TSV-1860-Jungs mit 1:1 als Standardergebnis

U19 und U17 (beide Bezirksoberliga) sowie die U15 (Bayernliga) verbuchten jeweils Unentschieden für Weißenburg

WEISSENBURG - Ohne Sieg, aber auch ohne Niederlage sind die höherklassigen Fußball-Juniorenteams des TSV 1860 Weißenburg am vergangenen Spieltag geblieben. Sowohl die U19 und die U17 (beide Bezirksoberliga Mittelfranken) als auch die U15 (Bayernliga Süd) spielten jeweils 1:1.

Umkämpftes Bayernliga-Spiel: Die U15-Junioren des TSV 1860 Weißenburg (in Rot) und des FC Königsbrunn trennten sich am Samstag nach einer spannenden Auseinandersetzung im Sportpark Rezataue mit einem 1:1. © Uwe Mühling



U19 BOL: TSV 1860 Weißenburg – SG Quelle Fürth II 1:1: Die Weißenburger U19 bestätigte ihren Aufwärtstrend (zuletzt drei Siege in Folge) und konnte auch gegen den Tabellenzweiten SG Quelle Fürth II einen Punkt erkämpfen. Die spielerisch überlegenen Gäste bestimmten von Beginn an das Geschehen und zogen ein gutes Passspiel auf. Die Weißenburger Defensive um den bärenstarken Kapitän Florian Kupsch stand jedoch sicher. Kupsch war es auch, der nach einer Viertelstunde seine Mannschaft per Freistoß mit 1:0 in Führung brachte. In der Folge drängte Fürth auf den Ausgleich, konnte sich jedoch keine zwingenden Chancen herausspielen.

Stattdessen verpasste Musa Calik bei einem Konter alleine vor dem Keeper das 2:0 und einen Schuss von Jonas Stauffer kratze der Torwart gerade noch aus dem Eck. Direkt nach der Pause erzielte Quelle nach schönem Spielzug das 1:1 durch Jonas Peuntinger. In der Folge machten die Gäste das Spiel. Weißenburg warf sich leidenschaftlich in jeden Zweikampf, lauerte auf Konter und hatte die besseren Chancen. So konnte der einschussbereite Daniel Kammerbauer in letzter Sekunde geblockt werden und Kupsch scheiterte in den Schlussminuten an der Latte. Am Ende stand für das Team von Trainer Thomas Eckert ein beachtlicher Punktgewinn, wobei am Ende sogar mehr drin gewesen wäre.

TSV 1860, U19: Dorsch, Stauffer, Zippel, Killian, Arslan, Wunder, Kupsch, Calik, Zebisch, Halmheu, Meier (eingewechselt: Müller, Kammerbauer).

U17 BOL: JFG Wendelstein – TSV 1860 Weißenburg 1:1: Im achten Saisonspiel musste die Weißenburger U17 die ersten Punktverluste durch ein überraschendes 1:1 beim Tabellenletzten JFG Wendelstein hinnehmen. Die TSVler lieferten eine sehr schwache erste Halbzeit mit vielen Fehlern im Spielaufbau sowie mangelnder Lauf- und Kampfbereitschaft. Gleich nach fünf Minuten hatten die Gastgeber einen Lattentreffer. Scheinbar war dies nicht Warnung genug. Kampf- und spielstark bereiteten die Wendelsteiner dem Tabellenführer allergrößte Schwierigkeiten. Bis zur Pause blieb es noch torlos, nach Wiederbeginn folgte dann jedoch in der 42. Minute das verdiente 1:0 durch einen Fernschuss von Tom Schmidtlein.

Danach entwickelten die TSV-1860-Jungs mehr Druck und erarbeiteten sich die einige Torchancen. Teils leichtfertig wurden diese allerdings vergeben. In der 69. Minute fiel dennoch der Ausgleich, als Daniel Hofrichter den Ball nach einem Freistoß über die Linie drückte. Die letzten zehn Minuten wurde das Spiel zusehends härter. Insgesamt drei Zeitstrafen und etliche Gelbe Karten musste der Unparteiische verteilen. In der letzten Minute vergab schließlich noch Noah Schneider die Chance zum Siegtor. So blieb es in einem hart umkämpften Spiel beim 1:1. Zu wenig für einen Tabellenführer gegen einen Abstiegskandidaten, letztlich kam der Spitzenreiter aber noch mit einem blauen Auge davon.

TSV 1860, U17: Fiedler, Koch, Reitlinger, Philipp Schwarz, Ferstl, Noah Schneider, Maximilian Schwarz, Löffler, Wachter, Hussen­dörfer, Hofrichter (eingewechselt: Alexander Schneider, Wittmann, Maier).

U15 Bayernliga Süd: TSV 1860 Weißenburg – FC Königsbrunn 1:1: Im zehnten Saisonspiel haben die U15-Junioren des TSV 1860 bereits das vierte Unentschieden verbucht. Mit dem 1:1 gegen den FC Königsbrunn verbesserte sich das Team von Trainer Robert Eigner mit nunmehr 13 Punkten sogar auf den vierten Tabellenplatz, obwohl die Leistung diesmal nicht an die Vorwoche vom Spiel in Memmingen heranreichte.

Die erste Hälfte im Sportpark Rezataue blieb torlos, dann gelang den Gästen in der 51. Minute das 0:1 durch Luca Sommer. Die Weißenburger verstärkten danach ihre Ausgleichsbemühungen und wurden in der Schlussphase belohnt: Merim Ljiko versenkte einen Freistoß aus gut 20 Metern herrlich zum 1:1-Endstand (66.). Am Ende belegte die für ein U15-Match sehr hohe Zahl von fünf Zeitstrafen (drei für den TSV, zwei für den FC), wie heftig die Partie umkämpft war und dass mitunter auch von außen viel Hektik auf den Platz getragen wurde.

TSV 1860, U15: Müller, Beerschwinger, Arslan, Sandbichler, Ljiko, Uellendahl, Stengel, Lukic, Braun, Trescher, Latic (eingewechselt: Göbel, Seuferling).