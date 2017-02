Topbewertung für den Seenlandmarathon

PLEINFELD - Bei der Wahl zum „Marathon des Jahres“ hat sich der Seenlandmarathon „richtig gut geschlagen“, wie die Macher des Ereignisses finden. Rund 13 600 Läuferinnen und Läufer haben für das Veranstaltungsjahr 2016 abgestimmt.

Erster in Bayern war übrigens der Allgäu-Panorama-Marathon. Auf deutscher Ebene landete die größte Laufveranstaltung Altmühlfrankens auf dem 31. Platz – auch das ist angesichts von fast 300 Wettbewerben im gesamten Bundesgebiet ein beachtliches Resultat. Der Seenlandmarathon steht in einer Liste mit den Großstadt-Rennen (Frankfurt, Berlin), die sich zum dritten Mal in Folge dem beliebten Rennsteiglauf als Gesamtsieger geschlagen geben mussten.

Der Termin für den siebten Seenlandmarathon (im Bild der Start 2016) steht natürlich schon längst wieder fest. Es handelt sich um das Wochenende 16./17. September 2017.

