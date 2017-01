TSV 1860 holte sich die Hallen-Krone

Die Weißenburger siegten bei der Kreisendrunde im Finale gegen den Bayernligisten ASV Neumarkt - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Der TSV 1860 Weißenburg ist Hallenfußball-Kreismeister bei den Herren. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist hat den Überraschungs-Titel am Sonntagabend mit einem 5:4 (0:0)-Sieg nach Sechsmeterschießen im Finale gegen den ASV Neumarkt perfekt gemacht.

Hallenfußball-Kreismeister 2017: Der TSV 1860 Weißenburg holte sich den ersten Platz unter 66 gestarteten Herrenmannschaften und ließ etliche höherklassige Teams hinter sich. © Uwe Mühling



Hallenfußball-Kreismeister 2017: Der TSV 1860 Weißenburg holte sich den ersten Platz unter 66 gestarteten Herrenmannschaften und ließ etliche höherklassige Teams hinter sich. Foto: Uwe Mühling



Neben dem Tabellenzweiten der Bayernliga Nord ließen die Weißenburger bei der Endrunde in der Schwabacher Hans-Hocheder-Halle unter anderem auch den Regionalligisten SV Seligenporten sowie den Landesligisten TSV Kornburg hinter. Der TSV 1860 (sowie auch „Vize“ Neumarkt) ist damit für die Bezirksmeisterschaft am kommenden Sonntag, 22. Januar, ab 12.00 Uhr in der Stadthalle in Hilpoltstein qualifiziert.

Dort werden die Weißenburger um Trainer Martin Bittl in der Gruppe B auf den SK Lauf, den SV Maiach-Hinterhof Nürnberg sowie den SV Seligenporten, der als Sieger der Futsalliga 2016 schon vorher qualifiziert war, treffen. Die Gruppe A bilden Titelverteidiger Dergah Spor Nürnberg, der ATSV Erlangen, der ASV Neumarkt und der FC Dombühl.

Im Gegensatz zu Weißenburg war die TSG Solnhofen bei der Kreisendrunde Neumarkt/Jura um den „VGN-Lotto-Bayern-Hallencup“ vorzeitig draußen. Der Kreisligist aus dem Jura Süden verlor alle drei Gruppenspiele gegen Seligenporten (0:2), Großschwarzenlohe (2:7) und den SV Rasch (1:3). Im Sechsmeterschießen um Platz sieben zogen die Altmühltaler dann ebenfalls den Kürzeren (4:5 gegen Wolfstein).

Besser lief es für den TSV 1860 in der anderen und vom Papier her stärkeren Gruppe B. Dem 4:1-Auftaktsieg gegen Kornburg folgte ein 0:1 gegen Neumarkt. Im letzten Gruppenmatch gegen Wolfstein verspielten die Weißenburger eine 2:0-Führung und waren nach dem 2:2 auf Neumarkter Schützenhilfe angewiesen. Diese folgte prompt durch ein 1:1 in letzter Minute gegen Kornburg.

Als Gruppenzweiter standen die TSV-Sechziger im ersten Halbfinale und gewannen mit 1:0 gegen die zuvor sehr starken Großschwarzenloher, während im Halbfinale zwei die Neumarkt das Prestigeduell gegen Seligenporten mit 2:1 für sich entschieden. Das Endspiel zwischen dem TSV 1860 und dem ASV blieb dann torlos, sodass die Entscheidung vom Sechsmeterpunkt fallen musste: Weißenburg traf fünf Mal, Neumarkt leistete sich einen Fehlschuss.

Der Jubel bei der siegreichen Truppe um Kapitän Markus Lehner war danach riesig – und das zu Recht: Erst einmal waren die Weißenburger Herren bislang Kreismeister und zwar im Jahr 2007, als es noch den Altkreis Jura gab. Im neuen Großkreis Neumarkt/Jura ist es natürlich weitaus schwieriger, den Titel zu holen. Zum zehnten Mal wurde hier die gemeinsame Hallenmeisterschaft ausgespielt. Dabei schaffte es der TSV 1860 erstmals ins Finale und setzte im Jubiläumsjahr auch gleich noch den Titel und die Hallen-Krone als i-Tüpfelchen drauf.

Uwe Mühling