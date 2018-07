TSV 1860 und SVW starten mit Bezirksliga-Heimspielen

WEISSENBURG - 18 Mannschaften, 34 Spieltage: Das erwartet die Fußball-Bezirksliga Süd in der neuen Saison 2018/2019. Der Spielplan in Bundesliga-Größe ist jetzt online und zeigt, dass der TSV 1860 Weißenburg und der SV Wettelsheim jeweils mit Heimspielen am letzten Juli-Wochenende starten.

Wiedersehen: Der SV Wettelsheim und der TSV 1860 Weißenburg werden am 29. August zum Bezirksliga-Derby aufeinandertreffen. © Uwe Mühling



Für die Weißenburger geht es am Samstag, 28. Juli, um 16 Uhr gegen den Landesliga-Absteiger ESV Ansbach/Eyb los. Am Sonntag, 29. Juli, um 15 Uhr erwarten die Wettelsheimer dann den STV Deutenbach. Sechs Tage später folgt für den SVW bereits das erste Derby und zwar am Samstag, 4. August, um 16 Uhr gegen den FV Dittenheim. Die Weißenburger müssen am zweiten Spieltag zum FC Holzheim (Sonntag, 5. August, 15 Uhr, siehe auch Seite 14).

In der Vorrunde sind zwei Mittwoch-Spieltage angesetzt. Neben dem 3. Oktober handelt es sich dabei auch um den 29. August. Hier hat die neue Bezirksspielleiterin Sandra Hofmann darauf geachtet, dass es möglichst viele Nachbarschaftsduelle und damit möglichst kurze Fahrtstrecken für die 18 Bezirksliga-Vereine gibt.

Das gilt auch für das Derby zwischen dem SV Wettelsheim und dem TSV 1860 Weißenburg, das an diesem Abend um 18.30 Uhr beginnt. Das Rückspiel wird dann erneut unter der Woche stattfinden, nämlich am Mittwoch, 8. Mai – damit verlässt man zwar den normalen Rhythmus von Vor- und Rückrunden-Spieltagen, doch die Verschiebung macht mit Blick auf die Entfernungen natürlich Sinn.

Vor der Winterpause wird bis zum 24./25. November gespielt, im neuen Jahr geht es am 9./10. März weiter. Am langen Osterwochenende sind zwei komplette Spieltage am Gründonnerstag und am Ostermontag eingeplant (18. und 22. April). Saisonende ist wie in den vergangenen Jahren wieder Mitte Mai, genauer gesagt am Sams­tag, 18. Mai.

