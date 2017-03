TSV 1860 spielte gut mit, verlor aber trotzdem

WEISSENBURG - Mit der Leistung war Trainer Martin Bittl zufrieden, trotzdem stand er nach dem Schlusspfiff geknickt an der Seitenlinie. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte sein Team des TSV 1860 Weißenburg Feldvorteile, konnte diese aber nicht in Chancen und Tore ummünzen. Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga 2 aus Aufkirchen dagegen stand defensiv gut, zeigte sich vor dem Tor eiskalt und besiegte das Kellerkind am Ende mit 3:0 – standesgemäß könnte man sagen.

Kommt ein Stürmer geflogen: Die Weißenburger Offensive (Bildmitte Mario Swierkot) konnte sich gegen Aufkirchen nicht entscheidend durchsetzen. Der Tabellenführer war vor dem Tor einfach konsequenter, nutzte seine Chancen eiskalt und gewann mit 3:0. Der TSV 1860 muss weiter auf sein erstes Punktspieltor im Jahr 2017 warten. Vielleicht klappt es ja am kommenden Samstag in Roth. © Bastian Mühling



Es dauerte bis zur 32. Minute, ehe die gut 100 Zuschauer an der Rezataue die erste nennenswerte Chance sahen. Nach Flanke von Steffen Schöllhammer köpfte Sebastian Beck die Kugel aus sechs Metern über das Tor von TSV-Keeper Johannes Uhl. Vier Minuten später antwortete die Heimelf mit ihrer besten Gelegenheit: Jonas Ochsenkiel tankte sich auf links durch und legte auf Marc Hedwig zurück, der den Ball aus acht Metern über den Kasten setzte.

Kurz vor der Pause wurden die Gäste stärker. Eine scharfe Hereingabe von Tobias Babel konnte Marco Schwenke noch klären, in der 44. Minute konnten die TSV-Sechziger den Rückstand aber nicht mehr verhindern: Nach einer Ecke von Schöllhammer traf Michael Kolb per Kopf zum 0:1. Im ersten Durchgang wäre ein Unentschieden durchaus gerecht gewesen, auf beiden Seiten fehlten Strafraumszenen und Torchancen.

Klassisch ausgekontert

Weißenburg kam besser aus der Kabine und hatte in der 53. Minute eine gute Kontergelegenheit: Ochsenkiel setzte sich gegen zwei Abwehrspieler durch, sein Schuss aus 16 Metern kam aber genau auf SC-Torwart Tim Fried-rich. Im Gegenzug parierte Uhl einen Schuss von Jochen Egner, der auch mit seinem Nachschuss das Tor verfehlte. In der 72. Minute die nächste Chance für den Spitzenreiter: Stefan Herzogs Schuss aus der Drehung ging nur knapp über die Latte. 15 Minuten vor Schluss wurde die Heimelf dann klassisch ausgekontert: Schöllhammer drang in den Sechzehner ein, um dann aus spitzem Winkel auf 2:0 für Aufkirchen zu erhöhen.

Danach probierte der TSV 1860 vorne doch noch zum Erfolg zu kommen, scheiterte aber an der sehr gut stehenden und organisierten Abwehr des SCA. Der Klassen-Primus konterte die Weißenburger weiter aus: In der 84. Minute scheiterte Christoph Egner noch am stark reagierenden Uhl, zwei Minuten später war der TSV-Schlussmann aber machtlos: Egner erzielte mit einem Flachschuss das 0:3 und damit den Endstand der Partie.

Nach dem 0:0 gegen den FV Dittenheim wäre für den TSV auch diesmal ein Punkt möglich gewesen. Aber: „Wir müssen halt einfach mal unsere Torchancen machen oder das Glück haben, dass einer reingeht“, meinte Martin Bittl. Für den Trainer war das 0:1 kurz vor der Pause „sehr unglücklich, und in der zweiten Halbzeit sind wir dann ausgekontert worden. Das 3:0 ist für mich definitiv zu hoch. Wir hatten mehr vom Spiel, der Unterschied war einfach, dass Aufkirchen seine Chancen eiskalt nutzte“, so Martin Bittl.

Aufkirchen bleibt in der Tabelle vorne, während Weißenburg auf dem vorletzten Platz bleibt. „Die drei Punkte sind weg, wir müssen weiter arbeiten“, schaut Bittl nach vorne. Nächsten Samstag steht um 16.00 Uhr das Derby beim direkten Konkurrenten TSG 08 Roth an.

TSV 1860 Weißenburg: Uhl, Weglöhner, Hedwig, Schwenke, Lehner, Ochsenkiel (60. Corcoveanu), Swierkot (65. Böhm), Leibhard, Er, Lotter, Blob (65. Wnendt).

SC Aufkirchen: Friedrich, Sauter, Christoph Egner, Beck, Patrick Lechler, Babel (80. Kreuchauf), Herzog (73. Wastensteiner), Jochen Egner, Schöllhammer (84. Bernecker), Kolb, Peter Lechler.

Schiedsrichter: Benzinger (FC Nassenfels); Zuschauer: 100; Tore: 0:1 Michael Kolb (44.), 0:2 Steffen Schöllhammer (75.), 0:3 Christoph Egner (86.).

