TSV 1860 und UFC arbeiten zusammen

Neue Sportakrobatik-Gemeinschaft zwischen Weißenburg und Ellingen - vor 52 Minuten

WEISSENBURG - Was im Fußball schon fast an der Tagesordnung ist, versuchen nun auch die Sportakrobaten in Miniaturformat. Mit zwei Formationen haben die Sportakrobatik-Abteilungen des TSV 1860 Weißenburg und des UFC Ellingen eine Trainingskooperation ins Leben gerufen.

Arbeiten künftig in einer Startgemeinschaft zusammen: Die Sportakrobaten und Trainerinnen (von links) Nadja Großmann (Ellingen), Heike Hovanjec (Weißenburg), Katrin Nehmeier (Ellingen), Rasha Schäfer und Christine Rudi (Weißenburg), Lea Hemmeter (Ellingen), Bettina Börlein (Weißenburg), Andrea Landgraf (Ellingen) sowie Julia Hitz (Weißenburg) und Mara Enzenhöfer (Ellingen, vorne, von links). © TSV 1860/UFC



Die beiden Sparten pflegen seit der Gründung der Abteilung Sportakrobatik beim UFC Ellingen durch Andrea Landgraf ein freundschaftliches Verhältnis. Landgraf war selbst als Sportakrobatin beim TSV 1860 aktiv.

In jüngster Zeit bereitete vor allem die Zusammenstellung der Frauen-Paare und Trios beiden Vereinen im­mer wieder Probleme. Beachtet werden muss nicht nur das Alter der Sportlerinnen, sondern auch die Grö­ße, das Gewicht, der sportliche Leis­tungsstand und die Optik. Nur so könne erfolgsorientiert trainiert und für Wettkämpfe geplant werden, so die beiden Sparten. Schnell könne es der Fall sein, dass die Oberfrau einen körperlichen Wachstumsschub vollzieht und damit die Ausführung von bestimmten Figuren und Elementen schier unmöglich macht. Oftmals kön­ne dies durch Krafttraining seitens der Unterpartnerin nicht ausgeglichen werden.

Dieser Fall trat heuer fast zeitgleich bei den beiden Vereinen ein, sodass bei einem Gespräch der Trainerinnen die Idee entstand, doch eine Startgemeinschaft zu bilden. Die Trainingskonzepte in beiden Sparten sind vergleichbar, die Trainingsstätten nicht weit entfernt und die Zusammenarbeit von Anbeginn offen und ausgleichend.

Nach Rücksprache mit den Vereinsvorständen, den Eltern und Sportlerinnen konnten nun zwei vereinsübergreifende Formationen gebildet werden. Katrin Nehmeier vom UFC Ellingen trainiert nun in der Altersklasse Junioren mit Julia Hitz vom TSV 1860 Weißenburg. Die ehemaligen Unterpartnerinnen von Julia Hitz, Rasha Schäfer und Christine Rudi aus dem TSV 1860 Weißenburg bilden nun ein Trio mit der neuen Oberpartnerin Mara Enzenhöfer vom UFC.

Erste Auftritte haben die Formationen schon gemeinsam bestritten. Als Nächstes steht ein gemeinsames Trainingscamp sowie der Start am Baye­rischen Nachwuchsturnier im Herbst in Weiden an. Das Trainerteam um Andrea Landgraf, Nadja Großmann und Lea Hemmeter vom UFC Ellingen sowie Heike Hovanjec und Bettina Börlein vom TSV 1860 Weißenburg sagten Danke für die Unterstützung dieser Kooperation an die aufgeschlossenen Vereinsvorstände, die Sportlerinnen und Eltern.