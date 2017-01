Treuchtlinger nahmen Hürde in Bayreuth

TREUCHTLINGEN - Nachdem sich die VfL-Baskets Treuchtlingen am Donnerstagabend die Tabellenführung geschnappt hatten (Bericht siehe oben), mussten sie diese bereits am Samstag beim Schlusslicht BBC Bayreuth II verteidigen, was im Endeffekt mit einem knappen 74:71-Sieg gelang.

VfL-Topscorer in Bayreuth: Florian Beierlein erzielte 24 Punkte. © Mühling



Die Bundesliga-Reserve zeigte, dass ihre aktuelle Platzierung in der 1. Regionalliga Südost kein Gradmesser ist. Hauptgrund: Mit Montigo Marzell Alford haben die Oberfranken in der Weihnachtspause einen starken US-Guard verpflichtet, der mit 26 Punkten auch gleich zum Topscorer avancierte. „Es ist nicht leicht, nach dem Spitzenspiel gegen eine verstärkte Bayreuther Mannschaft zu spielen, zumal diese kein typischer Tabellenletzter ist”, beschrieb VfL-Trainer Stephan Harlander die Gastgeber.

Trotzdem gelang es den Treuchtlingern sich bereits im ersten Viertel leicht abzusetzen. Florian Beierlein steuerte gleich im ersten Viertel acht seiner 24 Punkte bei und sorgte damit für eine 20:12-Führung nach den ers-ten zehn Minuten. Doch Bayreuth kam zurück und Alford verkürzte mit einem Dreier mit Ablauf der ersten Halbzeit auf 32:34.

Den VfL-Baskets merkte man die Belastung von Donnerstag noch deutlich an, doch Stephan Harlander schien in der Pause die richtigen Worte zur Motivation gefunden zu haben. Sein Team kämpfte und hatte dann im richtigen Moment immer eine Antwort parat. So beispielsweise Tim Eisenberger, der den ersten Rückstand der Partie direkt mit einem Dreipunkt-Spiel beantwortete. Nach einem weiteren „Dreier“ von Alford ging es trotzdem mit einem 56:55-Rückstand ins Schlussviertel.

Doch dieses Mal waren es Simon Geiselsöder und Stefan Schmoll, die mit einem 5:0-Lauf die Führung zurückeroberten. Jetzt blieben die Gäste dran und bauten die Führung auf 68:60 aus. Bayreuths Coach Darko Mihailjovic versuchte den Lauf mit einer Auszeit zu stoppen. Sein Topscorer wollte die Partie nicht verloren geben und erzielte 47 Sekunden vor Schluss den erneuten Ausgleich. Mit einem Korbleger brachte Eisenberger sein Team erneut in Führung, und als die VfL-Verteidigung nach einem Foul den Einwurf der Gastgeber verhinderte machte Arne Stecher den Sieg an der Freiwurflinie perfekt. „Mein Team hat heute eine gute Reaktion gezeigt. Die Spieler haben diese schwere Aufgabe im Kopf gut gelöst”, fasste Stephan Harlander nach der Partie zusammen.

VfL Treuchtlingen: Nico Jahnel (2 Punkte, 3 Assists), Kevin Vogt, Tim Eisenberger (19, 12 Rebounds, 6 Assists), Simon Geiselsöder (12, 6 Rebounds), Stefan Schmoll (14, 12 Rebounds), Florian Beierlein (24), Arne Stecher (3), Tobias Heinz; für Bayreuth am erfolgreichs-ten: Alford (26), Dewjorek (13), Trieb (10).

Uwe Mühling