TSV 1860-Klassenerhalt nach Sixpack perfekt

Weißenburger 3:2-Sieg gegen Pölling beseitigte die letzten theoretischen Zweifel - vor 20 Minuten

WEISSENBURG - Woffenbach, Heng und Bad Windsheim stehen in der Fußball-Bezirksliga 2 seit dem vergangenen Wochenende als Absteiger fest. Welches Team als vierte Mannschaft runter in die Kreisliga muss, dürfte zwar bis zum Schluss spannend bleiben, eines ist aber jetzt schon klar: Der TSV 1860 wird es nicht sein, denn die Weißenburger räumten mit einem 3:2-Sieg gegen den SV Pölling die letzten theoretischen Zweifel am Klassenerhalt aus.

Der Matchwinner: Mario Swierkot (links) war von den Pöllingern kaum zu halten und erzielte zwei Treffer beim Weißenburger 3:2-Erfolg. © Uwe Mühling



Der Matchwinner: Mario Swierkot (links) war von den Pöllingern kaum zu halten und erzielte zwei Treffer beim Weißenburger 3:2-Erfolg. Foto: Uwe Mühling



Dementsprechend groß war nach dem Schlusspfiff die Erleichterung bei den Trainern Christoph Jäger und Thomas Schneider sowie bei der Mannschaft. Es machte sich allerdings kein ausgelassener Jubel breit. Vielmehr hatte man das Gefühl, dass alle erst einmal richtig realisieren mussten, was ihnen da gelungen ist: Noch vor gut einem Monat standen die Weißenburger auf einem Abstiegsplatz und haben nun nach einer sensationellen Serie mit sieben Siegen und zwei Unentschieden mit insgesamt 43 Punkten schon am drittletzten Spieltag den Verbleib in der Bezirksliga perfekt gemacht.

Ein Erfolg der guten Moral

Das 3:2 gegen Pölling (47 Punkte) war unter der Regie des Duos Jäger/

Schneider (sie hatten Martin Bittl abgelöst) der sechste Sieg in Folge. Komplettiert wurde dieser Six-Pack durch einen Erfolg der Moral, denn im Heimspiel gegen die von Ex-Profi Thomas Brunner trainierten Oberpfälzer lagen die TSV-Sechziger zweimal hinten, kämpften sich aber zurück und hatten mit dem späten Siegtreffer in der 90. Minute auch das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite.

Alles in allem war es eine muntere Partie, die vor rund 130 Zuschauern im Sportpark Rezataue gleich Fahrt aufnahm: Einen wuchtigen Kopfball von Weißenburgs Jonas Ochsenkiel parierte SV-Keeper Andreas Müller mit einem tollen Reflex (4.). Nur zwei Minuten später verlängerte auf der Gegenseite der Pöllinger Dominik Lettenbauer einen Freistoß zum 0:1 in die Maschen. Danach drängte der TSV 1860 auf den Ausgleich: Ochsenkiel zielte knapp vorbei (21.), und bei Ma­rio Swierkots sehenswertem Schrägschuss zeigte erneut der gegnerische Torhüter eine Glanztat (32.).

In der 32. Minute war er dann aber machtlos, als die TSV-Sechziger zunächst nach einer Ecke mehrfach geblockt wurden, dann aber Swierkot aus 15 Metern unhaltbar zum 1:1 ab­zog. Die Freude über den Ausgleich währte gerade mal vier Minuten, da stand es schon wieder 1:2: Erneut war es ein Standard und erneut war Lettenbauer zur Stelle (36.). Praktisch mit dem Pausenpfiff hatte der schnelle Philipp Kunze noch den dritten Pöllinger Treffer auf dem Fuß, zielte aber am langen Eck vorbei. Alles in allem waren die Weißenburger in der ersten Hälfte (speziell in der Defensive) nicht wach und konzentriert genug . . .

. . . was im zweiten Durchgang nicht mehr der Fall war. Die Gastgeber ließen nur noch eine Chance zu, die Torhüter Johannes Uhl gegen Kunze parierte (57.). Ansonsten gab es zu Beginn der zweiten Halbzeit zwei gute Möglichkeiten für Ochsenkiel, die aber nichts einbrachten. Nach 66 Minuten fiel der verdiente Ausgleich: Zunächst lenkte Müller mit den Fingerspitzen eine gefährliche Ecke von Daniel Blob zum erneuten Eckball. Diesen bracht Michael Böhm herein, Patrick Weglöhner lauerte am hinteren Pfosten und traf aus kurzer Distanz zum 2:2.

Siegtor durch Swierkot

Innenverteidiger Weglöhner wäre dann fast zum Matchwinner geworden, doch er köpfte in der 86. Minute knapp vorbei. So ging dieses Prädikat an Mario Swierkot, der in der 90. Minute einen Freistoß von der rechten Seite aufs kurze Eck zog, damit zum 3:2 traf und seine sehr gute Leistung krönte.

Die letzten zwei Spiele (in Büchenbach und daheim gegen Woffenbach) können die Weißenburger nun ohne Druck angehen, wollen dabei aber ihre Siegesserie ausbauen und obendrein den aktuellen einstelligen Tabellenplatz halten.

TSV 1860 Weißenburg: Uhl, Weglöhner, Schwenke, Leibhard, Lehner, Blob, Lotter, Ochsenkiel, Swierkot, Böhm (72. Hedwig), Hofer.

SV Pölling: Andreas Müller, Stigler, Wohletz, Dörfler, Lettenbauer (46. Gärtner), Stefan Müller (59. Wiegratz), Meier (70. Winter), Markus Knipfer, Feihl, Kunze, Michael Knipfer.

Schiedsrichter: Wellmann (STV Deutenbach); Zuschauer: 130.

Tore: 0:1 Dominik Lettenbauer (6.), 1:1 Mario Swierkot (32.), 1:2 Dominik Lettenbauer (36.), 2:2 Patrick Weglöhner (66.), 3:2 Mario Swierkot (90.).

um/ds