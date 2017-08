TSV 1860: Kirchweihspiel als Achterbahnfahrt

Weißenburger 3:3 gegen Aufkirchen nach 2:0-Führung und 2:3-Rückstand – Weiter ungeschlagen an der Spitze

WEISSENBURG - Das Kirchweihspiel des TSV 1860 hatte etwas von einer Achterbahnfahrt: Zunächst führte der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Süd mit 2:0, dann drehte der SC Aufkirchen die Partie auf 2:3, ehe die Gastgeber den 3:3-Endstand erzielten. Mit diesem Remis blieb die Weißenburger Truppe um Kapitän Markus Lehner auch im siebten Saisonspiel ungeschlagen und verteidigte ihre Tabellenführung.

Drunter und drüber: Im Spitzenspiel der Bezirksliga Süd zwischen dem TSV 1860 Weißenburg und dem SC Aufkirchen ging es phasenweise ganz schön hitzig zur Sache. Nach einem umkämpften Match trennte man sich mit einem 3:3-Unentschieden – ein Resultat mit dem beide Seiten nach einem wechselvollem Spielverlauf ganz gut leben können. Weitere Fotos auf unserem Amateurfußball-Portal unter www.nordbayern.de/amateure. © Uwe Mühling



Nimmt man die vorige Spielzeit hinzu, dann sind es nun bereits 18 Partien, welche die TSV-Sechziger in Folge nicht mehr verloren haben. Letztmals gingen sie in der Bezirksliga am 11. März als Verlierer vom Platz und zwar just gegen den SC Aufkirchen (0:3). „Wir wollten den Weißenburgern die erste Niederlage beibringen“, sagte SCA-Trainer Marco Schallenmüller nach dem Match. Für ihn ging die Punkteteilung in einem „rassigen Spiel“ unterm Strich aber in Ordnung.

Ähnlich sah das sein Kollege Markus Vierke vom TSV 1860: „Wir können mehr als zufrieden sein – gerade vom Spielverlauf her war unser Ausgleich so etwas wie ein moralischer Sieg“. Der Weißenburger Coach lobte die „gute Leistung“ seiner Mannschaft und fand es „Wahnsinn“ wie viel Kraft sie nach dem Rückstand investiert habe. „Wir sollten auf keinen Fall enttäuscht sein“, unterstrich Vierke mit Blick auf das erste Unentschieden vor heimischer Kulisse in der neuen Spielzeit.

Was in beiden Trainer-Statements deutlich wurde, war die Wertschätzung für den jeweiligen Kontrahenten. „Man hat die Qualität bei den Weißenburgern gesehen, sie stehen nicht umsonst da oben“, stellte Schallenmüller fest, während Vierke ebenfalls einen starken Gegner sah und daran erinnerte, dass der Vorjahresdritte als Topfavorit in die Saison gegangen war.

Führung durch Blob und Hofer

Auf dem Platz bestimmte zunächst allerdings der gastgebende TSV 1860 das Geschehen und legte eine 2:0-Führung vor. In der sechsten Minute prallte ein Schuss von Sebastian Walter vor die Füße von Daniel Blob, der mit einem satten 16-Meter-Schuss das 1:0 erzielte. In der 23. Minute erhöhte Weißenburg auf 2:0, nach einer Ecke von Mario Swierkot wurde der Ball zu kurz abgewehrt. Diesmal war Andre Hofer zur Stelle und jagte das Leder aus 17 Metern in den linken Torwinkel – ein toller Treffer.

Trotz der scheinbar sicheren Führung ließen die Weißenburger den SC Aufkirchen anschließend wieder ins Spiel kommen. „Da fehlt uns vielleicht noch die nötige Dominanz“, befand Markus Vierke. Zunächst köpfte Simon Babel noch drüber (29.), dann stellte Tobias Babel fünf Minuten später für die immer stärker werdenden Gäste den 2:1-Anschlusstreffer her. Er nutze einen Rückpass von der Torauslinie, die Gastgeber hatten in dieser Szene etwas zu zaghaft verteidigt.

Gleich nach Wiederbeginn zwang Swierkot SC-Torwart Tim Friedrich zu einer Glanztat, doch Aufkirchen hatte durch das Tor Aufwind bekommen und glich in der 50. Minute zum 2:2 aus. Erneut war Tobias Babel erfolgreich, er versenkte einen Freistoß aus 23 Metern, der für TSV-Keeper Dominic Rogner nicht ganz unhaltbar schien. Die Gäste vom Fuße des Hesselbergs witterten nun ihre Chance, drängten auf die Führung und wurden belohnt. Dabei erhielten sie allerdings Schützenhilfe, denn eine scharfe He-reingabe von Michel Wastensteiner bugsierte Patrick Weglöhner beim Rettungsversuch unglücklich zum 2:3 in die eigenen Maschen (63.).

Danach stellte der TSV 1860 auf Offensivbetrieb um, zeigte eine starke Moral und schaffte nach 70 Minuten das 3:3: Der eben eingewechselte Benjamin Weichselbaum flankte von links, Torwart Friedrich unterlief den Ball. Dahinter lauerte Mario Swierkot und köpfte zum vielumjubelten Ausgleich ein. Danach war sogar noch der Sieg möglich. Die Weißenburger drängten vehement auf das vierte Tor und hatten ihre beste Chance in der 90. Minute. Eine Flanke von Tobias Reile wurde immer länger und landete schließlich am Pfosten. Pech für den TSV 1860, der mit der Ausbeute seines Neun-Spiele-Marathons binnen 29 Tagen (!) dennoch zufrieden sein kann – nur das Pokalmatch gegen den Regionalligisten VfB Eichstätt ging verloren.

TSV 1860 Weißenburg: Rogner, Lehner, Weglöhner, Leibhard (60. Reile), Schwenke, Blob, Strobel, Wnendt (62. Böhm), Swierkot, Walter, Hofer (69. Weichselbaum).

SC Aufkirchen: Friedrich, Sauter, Lechler (77. Czech), Wastensteiner (85. Sven Schöllhammer), Kolb, Weigl, Herzog, Steffen Schöllhammer (92. Hofecker), Bernecker, Tobias Babel, Simon Babel.

Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Daniel Blob (6. Minute), 2:0 Andre Hofer (23.), 2:1 und 2:2 Tobias Babel (34. und 50.), 2:3 Patrick Weglöhner (63., Eigentor), 3:3 Mario Swierkot (70.).

Uwe Mühling