TSV-1860-Jungs sammelten fleißig Punkte

WEISSENBURG - Die Fußballjunioren des TSV 1860 Weißenburg sind zuletzt in den höheren Spielklassen (Bayernliga und Bezirksoberliga) ohne Niederlage geblieben und haben dabei fleißig Punkte gesammelt. Die U19 war sogar doppelt erfolgreich im Einsatz. Nachstehend die Berichte:

Zerreißprobe: Travis Zebisch (links), der Torschütze zum Weißenburger 1:0, war in dieser Szene des gestrigen U19-BOL-Nachholspiels von seinem Wendelsteiner Kontrahenten nur regelwidrig zu stoppen. © Uwe Mühling



U19 BOL: SG ASV Weisendorf – TSV 1860 Weißenburg 1:4: In Weisendorf bei Erlangen konnte die U19 des TSV 1860 den nächsten wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt holen und damit erstmals die Abstiegsränge verlassen. Die Gäste begannen dabei überlegen und ließen in der ersten Halbzeit einige gute Möglichkeiten liegen. Die Einheimischen erzielten dagegen mit dem ersten Torschuss das 1:0 durch Johannes Kreiner (43.). Die Mannschaft von Trainer Thomas Eckert – er wurde diesmal von Tommy Schneider vertreten – blieb aber auch nach der Pause ruhig und erzielte durch Musa Calik das schnelle 1:1 (46.). In der Folge drängte der TSV 1860 auf den Sieg und wurde dafür belohnt. Der eingewechselte Jonas Junghof schoss mit seinem ersten Ballkon-takt zum 2:1 ein (56.). In der Schlussphase schraubte Etem Aslan mit einem Doppelpack das Ergebnis noch auf 4:1 (79. und 85.) und sicherte damit den verdienten Auswärtssieg in einem Spiel, das am Ende noch drei Zeitstrafen mit sich brachte – zwei für den TSV eine für den ASV.

TSV 1860, U19: Dorsch, Stauffer, Zippel, Killian, Aslan, Kupsch, Müller, Calik, Zebisch, Halmheu, Meier (eingewechselt: Wunder, Junghof).

Kunstschütze: Musa Calik verwandelte für die Weißenburger U19 im Spiel gegen Wendelstein gleich zwei Ecken direkt. © Uwe Mühling



U19 BOL: TSV 1860 Weißenburg – JFG Wendelstein 4:2: Im Nachholspiel am gestrigen Allerheiligen-Feiertag hat die Weißenburger U19 mit einem 4:2 gegen die JFG Wendelstein den dritten Sieg in Serie gelandet. Am A-Platz in der Rezataue erwischten die TSV-1860-Jungs einen Topstart, denn Travis Zebisch erzielte nach schöner Vorarbeit von Musa Calik das frühe 1:0 (9.). Wendelstein spielte zwar munter mit, gefährlicher waren aber die Gastgeber: Zunächst setzte Florian Kupsch einen Freistoß an die Latte, dann schaffte Musa Calik das Kunststück, zwei Ecken in der 37. und 45. Minute direkt zu verwandeln. Kurz vor und kurz nach der Pause verkürzte Wendelstein durch Mario Loos und Benedikt Rück auf 3:1 und 3:2. Die TSVler gerieten nun mächtig ins Schwimmen, allerdings verhinderte Torhüter Maxi Laub den Ausgleich und die JFG setzte einen Elfmeter an den Pfosten. Nach einigem Zittern gelang Etem Aslan eine Viertelstunde vor Schluss das erlösende 4:2.

TSV 1860, U19: Laub, Müller, Kupsch, Meier, Halmheu, Stauffer, Häßler, Killian, Calik, Aslan, Zebisch (eingewechselt Kammerbauer, Wunder, Zippel).

U17 BOL: TSV 1860 Weißenburg – Baiersdorfer SV 2:1: Das siebte Saisonspiel der Weißenburger U17 war geprägt vom Wetter. Bei Regen und Wind begann die Partie an der Rezat-aue schwungvoll. In der ersten Halbzeit machten die TSV-Jungs mächtig Druck und kamen in der 11. Minute nach einem Steilpass zum frühen 1:0. Abgezockt schob Torjäger Fabian Wachter die Kugel zur verdienten Führung ein. Danach ließen die Schützlinge des Trainergespannes Tommy Schneider/Harry Schwarz weitere Chancen aus und kassierten nach 18 Minuten das 1:1, als ein Baiersdorfer Schuss unglücklich ins eigene Tor abgefälscht wurde. Das 2:1 in der 24. Minute war dann mustergültig herausgespielt: Wachter traf nach Zuspiel von Philipp Schwarz zunächst zwar den Pfosten, doch den Abpraller schob Eric Löffler zum verdienten 2:1 ins lange Eck. Beim Versuch den Ball zu erwischen, verletzte sich der Gästekeeper so schwer, dass der Notarzt Erste Hilfe leisten musste. Im zweiten Durchgang hatte der Tabellenführer den Wind im Rücken, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. Die Gäste blieben bei ihren Kontern zu ungefährlich, sodass die TSV-1860-Jungs, die Führung über die Zeit brachten und mit dem siebten Sieg im siebten Spiel Platz eins untermauerten.

TSV 1860, U17: Dorsch, Koch, Reitlinger, Wittmann, Philipp Schwarz, Ferstl, Noah Schneider, Maximilian Schwarz, Löffler, Wachter, Maier (eingewechselt: Alexander Schneider, Hussendörfer, Fiedler, Hofrichter).

U15 Bayernliga Süd: FC Memmingen – TSV 1860 Weißenburg 0:0: Mit einer von der ersten bis zur letzten Minute sehr disziplinierten Mannschaftsleistung haben sich die Jungs des TSV 1860 beim starken FC Memmingen den Punkt mehr als verdient. Die frühzeitige Anreise machte sich positiv bemerkbar, denn das Team von Trainer Robert Eigner war sofort im Spiel und störte den Aufbau der Memminger durch Kampf- und Laufstärke. Durch die gut stehenden Abwehrreihen beider Seiten gab es in der erste Hälfte nur eine echte Chance, doch Neo Stengel verfehlte allein vor dem FC-Keeper knapp das Ziel (10. Minute). In der zweiten Halbzeit ergab sich ein ähnliches Bild: Beide Teams neutralisierten sich weitgehend. Diesmal hatte Memmingen die einzigen Gelegenheiten, doch TSV-Keeper Cedric Müller klärte in der 40. und 60. Minute jeweils überragend. Letztlich blieb es beim gerechten Remis. Für die Weißenburger U15 geht es am Samstag um 13 Uhr daheim gegen den FC Königsbrunn weiter.

TSV 1860 U15: Müller, Beerschwinger, Lukic, Benker, Ljiko, Sandbichler, Üllendahl, Latic, Arslan, Stengel, Trescher (eingewechselt: Braun, Herger).

Uwe Mühling