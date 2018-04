Was für ein Basketball-Spektakel zum Saisonfinale: Der VfL Treuchtlingen besiegte den bisherigen Spitzenreiter TSV Oberhaching in einem mitreißenden Match mit 84:77 und machte dadurch die Rockets Gotha II zum Meister der 1. Regionalliga Südost. Knapp 400 Fans (gut 50 aus Oberhaching) feuerten ihre Teams an und sorgten für eine tolle Stimmung in der Turnhalle der Senefelder Schule. © Uwe Mühling