TSV 1860 Weißenburg und SV Wettelsheim in der Hallen-Elite

WEISSENBURG - Seit 2006 gibt es den fusionierten Fußballkreis Neumarkt/Jura, seit 2008 wird im Herrenbereich eine gemeinsame Hallen-Meis­terschaft ausgespielt, nachdem es zuvor schon in den beiden Altkreisen über 20 Jahre lang Titelkämpfe unter dem Dach gegeben hatte. Am Samstag ab 14 Uhr steigt in der Weißenburger Landkreishalle die zwölfte Endrunde für den Großkreis. Bereits zum zehnten Mal im Feld der besten acht Mannschaften steht dabei der TSV 1860 Weißenburg, wohingegen der Bezirksliga-Nachbar SV Wettelsheim seine Premiere beziehungsweise ein Comeback nach langer Abstinenz im Kreis der Hallen-Elite feiert.

Souverän in die Endrunde gespielt: Der TSV 1860 Weißenburg – in Weiß Maik Wnendt (vorn) und Markus Lehner – zählt am Samstag bei der Kreisendrunde in der Landkreishalle zu den Favoriten. © Uwe Mühling



Beim TSV 1860 Weißenburg ist das so eine Sache: Eigentlich sind die Weißenburger ja der Dauerbrenner mit den meisten Endrunden-Qualifikationen aller Teams seit dem Zusammenschluss von Neumarkt-Jura. Nur zweimal fehlten die TSV-Sechziger seit 2008. Das war in den Jahren 2011 und 2015. Und das wiederum waren justament die beiden Jahre, in denen der TSV 1860 der Ausrichter der Endrunde war, allerdings nie seinen Heimvorteil in die Waagschale werfen konnte, weil er jeweils vorher ausgeschieden war.

Dass es heuer nun endlich im dritten Anlauf eine „Endrunde dahoam“ für die TSV-Sechziger gibt, hat für Erleichterung gesorgt. „Das war für uns schon irgendwie Pflicht, uns zu qualifizieren und zu Hause dabei zu sein“, sagt Weißenburgs Trainer Markus Vierke. Er war nicht zuletzt auch froh über den Auftritt seiner Mannschaft in der Zwischenrunde: „Bei der Stadtmeisterschaft hatten wir spielerisch noch Luft nach oben. In der Zwischenrunde haben wir dann aus meiner Sicht allerdings sehr überzeugend gespielt und einen guten Fußball mit vielen Toren gezeigt.“ In der Tat sprechen vier Siege und 14:1 Treffer eine deut­liche Sprache für den Vorjahresvizemeister und Lokalmatador, der neben dem Bayernligisten ASV Neumarkt als Favorit gehandelt wird.

Während Neumarkt in der Gruppe A auf den TSV Freystadt (Bezirksliga) und die beiden Kreisligisten SV Rednitzhembach und DJK Göggelsbuch (Letztere feiert Endrunden-Premiere) trifft, haben es die Weißenburger in der Gruppe B mit den beiden Bezirksliga-Rivalen TSG 08 Roth und SV Wettelsheim sowie mit dem Überraschungsteam des A-Klassisten TürkSpor Freystadt zu tun. In dieser Gruppe will der TSV 1860 den Sprung ins Halbfinale schaffen. „Das ist unser Ziel. Wir wollen Gas geben, möglichst lange dabei bleiben und als Gastgeber gut auftreten“, sagt TSV-Coach Vierke.

Abflug in Richtung Endrunde: Kapitän Hans-Christian Döbler (vorne links) und der SV Wettelsheim sind erstmals nach vielen Jahren wieder dabei. © Uwe Mühling



Mit Blick auf die Gegner, die man aus der Verbandsrunde kennt, spricht der Trainer des SV Wettelsheim, Tobias Grimm, nicht umsonst von einem „Klassentreffen“. Und er ist sich auch sicher, dass es für seine Mannschaft „in dieser starken Gruppe nicht einfach wird“. Weißenburg als Tabellenzweiter und Roth als -dritter sind Spitzenteams der Bezirksliga. Nach den bisherigen Auftritten hält Grimm den TSV 1860 (zusammen mit Bayernligist ASV Neumarkt) zudem für den Titelfavoriten. Und selbst der nominelle Außenseiter TürkSpor Freystadt ist für den SVW-Coach „überragend in der Halle“.

