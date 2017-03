Trainerwechsel beim FC/DJK Weißenburg

Martin Huber geht, Ekrem Soy kommt - vor 57 Minuten

WEISSENBURG - Trainerwechsel beim FC/DJK Weißenburg: Martin Huber wird zum Saisonende den Kreisligisten verlassen. Sein Nachfolger wurde bei der jüngsten Spartenversammlung präsentiert: Der A-Lizenz-Inhaber Ekrem Soy wird künftig am Lehenwiesenweg das sportliche Sagen haben.

Übernimmt ab 1. Juli das Kreisliga-Team des FC/DJK Weißenburg: A-Lizenz-Inhaber Ekrem Soy. Über die Verpflichtung freut sich Spartenleiter Philipp Naß. Foto: FC/DJK



FC/DJK-Abteilungsleiter Philipp Naß verkündete bei der Spartenversammlung nun offiziell das Ende der Zusammenarbeit zwischen Martin Huber und dem FC/DJK, nachdem die Mannschaft bereits in einer früheren Zusammenkunft über den Trainerwechsel informiert worden war. Deshalb hielt sich die Überraschung der FC/DJK-Fußballer in Grenzen. In gemeinsamen Gesprächen seien der Verein und Martin Huber zu dem Schluss gekommen, dass es nach der dreijährigen Zusammenarbeit Zeit für neue Impulse an der Seitenlinie sei, begründete Naß die Trennung.

Der Spartenleiter betonte, dass dieser Entschluss „absolut einvernehmlich“ getroffen wurde und dass sich Trainer wie Team nun voll auf einen gemeinsamen, erfolgreichen Abschluss der guten Zusammenarbeit konzentrieren könnten.

Naß machte gleichzeitig deutlich, dass er und der gesamte Verein dem Trainer mehr als dankbar sind „für die tolle geleistete Arbeit“. Nach einem Jahr in der Bezirksliga gelang es Huber, trotz einer andauernden Verletzungsmisere die Mannschaft wieder in der Kreisliga zu etablieren und dabei auch junge Spieler in die Mannschaft einzubauen. Martin Huber machte deutlich, dass er in den kommenden Wochen und Monaten noch einmal alles aus der Mannschaft he­rausholen möchte und sowohl dem Team als auch sich einen tollen Abschied bereiten will.

Naß präsentierte den Spartenmitgliedern und aktiven Kickern dann auch den Nachfolger: Ab dem 1. Juli wird Ekrem Soy die Geschicke der „Ersten“ leiten. Soy ist im Fußball-Kreis Neumarkt/Jura ein noch gänzlich unbeschriebenes Blatt, da er erst im Januar aus Rheinland-Pfalz nach Nennslingen gezogen ist. Allerdings ist der A-Lizenz-Inhaber, der dieses Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, ein alter Hase im Trainergeschäft: Nachdem er in Berlin beim SC Siemensstadt seine ersten Erfahrungen im Jugendbereich gesammelt hat, war er in der Hauptstadt unter anderem als Cheftrainer für die Sportfreunde Kladow, den VfB Lichterfelde und Blau-Weiß Spandau tätig.

Die wohl spannendsten zwei Stationen seines Wirkens waren Hatayspor in der Türkei, wo er als Trainer in der zweiten türkischen Liga tätig war, und die zwei Jahre als Cheftrainer bei Hassia Bingen (6. Liga). 2012/2013 spielte in Bingen der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Ailton, der seine Karriere bei dem Verein am Rhein ausklingen ließ.

Naß zeigte sich zuversichtlich, dass mit dem neuen Trainer die Reihe der guten Fußballlehrer am Lehenwiesenweg fortgesetzt werden kann und dass ihm und seinem Team ein echter Coup mit dieser Verpflichtung gelungen sei. Soy ließ über Philipp Naß dem FC/DJK übermitteln, dass er sich auf seinen neuen Verein und das Team freue und er, wie bei allen seinen bisherigen Stationen, versuchen werde, den maximalen Erfolg aus der Mannschaft herauszuholen.

Rainer Heubeck