TSG Solnhofen wartet weiter auf den ersten Sieg

0:1-Niederlage im Kellerduell der Kreisliga Süd gegen den TSV Röttenbach – FC/DJK als Comeback-Könner - vor 5 Minuten

WEISSENBURG - Ein 3:3 im Topspiel zwischen dem FC/DJK Weißenburg und dem TSV Meckenhausen sowie ein 0:1 der TSG Solnhofen im Kellerduell gegen den TSV Röttenbach – das waren die wohl wichtigsten Resultate am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga Süd.

Einer gegen alle: In dieser Szene hatte die TSG Solnhofen zwar die klare numerische Überlegenheit. Insgesamt musste sie sich allerdings im Kellerduell gegen den TSV Röttenbach knapp mit 0:1 geschlagen geben und wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Kreisliga Süd. Foto: Uwe Mühling



Der FC/DJK bleibt mit dem Remis zu Hause weiterhin ungeschlagen und steht in der Spitzengruppe mitten in der Phalanx von Teams aus dem Altkreis Neumarkt: Hilpoltstein führt mit 26 Punkten vor Berching (25), Weißenburg (24) und Meckenhausen (23). Während der Tabellenelfte TSG Ellingen in Berching eine 1:5-Klatsche hinnehmen musste, verlor die TSG Solnhofen nur knapp mit 0:1 gegen Röttenbach. Die Hoffnung auf den ersten Saisonsieg hat sich für die Altmühltaler einmal mehr nicht erfüllt.

FC/DJK WUG – Meckenhausen 3:3

Da hat der FC/DJK Weißenburg ordentlich Comeback-Qualitäten bewiesen: Dreimal geriet die Truppe von Trainer Ekrem Soy im Spitzenspiel gegen den TSV Meckenhausen in Rück­stand, dreimal schafften die Jungs vom Lehenwiesenweg den Ausgleich. Die erste Torchance des Spiels hatten die Gäste, doch FC-Keeper Fabian Heckel parierte nach sechs Minuten. Dann wurde eine Freistoß-Flanke von Marco Meixner in der 10. Minute länger und länger und senkte sich hinter Heckel zum 0:1 in die Maschen. Auf der Gegenseite sorgten Jochen Schwenk und Andreas Pfefferlein für Betrieb. In der 18. Minute bediente Schwenk uneigennützig Pfefferlein, der nur noch zum 1:1 einschieben musste. Danach war Weißenburg am Drücker, leistete sich aber einen Ballverlust, den Meckenhausen nach schöner Ballstafette zum 1:2 durch Stefan Hamperl nutzte (26.).

In der 57. Minute fischte TSV-Keeper Tobias Lukas einen Kopfball von Leo Grünwedel aus dem Torwinkel. Die Partie wurde nun zunehmend hitziger – auch an der Seitenlinie. Me­ckenhausens Ersatzspieler Martin Rögelein sah die Gelbe Karte, Weißenburgs Trainer Soy wurde vom Referee ganz von der Bank verwiesen. Am Platz ging es auch weiter rund. In der 75. Minute erzielte erneut Pfefferlein den 2:2-Ausgleich, als Lukas einen Schwenk-Kopfball nach vorne abprallen ließ. Obwohl in der Schlussphase die Weißenburger Vorteile im konditionellen Bereich zu erkennen waren, gingen die „Meckis“ zum dritten Mal in Front: Nach einer Ecke von Meixner schoss Jonas Hofbeck zum 2:3 ein (80.). Doch der FC/DJK gab sich weiterhin nicht geschlagen und schaffte durch den eingewechselten „Joker“ Florian Heckel noch den 3:3-Endstand in der Nachspielzeit (93.). Danach wurde es ziemlich bunt: Letzte Aufreger waren nämlich die Gelb-Rote Karte für Meckenhausens Stefan Hamperl sowie Rot für Weißenburgs Matthias Lehmeyer.

FC/DJK Weißenburg: Fabian Heckel, Unger, Daniel Heckel, Marc Dollinger, Rausch, Grünwedel, Lehmeyer, Schwenk, Andreas Pfefferlein, Britz, Funer (eingewechselt: Florian Heckel, Lang, Siepka).