Letzte SVW-Endrunde war 1997

Die Wettelsheimer wollen im Feld der Hallen-Spezialisten die bestmögliche Platzierung erreichen, gehen aber ohne Vorgaben oder gar Druck in das Turnier. Beim SVW hat der Hallenkick in den vergangenen Jahren nicht gerade Priorität genossen. Seit vielen Jahren hat der Verein erstmals wieder für eine Hallenmeisterschaft gemeldet: „Die Halle war bislang in Wettelsheim nicht allzu beliebt, doch jetzt haben wir etliche Hallenspieler im Team, gerade unter unseren Rookies“, sagt Trainer Grimm. So hat der SVW also gemeldet, stieg in der Zwi­schenrunde ein und löste schließlich durch einen Sieg im Sechsmeterschießen beim „Play-off“ gegen die TSG Ellingen sein Endrunden-Ticket.

Hier waren die Wettelsheimer bislang erst dreimal vertreten, und zwar in den Jahren 1985, 1994 (jeweils in Schwabach) und 1997 (in Weißenburg) – das war jeweils noch zu Zeiten des Altkreises Jura, als es noch etwas einfacher war, in die Runde der letzten acht zu kommen. Zuletzt hatte sich der SVW wie erwähnt rar gemacht in der Halle und kann jetzt bei seinem Comeback eigentlich nur im positiven Sinne überraschen.

Das Derby zwischen Wettelsheim und Weißenburg wird Samstagnachmittag um 14.54 Uhr angepfiffen. Für die beiden Nachbarvereine ist es in der Gruppe B zugleich der Start in ein mit Spannung erwartetes Turnier vor sicherlich großer Kulisse und mit attraktivem Hallenfußball. „Wir freuen uns drauf“, betonen Tobias Grimm und Markus Vierke unisono und meinen damit nicht nur das Nachbarduell, sondern die gesamte Endrunde, die mit dem Finale um 19.06 Uhr abgeschlossen wird.

Wer dann noch im Rennen ist, wird sich zeigen. Der Titelverteidiger TSV Wolfstein ist bereits in der Zwischenrunde ausgeschieden, sodass es auf jeden Fall einen neuen Kreismeister gibt, der eine Woche später zusammen mit dem „Vize“ zur Bezirksmeisterschaft nach Erlangen fahren darf.

Der Weißenburger Kader: Johannes Uhl, Patrick Weglöhner, Zijad Eco, Markus Lehner, Maik Wnendt, Marco Schwenke, Jonas Ochsenkiel, Yannik Strobel, Max Pfann, Tim Lotter.

Der Wettelsheimer Kader: Christoph Zwahr, David Zischler, Kevin Rasch, Max Stoll, Hans-Christian Döbler, Michael Halbmeyer, Matthias Lehmeyer, Ismail Aslan, Julian Dürnberger, Jonathan Strauß.

Endrunde Neumarkt/Jura

Am Samstag, 12. Januar, ab 14.00 Uhr in der Weißenburger Landkreishalle.

Gruppe A

ASV Neumarkt (Bayernliga)

TSV Freystadt (Bezirksliga)

DJK Göggelsbuch (Kreisliga)

SV Rednitzhembach (Kreisliga)

Zeitplan

14.00: ASV Neumarkt – DJK Göggelsbuch

14.36: SV Rednitzhembach – TSV Freystadt

15.12: ASV Neumarkt – SV Rednitzhembach

15.48: TSV Freystadt – DJK Göggelsbuch

16.24: DJK Göggelsbuch – SV Rednitzhembach

17.00: TSV Freystadt – ASV Neumarkt

Gruppe B

TSV 1860 Weißenburg (Bezirksliga)

SV Wettelsheim (Bezirksliga)

TSG 08 Roth (Bezirksliga)

TürkSpor Freystadt (A-Klasse)

Zeitplan

14.18: TSG 08 Roth – TürkSpor Freystadt

14.54: SV Wettelsheim – TSV 1860 Weißenburg

15.30: TSG 08 Roth – SV Wettelsheim

16.06: TSV 1860 Weißenburg – TürkSpor Freystadt

16.42: TürkSpor Freystadt – SV Wettelsheim

17.18: TSV 1860 Weißenburg – TSG 08 Roth

Sechsmeterschießen um Platz 7/8

17.36: 4. Gruppe A – 4. Gruppe B

Halbfinalspiele

17.54: 1. Gruppe A – 2. Gruppe B

18.12: 1. Gruppe B – 2. Gruppe A

Sechsmeterschießen um Platz 5/6

18.30: 3. Gruppe A – 3. Gruppe B

Spiel um Platz 3/4

18.48: Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2

Endspiel

19.06: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2

Der Meister und der Vizemeister qualifizieren sich für die Bezirksendrunde am Samstag, 19. Januar, ab 13.00 Uhr in der Emmy-Nöther-Halle in Erlangen.

Uwe Mühling