Sehenswertes Duell: Der SV Wettelsheim und der TSV 1860 Weißenburg haben sich in der Fußball-Bezirksliga Süd ein rassiges Derby mit sieben Toren, vielen Zweikämpfen und Emotionen in einem fairem Rahmen geliefert. Die gut 400 Zuschauer kamen dabei voll auf ihre Kosten. Am Ende des lange Zeit spannneden Nachbar- und Prestigeduells stand ein 5:2-Erfolg für die Gäste aus Weißenburg. © Uwe Mühling