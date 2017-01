TSV-1860-Ringer als Medaillensammler

WEISSENBURG - Die Ringerabteilung des TSV 1860 Weißenburg hat die Bezirksmeisterschaft der Jugend in der Landkreishalle sowohl organisatorisch als auch sportlich bestens über die Bühne gebracht. Die heimischen Athleten holten zweimal Gold, siebenmal Silber und viermal Bronze.An den Titelkämpfen im freien Stil beteiligten sich 15 Vereine aus Mittel- und Unterfranken.

In der Jugend C kam es um vereinsinternen Finale zwischen Niklas Schmied (in Blau) und Erik Vincovics (in Rot). Foto: Uwe Mühling



Knapp 140 Akteure gingen in den Klassen E, D, C und A/B auf die drei Matten. Die Weißenburger Ringerabteilung war selbst mit 21 Nachwuchsathleten vertreten, die sehr gute Ergebnisse erzielten und Topplätze holten. Bei der Jugend E gingen folgende TSV-1860-Kämpfer an den Start: Felix Frank (Gewichtsklasse bis 20 kg), Lukas Rolzing (bis 26 kg) und Antonia Sandbichler (bis 22 kg); Jugend D: Miriam Susanne Hilpert (bis 25 kg), Taisum Ingashev (bis 38 kg), Sophia Hüttmeyer (bis 29 kg), Leonie Vinkovics (bis 31 kg) und Nicole Sycha (bis 35 kg); Jugend C: Silas Hilpert (bis 29 kg), Simon Hilpert (bis 34 kg), Fried­rich Hüttmeyer, Johann Hüttmeyer (beide bis 38 kg), Anzor Ingashev, Said Khayauri (beide bis 42 kg), Niklas Schmied und Erik Vinkovics (beide bis 34 kg); Jugend A/B: Fabian Felleiter ( bis 63 kg), David Hilpert (bis 54 kg), Jonathan Hilpert (bis 63 kg), Felix Schmied (bis 50 kg) und Lukas Stengel (bis 69 kg).

Den Titel eines Bezirksmeisters und somit den Siegerpokal holten Silas Hilpert, der im Finalkampf Nikita Janzen vom KSV Bamberg besiegte, sowie Niklas Schmied, der sich gegen Teamkollege Erik Vinkovics durchsetzte. Die Silbermedaille erkämpften Felix Frank, Lukas Rolzing, Felix Schmied, Erik Vinkovics, Jonathan Hilpert, Lukas Stengel und Said Khayauri. In den Finalbegegnungen unterlagen sie jeweils knapp nach Punkten gegen Eduard Quiring (KSV Bamberg), Mark Barnowski, Islam Kerimov (beide Johannis Nürnberg), Niklas Schmied (TSV 1860), Alan Bezir (Johannis Nürnberg), Lukas Tomaszek (KSV Bamberg) und Leon Alexander Bassauer (Johannis Nürnberg).

Einen Podestplatz erklommen ferner Antonia Sandbichler, Miriam Susanne Hilpert, Leonie Vinkovics und David Hilpert, die jeweils Bronze für ihre Leistungen erhielten. Im sogenannten „kleinen Finale“ setzten sie sich gegen Luis Brandl (Johannis Nürnberg), Nico Paldino und Elias Brunner (beide SC Oberölsbach) durch. Den undankbaren vierten Platz belegten Nicole Sycha und Johann Hüttmeyer. Sie unterlagen im Kampf um Platz drei und vier Nick Markus Höppner und Bilal Kerimov (beide Johannis Nürnberg).

Platz fünf erreichten Taisum In­gashev, Fabian Felleiter und Simon Hilpert, die ihre letzten Kämpfe jeweils gewannen. Auf Rang sechs kam Sophie Hüttmeyer. Die Finalrunde verpassten knapp Anzor Ingashev und Friedrich Hüttmeyer, die in ihrem Pool jeweils den dritten Platz belegten.

Der Ringerbezirk Mittelfranken bedankte sich bei der Ringerabteilung des TSV 1860 Weißenburg für die Übernahme beziehungsweise Ausrichtung des Turniers und vor allem für die sehr gute Organisation. Die Gastgeber wiederum bedankten sich bei den vielen freiwilligen und engagierten Helferinnen und Helfern aus der großen Weißenburger Ringerfamilie.

Am kommenden Samstag, 14. Januar, geht es für den Weißenburger Nachwuchs nahtlos weiter, denn im Sportzentrum in Neumarkt findet die Bezirksmeisterschaft von der E- bis zur A-Jugend im griechisch-römischen Stil statt.