verdienten 100:89 Sieg gegen die Gäste von hapa Ansbach. Topscorer war VfL-Kapitän Stefan Schmoll mit 28 Punkten.

Außergewöhnliches Konzertereignis in Weißenburg: Mit Rebekka Gruber, Anke Hájková Endres, Heike Kohler, Cosima Schneider, Manfred Bittner und Thomas Hohenberger standen sechs professionelle Sänger/innen aus Weißenburg und Umgebung, die sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht haben, jetzt erstmals gemeinsam in der Karmeliterkirche auf der Bühne. Am Klavier begleitet von Natalia Elle und Jutta Pauer sowie mit den „Special Guests“ von ALC erhielten sie an zwei Abenden großen Beifall von insgesamt rund 800 Besuchern.