TSG Solnhofen – TSV Röttenbach 0:1

Die Gäste aus Röttenbach zeigten beim Kellerduell in Solnhofen von Beginn an die bessere Spielanlage. In der 15. Minute fiel bereits das Tor des Tages. Eingeleitet wurde das 1:0 durch einen schönen weiten Ball von Serdar Er auf seinen Bruder Akif. Dieser legte quer auf den völlig freistehenden Manuel Miehling, der keine Mühe hatte, zur Führung einzuschieben. Bis zur Pause hätten die Röttenbacher den Vorsprung ausbauen können, es blieb aber beim knappen Spielstand.

Nach dem Wechsel war das Geschehen nicht sonderlich schön anzuschauen – ein typisches Duell zweier Abstiegskandidaten. Die Bemühungen der Solnhofener um den Ausgleich verpufften. Selbst das dritte Remis der Saison, geschweige denn der erste Sieg, blieb dem Schlusslicht verwehrt. Schiedsrichter Klaus-Peter Rißbeck kam in dem recht fairen Spiel mit zwei Gelben Karten (beide für Solnhofen) aus.

TSG Solnhofen: Halit Aga, Muska, Wild, Bodamer, Polak, Schmidt, Bunz, Onbasi, Ott, Zwahr, Kololli (eingewechselt: Werner, Bilinski, Ismail-Retzep).

TSV Berching – TSG Ellingen 5:1

Mit einem 5:1-Sieg verteidigte der TSV Berching seine makellose Heimbilanz und bleibt mit einem Punkt Abstand ärgster Verfolger des Tabellenführers TV Hilpoltstein. Den Grundstein zum Erfolg gegen den auswärts weiter sieglosen Mitaufsteiger TSG Ellingen legten in der ersten Hälfte Vincent Krenn und Spielertrainer Dominik Betz mit ihren Treffern zu einer beruhigenden 2:0-Führung (19. und 36. Minute).

Endgültig auf die Siegesstraße führte Maximilian Nutz die „Bachamer“ nach der Pause mit einem Doppelschlag in der 64. und 66. Minute. Zehn Minuten vor dem Abpfiff stellte Krenn den Spielstand auf 5:0, Daniel Riess blieb nur noch der Ehrentreffer (86.) für die Gäste.

TSG Ellingen: Herrmann, Leon Pfefferlein, Mehler, Morgott, Almidin Aga, Prohaska, Riess, Löffler, Markus Dietze, Rill, Schaffrath (eingewechselt: Hirschmann, Fieltsch, Virduzzo).

Heideck – SG Ramsberg/St. Veit 2:1

Zu Beginn wurden die Gäste gleich eiskalt erwischt, denn nach einer Viertelstunde köpfte Martin Dengler eine Freistoßflanke von Ex-SGler Michael Huf zum 1:0 ein. In der Folge biss sich Ramsberg/St. Veit mehr und mehr in die Partie. Heideck zeigte Schwächen in der Abwehr. Nach Chancen von Nico Schwarzer und Adrian Hobler eroberte Marvin Petrenz den Ball am gegnerischen Sechzehner, passte auf Hobler zurück und dieser schloss tro­cken und platziert zum 1:1 ab (26.).

Nach der Pause hatte Heideck eine erste Gelegenheit, ehe Patrick Habel im Gegenzug im letzten Moment gestoppt wurde – manche Referees zeigen da auch auf den Elfmeterpunkt. Die Gäste trumpften nun auf, vergaben aber hochkarätige Chancen durch Habel und Petrenz. Der eingewechselte Joscha Minderlein hatte nach 64. Minute freie Bahn, scheiterte aber am Heidecker Keeper Sascha Prüßner. Auch Zalan Toth und erneut Petrenz versäumten die längst überfällige SG-Führung.

Heideck kam in der Folge wieder besser ins Spiel und Jonas Leitner traf die Latte. Knackpunkt war dann das verletzungsbedingte Ausscheiden von Innenverteidiger Patrick Haueis. Nach Ballverlust in der Vorwärtsbewegung kam das Leder zu Huf und ausgerechnet der frühere Ramsberger taf zum schmeichelhaften 2:1 für Heideck. In der Schlussphase probierte die SG alles für den Ausgleich, fand aber gegen die tiefstehende Heimelf kein Mittel. Heideck blieb mit Kontern gefährlich.

SG Ramsberg/St. Veit: Naß, Tobias Seitz, Marco Böhm, Haueis, Egerer, Schwarzer, Toth, Hobler, Petrenz, Wnendt, Habel (eingewechselt: Minderlein, Wiedemann, Kahn).

Reserven (A-West): FC Kalbensteinberg – SG Ramsberg/St. Veit II x:0 (die Gäste traten wegen Personalmangel nicht an).

Uwe Mühling