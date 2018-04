Die VfL-Bas-kets sind auch in dieser Spielzeit die beste mittelfränkische Mannschaft in der 1. Regionalliga Südost. Nach den beiden Derbysiegen gegen Ansbach gelang den Treuchtlingern nun auch gegen die Longhorns Herzogenaurach der zweite Saisonerfolg. Auswärts hatte der Tabellenvierte in der Sportartikelstadt knapp mit 74:71 gewonnen, zu Hause ließ er nun am Samstagabend ein 90:80 folgen.