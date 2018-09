TSV 1860 mit dem zweiten Auswärtssieg der Woche

Weißenburger setzten sich durch ein Reile-Tor mit 1:0 in Mosbach durch - vor 8 Minuten

WEISSENBURG/MOSBACH - Der TSV 1860 hat Sonntagnachmittag in der Fußball-Bezirksliga Süd den zweiten Auswärtserfolg binnen fünf Tagen gefeiert. Nach dem 5:2 beim Derby in Wettelsheim gewannen die Weißenburger nun mit 1:0 beim SV Mosbach. Unterm Strich war das Ergebnis zwar knapp, von den Spielanteilen und Chancen her betrachtet war der Sieg aber hochverdient. Das Tor des Tages erzielte Tobias Reile.

Matchwinner in Mosbach: Tobias Reile erzielte nach seinem starken Auftritt im Derby nun auch das Weißenburger Siegtor. © Uwe Mühling



Die Gäste hatten gleich in der 8. und 9. Minute eine aussichtsreiche Dreifachchance: Zuerst wurde Max Pfann im letzten Moment abgegrätscht, dann köpfte Christian Leibhard bei der anschließenden Ecke aufs Tor, SV-Keeper Matthias Bähr ließ abprallen, doch Pfann setzte den Nachschuss über den Kasten. Weißenburg blieb auch in der Folgezeit am Drücker. Die beste Gelegenheit verpasste Benjamin Weichselbaum, der einen Rückpass von Reile nicht verwerten konnte.

In der 42. Minute sah Mosbachs Bernd Engelhardt, der nach Meckern schon gelb-verwarnt war für ein Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Der TSV 1860 war folglich in Überzahl und gleich drei seiner Spieler verpassten nach einer Ecke den Ball. Zudem hatte Pfann Pech, dass er nach Zuspiel von Reile nur den Pfosten traf. Das war bereits in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Nach dem Seitenwechsel war es dann aber in der 47. Minute soweit: Nach einem weiten Ball von Leibhard setzte sich Tobias Reile gegen seine Gegenspieler durch und hob den Ball über den Torwart hinweg zum 0:1 in die Maschen. Von Mosbach war auch nach diesem Rückstand nicht allzuviel zu sehen. Lediglich Marcus Baumann hatte zwei Möglichkeiten in der 52. und 92. Minute. Dabei zielte er aber volley drüber, beziehungsweise kam an eine flache Hereingabe nicht ganz heran. Zuvor hätten eigentlich die Weißenburger alles klarmachen können, doch Reile scheiterte mit einem Freistoß ebenso an Bähr (75.), wie Pfann mit einem 16-Meter-Schuss (88.). Bei der zweiten Aktion stand Weichselbaum für den Nachschuss im Abseits.

Mit dem Sieg hat sich der TSV 1860 auf Platz sieben verbessert und hat nun am kommenden Samstag wieder ein Heimspiel: Gegner ist der STV Deutenbach (15 Uhr, Rezataue).

TSV 1860 Weißenburg: Herter, Jäger, Schwenke, Leibhard, Lotter, Lehner, Strobel, Maik Wnendt (70. Herrmann), Reile (81. Eitel), Weichselbaum, Pfann (90. Renner).

Schiedsrichter: Christoph Klein (SV Viktoria Weigenheim); Zuschauer: 144; Tor: 0:1 Tobias Reile (47. Minute).

um/ds