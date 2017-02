Torreiches Treffen mit Sieg für Weißenburger Jungs

B-Junioren des TSV 1860 gewannen mit 34:31 gegen Adler Nürnberg – Vorne dran in der BOL - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Die Weißenburger Handball-Jungs haben in einem guten und spannenden Heimspiel mit 34:31 ge­gen die JHG Adler Nürnberg gewonnen. In der überregionalen B-Junioren-Bezirksoberliga (Staffel Nord-West) bleibt das TSV-1860-Team somit am Führungstrio dran.

Treffsichere Handball-Jungs: Beim Heimsieg gegen die JHG Adler Nürnberg erzielte Simon Winter (links) zehn Treffer. Sebastian Rudat (Mitte) und Benedikt Sommerer (rechts) waren in der Landkreishalle je siebenmal für die B-Junioren des TSV 1860 ­Weißenburg erfolgreich. Am Ende stand es 34:31. © Uwe Müling



Treffsichere Handball-Jungs: Beim Heimsieg gegen die JHG Adler Nürnberg erzielte Simon Winter (links) zehn Treffer. Sebastian Rudat (Mitte) und Benedikt Sommerer (rechts) waren in der Landkreishalle je siebenmal für die B-Junioren des TSV 1860 ­Weißenburg erfolgreich. Am Ende stand es 34:31. Foto: Uwe Müling



Im Hinspiel waren die Weißenburger noch deutlich überlegen gewesen. Für die Rückrunde hat sich die Jugendhandballspielgemeinschaft Adler jedoch mit zwei ehemaligen Auswahlspielern verstärkt und präsentierte sich in der Landkreishalle als starker Gegner. Die Gastgeber starteten zwar aufgeregt, aber dennoch selbstbewusst und mit der von Trainerin Sigrid Ru­dat geforderten Eigeninitiative jedes einzelnen Spielers. Zudem machten die TSV-Sechziger ordentlich Druck auf das Tor.

Mit 19:17-Führung in die Pause

Fast jeder Angriff der gut aufgestellten Weißenburger führte zum Tor­erfolg, allerdings stand die Abwehr insbesondere gegen einen starken Rückraumspieler der Adler (Zusam­menschluss von Tuspo Nürnberg und Nürnberger Westen) nicht kompakt genug. Bis zum 16:16 konnte sich keine der beiden Mannschaften ab­setzen, dann jedoch gingen die TSV-1860-Jungs durch schöne Tore von außen noch mit einer 19:17-Führung in die Pause.

In der zweiten Hälfte agierten die Weißenburger härter und aggressiver in der Abwehr. Somit hatten sie den Gegner besser unter Kontrolle. Die TSV-1860-Handballer gefielen nun als homogene Mannschaft mit Kampfgeist, hoher Konzentration und schönen Spielzügen. Folglich gaben sie auch die Führung nicht mehr aus der Hand, feierten am Ende einen 34:31-Erfolg und dankten den Zuschauern für die Unterstützung.

Nach dem Match erhielten die Leis­tungsträger Simon Winter, Hannes Kürpik sowie Lukas Krach eine Urkunde des Bayerischen Handball-Verbandes (BHV) für jeweils 100 geleis­tete Spiele. Trainerin „Sigi“ Rudat bedankte sich bei allen Akteuren für ihren Einsatz.

In der BOL-Tabelle liegt der TSV Lohr mit 24:4 Punkten weiterhin an der Spitze. Dahinter folgen der HC Erlangen II (21:5), der TV Lauf (21:9) und der TSV 1860 Weißenburg (20:8), der am kommenden Sonntag, 19. Februar, um 16.00 Uhr auswärts beim TV Marktsteft (14:14) antreten muss. Nächstes Heimspiel ist dann am Samstag, 4. März, um 15.00 Uhr gegen die JSG Fürther Land (in der Ellinger Schultrunhalle).

TSV 1860 Weißenburg: Dominik Ströhlein, Tobias Meierhuber (beide Torwart), Simon Geißlinger, Benedikt Sommerer (7 Treffer), Markus Gund, Timo Weglehner, Hannes Kürpik (1), Lukas Krach, Richard Braun, Sebastian Rudat (7), Johannes Baur (6), Simon Winter (10), Marco Hofmann (3).