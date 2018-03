TSV 1860 startete optimal bei Eiseskälte

Weißenburger 3:1-Sieg im einzigen Bezirksliga-Spiel gegen die SG Herrieden - vor 17 Minuten

WEISSENBURG - Der TSV 1860 Weißenburg hat trotz schwieriger äußerer Bedingungen einen optimalen Start aus der Winterpause hingelegt. Das Team von Trainer Markus Vierke gewann am Samstagnachmittag vor heimischer Kulisse verdient mit 3:1 gegen die SG TSV/DJK Herrieden. Die TSV-Tore erzielten Andre Hofer (Elfmeter), Daniel Blob und Jonas Ochsenkiel.

An allen drei Treffern des TSV 1860 Weißenburg beteiligt: Jonas Ochsenkiel (am Ball) holte beim 1:0 einen Elfer raus, legte das 2:0 für Daniel Blob (rechts) auf und erzielte den 3:1-Endstand gegen Herrieden selbst. © Mühling



Es sollte das einzige Spiel in der Fußball-Bezirksliga Süd am vergangenen Wochenende bleiben, denn am gestrigen Sonntag ging dann gar nichts mehr. Alle geplanten Begegnungen mussten wegen heftiger Schneefälle abgesagt werden, wodurch der Terminkalender nochmals enger wird. Das gilt auch für den SV Wettelsheim, dessen Partie gegen Spitzenreiter SC Großschwarzenlohe dem Comeback des Winters zum Opfer fiel.

Eisigem Wind getrotzt

Die Weißenburger hingegen waren froh, dass nach langer Vorbereitung endlich der Startschuss fiel. Am Samstagnachmittag gab es zwar noch keinen Schneesturm wie am Sonntag, dennoch mussten auch die TSV-Sechziger und die Gäste aus Herrieden den schwierigen Platzverhältnissen und dem eisigen Wind trotzen. Spielerisch durfte man folglich also keine allzu großen Erwartungen haben. Die Gastgeber zeigten aber einen enormen Willen und revanchierten sich für die 0:3-Niederlage der Vorrunde, die damals – Anfang September – die erste Saisonniederlage bedeutet hatte.

Der TSV 1860 war über weite Stre-cken die dominierende Mannschaft. Herrieden war allerdings immer wieder bei Kontern gefährlich. Die erste Stunde des Spiels sollte dennoch torlos bleiben, die vier Treffer fielen erst ab der 64. Minute – doch dazu später. Gleich nach fünf Minuten hatte Jonas Ochsenkiel die erste gute Chance für die Hausherren, doch seinen Schuss nach Zuspiel von Andre Hofer parierte SG-Keeper Christoph Kowalski. In der 13. Minute passte Ochsenkiel scharf nach innen, wo Benjamin Weichselbaum am hinteren Pfosten nicht mehr ganz heran kam. Gleich darauf setzte Hofer den Ball nach Vorarbeit von Neuzugang Max Pfann aus kurzer Distanz vorbei.

In der Folgezeit spielte sich das kampfbetonte Geschehen zumeist im Mittelfeld ab, ehe Herrieden in der 28. Minute bei einem Konter seine größte Chance durch Peter Bernhard hatte, doch TSV-Torwart Johannes Uhl parierte glänzend, und die Defensive bereinigte die Situation. Fünf Minuten später setzte SG-Spieler Andre Vogelhuber noch einen Kopfball vorbei, sodass es mit einem 0:0 in die Kabinen ging – der berühmte Pausentee war angesichts der Kälte so wertvoll wie selten.

Elfer als Türöffner

Nach Wiederbeginn drängte Weißenburg verstärkt auf die Führung, und in der 64. Minute wurde ein Elfmeter zum Türöffner: Kai Emmendörfer brachte im Zweikampf Jonas Ochsenkiel zu Fall. Andre Hofer legte sich den Ball zurecht und verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0. Es war sein 16. Saisontreffer. Nur zwei Minuten später scheiterte Ochsenkiel zwar am gut reagierenden Kowalski, doch schon in der 72. Minute fiel das vorentscheidende 2:0: Eine abgefälschte Flanke von Ochsenkiel landete bei Daniel Blob, der den Ball über die Linie schob.

Herrieden probierte noch einmal alles und kam durch Emmendörfer zum 2:1-Anschlusstreffer in der 87. Minute, doch Weißenburg stellte in der 91. Minute den alten Abstand wieder her: Michael Böhm passte flach nach innen, und der agile Jonas Ochsenkiel drückte den Ball zum 3:1 ins Tor. Damit krönte er seine starke Leistung und war nach zwei Vorbereitungen auch noch selbst Torschütze.

Mit seiner Truppe freute sich Trainer Markus Vierke über den „guten Einstand“ im neuen Punktspieljahr. „Heute ist viel über den Willen und den Kampf gelaufen. Es hat zwar ein bisschen schleppend begonnen, doch in der zweiten Halbzeit haben wir bei diesen Bedingungen ein sehr gutes Spiel gemacht und absolut verdient gewonnen“. Einen „sehr guten Tag“ attestierte der Coach seinem Mittelfeldmann Jonas Ochsenkiel und auch die neu reingekommenen Spieler (Lukas Siol, Max Pfann) hätten sich hervorragend eingefügt und ihre Sache bestens gemacht. Weiter geht es für den TSV 1860 Weißenburg am kommenden Samstag beim Tabellenführer in Großschwarzenlohe – wenn das Wetter mitspielt.

TSV 1860 Weißenburg: Uhl, Lehner, Leibhard, Siol (46. Weglöhner), Schwenke, Blob, Eco, Weichselbaum, Ochsenkiel, Pfann (87. Strobel), Hofer (80. Böhm).

SG TSV/DJK Herrieden: Kowalski, Kammerer, Göttlicher, Emmendörfer, Goldbach (85. Becker), Vogelhuber, Dominik Seibold (73. Sand), Joshua Seibold, Bernhard, Wellhöfer (46. Lang), Fischer.

Schiedsrichter: Rösch (SF Laubendorf)

Zuschauer: 100 im Sportpark Rezataue

Tore: 1:0 Andre Hofer (64. Minute, Elfmeter), 2:0 Daniel Blob (72.), 2:1 Kai Emmendörfer (87.), 3:1 Jonas Ochsenkiel (91.).

um/ds