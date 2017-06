Traumhafter Sommerabend in „Weiß“

WEISSENBURG - Als Publikumsmagnet hat sich die Weiße Nacht der Werbegemeinschaft in Weißenburg auch in ihrer fünften Auflage erwiesen. Trotz großer Konkurrenz an Veranstaltungen am vergangenen Wochenende wurde das Angebot gerne angenommen und viele Menschen strömten in die Innenstadt, speziell auf den Weißenburger Marktplatz.

Vorwiegend weiß: Zur Weißen Nacht hatten sich zahlreiche Besucher hell gekleidet. Viele Menschen strömten in die Altstadt, um die verkaufsoffenen Geschäfte zu besuchen und sich am Marktplatz zu treffen. Dort gab es schon ab 18.30 Uhr nur noch wenige freie Plätze zu finden. © Robert Renner



Schützenhilfe leistete freilich das ideale Wetter für eine solche Freiluftveranstaltung. Bei strahlendem Sonnenschein, hochsommerlichen Temperaturen und einem leichten Wind ließ es sich im Herzen der Altstadt gut aushalten, zumal das Rahmenprogramm auch dazu einlud.

Den Auftakt hatte die Trommelgruppe Al Hurria um Maamun Kamran gemacht. Sie zog von der Südseite her auf den Marktplatz ein und trommelte dann vor der Bühne, bis die Tanz-AG der Grundschule Weißenburg sich eingefunden hatte. Die Kinder um Lehrerin Monika Rosenbauer erhielten für ihre flotte Darbietung viel Applaus vom zahlreichen Publikum und wurden sogar um eine Zugabe gebeten.

Kurz darauf hieß es dann Bühne frei für „Next generation“. Die Coverband aus dem Raum Eichstätt war nicht zum ersten Mal in Weißenburg zu Gast und beispielsweise auch schon bei Altstadtfesten zu erleben. Mit einer Auswahl von AC/DC bis ZZ Top und aktuellen Chartsnummern oder Klassikern wie „Angels“ von Robbie Williams begeisterten die sechs Vollblutmusiker das Publikum.

Eröffnet hatten die Weiße Nacht zuvor Werbegemeinschaftsvorsitzender Werner Oberhäuser zusammen mit Oberbürgermeister Jürgen Schröppel. Oberhäuser freute sich über das wunderbare Wetter: „Schöner und besser geht es nicht“, befand er strahlend und dankte dem OB zudem für die kräftige Unterstützung der Stadt bei den Vorberitungen der Weißen Nacht. Das Stadtoberhaupt lobte im Gegenzug die Werbegemeinschaft dafür, dass sie die Veranstaltung erneut gestemmt hat.

Er wünschte den Besuchern ein paar unterhaltsame Stunden „bei traumhaften äußeren Bedingungen“ und forderte dazu auf, nicht nur am Marktplatz zu verweilen, sondern auch die rund 30 teilnehmenden Geschäfte in der Altstadt, die an diesem Abend bis 22.30 Uhr geöffnet hatten, zu besuchen. Nur wenn die Läden entsprechende Umsätze machten, sei es auf Dauer möglich die Häuser und damit auch das Ambiente zu erhalten. Weißenburg habe noch eine lebendige Altstadt mit kaum einem Leerstand. In mancher vergleichbaren Stadt sehe es anders aus.

Schönes Flair in der Altstadt

In den teilnehmenden Geschäften gab es an diesem Abend pro zehn Euro Einkaufswert ein Freilos. Hauptgewinn ist ein Reisegutschein im Wert von 1000 Euro.

Manche Besucher machten vor ihrem Einkauf, manche danach Station am Marktplatz, wo auch für Speis und Trank gesorgt war. Bereits ab 18.30 Uhr hatten sich dort die Tischreihen gut gefüllt, phasenweise war es schwer, einen freien Platz zu ergattern. Alle Tische waren weiß gedeckt und tatsächlich war auch ein Großteil der Besucher weiß gekleidet.

Alles in allem erwies sich die Weiße Nacht einmal mehr als eine bei den Weißenburgern beliebte Veranstaltung. Der Werbegemeinschaft gelang es, anlässlich der Sommersonnenwende ein besonderes Flair in der Altstadt verbreiten.

Robert Renner