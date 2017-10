TSV 1860 und SVW wollen zurück in die Erfolgsspur

Bezirksliga-Auswärtsspiele für Weißenburg (in Marienstein) und Wettelsheim (in Ornbau) - 13.10.2017 05:47 Uhr

WEISSENBURG - Das war bislang gewiss kein „Goldener Oktober“ für den TSV 1860 Weißenburg und den SV Wettelsheim in der Fußball-Bezirksliga Süd. Im Gegenteil: Die Weißenburger haben zuletzt zwei Spiele verloren und sind vom ersten auf den fünften Rang zurückgefallen. Die Wettelsheimer kassierten gar drei Niederlagen binnen acht Tagen und stehen auf dem ersten Abstiegsplatz. Bei beiden Teams sind zudem die Punkte gegen den (abgemeldeten) SV Seligenporten II futsch – aber das geht anderen Vereinen genauso.

Ihnen ist zuletzt das Lachen vergangen: Die Trainer Tobias Grimm (links) vom SV Wettelsheim und Markus Vierke (Mitte) vom TSV 1860 Weißenburg haben mit ihren Teams jüngst bittere Niederlagen einstecken müssen. © Uwe Mühling



Ihnen ist zuletzt das Lachen vergangen: Die Trainer Tobias Grimm (links) vom SV Wettelsheim und Markus Vierke (Mitte) vom TSV 1860 Weißenburg haben mit ihren Teams jüngst bittere Niederlagen einstecken müssen. Foto: Uwe Mühling



Die Tabelle ist jedenfalls ein Stück weit neu gemischt. So oder so geht es für die beiden Südvereine allerdings darum, so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Am besten schon an diesem Wochen­ende bei den anstehenden Auswärtsspielen: Der TSV 1860 gastiert am heutigen Samstagnachmittag um 16 Uhr beim SV Marienstein, der SVW am morgigen Sonntag um 15 Uhr beim SV Ornbau.

Und bei diesem Gegner erwartet Trainer Tobias Grimm eine schwere Aufgabe für seinen SV Wettelsheim: Ornbau hat eine „blütenweiße Heimweste“ (Grimm) mit sechs Siegen aus sechs Spielen; die SVO-Truppe von Coach Reiner Eisenberger verfügt laut neuer Tabelle über die beste Offensive (34 Treffer); Florian Sellinger und Aaron Lederer mischen in der Torjägerliste ganz vorne mit. „Das alles ist eine ganz schöne Ansage. Ornbau hat eine kompakte und starke Truppe“, findet Grimm.

Dennoch will der Aufsteiger nicht klein beigeben. Wie vor zwei Wochen, als man bei den ebenfalls heimstarken Mosbachern einen 4:1-Erfolg feierte, so hoffen die Wettelsheimer auch nun wieder auf eine Überraschung. „Wir werden uns der Aufgabe stellen und versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen“, unterstreicht Grimm. Trotz der jüngsten 0:2-Niederlage daheim gegen Marienstein hat dem SVW dieses Match auch Mut gemacht für die kommenden Wochen.

„Wir hatten in etwa 14:3 Torschüsse“, verweist Wettelsheims Trainer auf die Überlegenheit seiner Truppe in dieser Partie. Klar, mit der Chancenauswertung konnte man natürlich nicht zufrieden sein und die Punkte wurden, so Grimm, „leichtfertig vergeben“. Andererseits hat aber der späte und letztlich auch sehr fragwürdige Elfmeter den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Dieses „Elfmetergeschenk“ für die Gäste sei für Wettelsheim „bitter“ und „nur schwer zu verdauen“ gewesen.

Aber Tobias Grimm will nicht jammern – auch nicht über die Verletzungssorgen: Unter anderem fehlt auch weiterhin Torjäger Danny Schupp, der sich aber zumindest wieder im Aufbautraining befindet.

Kader SV Wettelsheim: Obel, Müller, Döbler, Tobias Krois, Bosch, Hüttinger, Renner, Rasch, Michael Berthold, Enser, Halbmeyer, Timo Rößler, Tobias Fuchs, Felix Neubauer, Kluy.

Auch beim TSV 1860 Weißenburg hieß es in den vergangenen Tagen Wunden lecken. Die 0:5-Heimklatsche gegen den FC Holzheim hat alle ordentlich mitgenommen – vor allem auch den Trainer: „Ich war überrascht, dass so etwas passieren kann. Die Konstanz ist einfach nicht da, das hat man diese Saison schon öfter gesehen“, sagt Markus Vierke im Nachgang. Er findet es „krass“, dass in der zweiten Halbzeit „fast schon Auflösungserscheinungen“ erkennbar gewesen seien.

Das denkwürdige Spiel hat unter der Woche klare Worte des Trainers nach sich gezogen. Er werde es nicht dulden, dass manche Spieler teilweise ihren eigenen Weg gegangen sind, und er will für die kommenden Wochen wieder voll auf den Teamgedanken bauen. Erfolg könne es nur geben, wenn alle diszipliniert spielen und sich an die Vorgaben halten. Und da­rauf setzt Vierke auch im Samstagsspiel beim SV Marienstein, der mit 19 Punkten nur vier Zähler hinter dem TSV 1860 (5.) auf dem achten Tabellenrang steht.

„Ich hoffe auf eine Trotzreaktion der Mannschaft. Wenn wir unser Spiel durchdrücken, können wir gegen viele Bezirksligisten gewinnen“, betont der TSV-Coach. Er verweist aber gleichzeitig auf die seit Langem eingespielte Mannschaft der Oberbayern, die in der neuen Saison nahtlos an die tolle Serie der vergangenen Rückrunde angeknüpft hat. Auch wenn „die Trauben in Marienstein hoch hängen“, wie Markus Vierke weiß, wollen er und seine Mannschaft dort drei Punkte pflücken. Personell wird sich – zumindest vorerst – nur intern etwas im Kader der TSV-1860-Ersten ändern. Für die Mannschaft geht es dabei vor allem um Rehabilitierung nach dem jüngsten sportlichen Desaster.

Kader TSV 1860 Weißenburg: Uhl, Lehner, Weglöhner, Leibhard, Schwenke, Blob, Strobel, Ochsenkiel, Weichselbaum, Swierkot, Hofer, Wnendt, Eco, Böhm.

um