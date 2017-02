TSV-1860-Volleyballerinnen eroberten Bezirksliga-Spitze

Zwei Weißenburger 3:0-Heimsiege öffneten am jüngsten Spieltag das Tor zur Landesliga - vor 18 Minuten

WEISSENBURG - Mit zwei 3:0-Heimsiegen hat die erste Volleyball-Damenmannschaft des TSV 1860 Weißenburg den Sprung an die Tabellenspitze der Bezirksliga geschafft und hat nun die große Chance, direkt in die Landesliga aufzusteigen.

Guter Block: Das war nur eine von vielen Weißenburger Stärken beim erfolgreichen Heimspieltag in der Seeweiher-Turnhalle (hier gegen Erlangen). Jetzt haben die TSV-1860-Damen beste Chancen zum Landesliga-Aufstieg. © Uwe Mühling



Das erste Spiel in der Turnhalle am Seeweiher bestritten die TSV-Mädels gegen den VC Katzwang-Schwabach II. Ohne größere Mühe entschieden die Gastgeberinnen das Spiel in drei Sätzen klar für sich. Anna Loy sorgte als Libero für eine saubere Annahme und brachte dadurch Sicherheit ins Spiel, sodass die Zuspielerinnen Theresa Allertseder und Vanessa Hackl gute Bälle zu den Angreiferinnen am Netz stellen konnten. Lena Krach setzte die Gäste immer wieder mit ihren starken Aufschlägen unter Druck, sodass diese gar nicht erst ins Spiel finden konnten. Im dritten Satz hatten die VC-Damen dann keine Chance mehr und konnten nur neun Punkte für sich verbuchen.

Im Anschluss machten sich die Weißenburgerinnen für das Topspiel gegen den bisherigen Tabellenführer von der SportGemeinschaftSiemens (SGS) Erlangen bereit. Aufgrund des vergangenen Aufeinandertreffens, bei dem Erlangen klar gewonnen hatte, starteten die heimischen Damen um Trainer Michael Marik mit Respekt in das Spiel und wollten sich dieses Mal nicht unter Wert verkaufen. Die Zuschauer wurden auch belohnt, denn ihnen bot sich ein tolles Spiel, bei dem das Weißenburger Team den Spitzenreiter in drei Sätzen besiegte.

Dafür sorgten unter anderem Carolin Haasler und Sina Übelacker, die durch ihr ausgezeichnetes Blockverhalten viele wichtige Punktgewinne erzielten. Ebenso entschieden Anne Eberle und Theresa Schiele durch starke Angriffsschläge in die Lücken der gegnerischen Abwehr viele Ballwechsel zugunsten des TSV 1860. Alle Spielerinnen waren hellwach und ­holten auch noch vermeintlich unerreichbare Bälle heraus. Durch Einsatz und Kampfgeist des gesamten Weißenburger Teams hatte Erlangen keine Chance, in das Spiel zu kommen. Somit konnte der Tabellenführer so­-gar ohne Satzverlust geschlagen werden.

Noch einen Grund mehr zur Freude der TSV-Mädels brachte dann der Ausgang des letzten Spiels, bei dem sich die Erlangerinnen auch gegen Katzwang-Schwabach mit 1:3 geschlagen geben mussten. Somit konnte Erlangen an diesem Tag keine Punkte mitnehmen und die Damen aus Weißenburg kletterten auf den ersten Tabellenrang.

Die Entscheidung über die Meisterschaft fällt nun am letzten Spieltag der Saison, nämlich am Samstag, 18. März. Da haben es die TSV-1860-Mädels erneut vor heimischer Kulisse selbst in der Hand und können mit zwei Siegen gegen den TuS Feuchtwangen (9.) und den TV Bad Windsheim (4.) Platz eins und damit den Direktaufstieg in die Landesliga perfekt machen. Beginn ist um 14.00 Uhr in der Seeweiherhalle.

TSV 1860 Weißenburg: Theresa Allertseder, Anne Eberle, Vanessa Hackl, Carolin Haasler, Lena-Maria Krach, Anna Loy, Theresa Schiele und Sina Übelacker; Trainer: Michael Marik.

Uwe Mühling