TSV 1860 Weißenburg und TSG Solnhofen in der Endrunde

Siege in den abschließenden Halbfinals in der Landkreishalle - vor 58 Minuten

WEISSENBURG - Der TSV 1860 Weißenburg und die TSG Solnhofen stehen in der Hallen-Endrunde des Fußballkreises Neumarkt/Jura. Während die gastgebenden TSV-Sechziger Play-off gegen die SG Ramsberg/St. Veit glatt mit 2:0 für sich entschieden, setzte sich der Kreisligist der TSG Solnhofen im Halbfinale gegen den Bezirksligisten TSG 08 Roth im Sechsmeterschießen mit 7:6 (0:0) durch. Die Endrunde findet am kommenden Sonntag, 15. Januar, in Schwabach statt. Das entsprechende Teilnehmerfeld wurde gestern bei den Turnieren in Freystadt und Schwabach komplettiert.

Jubel bei der TSG Solnhofen: Der Kreisligist setzte sich im abschließenden Halbfinale nach Sechsmeterschießen gegen den Bezirksligisten TSG 08 Roth durch. © Bastian Mühling



In der gut gefüllten Landkreishalle in Weißenburg wurden der TSV 1860 und die TSG Solnhofen ihrer Favoritenrolle in der Gruppe C gerecht und erreichten das Halbfinale. Zunächst gewann Bezirksligist Weißenburg gegen die DJK Workerszell (4:1), anschließend gegen den SV Cronheim (5:0). Auch der Kreisligist aus Solnhofen siegte gegen Cronheim (2:0) und Workerszell (3:0). Im Spiel um den Gruppensieg musste sich die TSG aber gegen den TSV mit 0:3 geschlagen geben und belegte mit sechs Punkten den zweiten Rang. Der Kreisliga-Rivale aus Cronheim wurde Dritter, der A-Klassist aus Workerszell Letzter.

Auch in der Gruppe D gab es keine Überraschungen: Die TSG 08 Roth und die SG Ramsberg/St. Veit qualifizierten sich für die Überkreuzspiele. Der Bezirksligist aus Roth besiegte Obererlbach (4:2) und anschließend den SC Ettenstatt (4:0). Der Kreisligist aus Ramsberg/St. Veit zeigte sich minimalistisch und gewann gegen die DJK und den SC jeweils mit 1:0. In einem spannenden Match um den Gruppensieg behielt Roth gegen Ramsberg/St. Veit die Oberhand und sicherte sich mit einem 4:3 Platz eins. Aufgrund der besseren Tordifferenz wurde der Kreisklassist aus Obererlbach Dritter, der SC Ettenstatt (A-Klasse) Vierter. Der SCE war für den SSV Oberhochstatt nachgerückt.

Im ersten Play-off sorgte TSV-1860-Neuzugang Mario Swierkot mit zwei Toren gegen die SG Ramsberg/St. Veit früh für Klarheit. Es blieb bei diesem 2:0-Sieg, mit dem sich die Weißenburger insgesamt sehr souverän für die Endrunde qualifizierten. Der TSV ist ohnehin der Dauerbrenner aus dem Jura Süden mit Blick auf die Endrunde: Seit 2010 fehlten die Sechziger nur zweimal in der Endrunde und durften 2014 als Bezirksmeister sogar zur „Bayerischen“ nach Coburg fahren. Nach drei Endrundenteilnahmen in Folge war für die SG Ramsberg/St. Veit, die wieder zahlreiche Fans mitgebracht hatte, diesmal in der Zwischenrunde Schluss.

Spannender wurde es im zweiten Halbfinale, in dem sich Roth und Solnhofen gegenüberstanden. Zahlreiche Chancen auf beiden Seiten wurden liegengelassen und mehrere Pfos-tentreffer sorgten für Aufregung bis zum Schluss. In der regulären Spielzeit blieb es aber beim 0:0. Im folgenden Sechsmeterschießen mussten fast alle Spieler beider Teams antreten. Erst nach sieben Schützen entschied die TSG das Match knapp mit 7:6 für sich. Nach 2011, 2012 und 2015 zieht die TSG damit zum vierten Mal in sieben Jahren in die Endrunde ein.

Echte Verstärkung: Mario Swierkot erzielte bei der Zwischenrunde vier Treffer für den TSV 1860, zwei davon im Play-off gegen Ramsberg/Veit. © Bastian Mühling



Echte Verstärkung: Mario Swierkot erzielte bei der Zwischenrunde vier Treffer für den TSV 1860, zwei davon im Play-off gegen Ramsberg/Veit. Foto: Bastian Mühling



Wie einst in gemeinsamen Bezirksligazeiten vertreten der TSV 1860 Weißenburg und die TSG Solnhofen den Jura Süden nun bei der Endrunde um den „VGN-Lotto-Bayern-Hallencup“. In der Neumarkter Halle schafften parallel der Bayernligist ASV Neumarkt und der Kreisligist TSV Wolfstein den Sprung in die Endrunde, die am 15. Januar in der Hans-Hocheder-Halle in Schwabach ausgetragen wird.

Die vier weiteren Endrundenteams wurden gestern bei den Zwischenrunden in Freystadt und Schwabach ausgespielt. Die abschließenden Halbfinals mit Seligenporten, Rasch, Heideck, Freystadt, 04 Schwabach, Großschwarzenlohe, Rednitzhembach und Kornburg waren gestern bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Nach den Turnieren folgte am Abend noch die Auslosung der Finalrunde.

TSV 1860 Weißenburg: Uhl (Torwart), Loy, Weglöhner (1 Treffer), Hedwig, Lehner (3), Hofer (3), Swierkot (4), Wnendt (1), Lotter (1), Böhm.

TSG Solnhofen: Schwegler (Torwart), Werner (1), Ismail-Retzep (2), Bilinski, Bajraktari, Alexander, Muska, Bunz, Onbasi, Maltas (1), Neumann (1), Huzel.

SC Ettenstatt: Naß (Torwart), Weiss, Rottler, Hemmeter, Eckerlein, Harrer, Uhl, Pihale (1), Link.

SG Ramsberg/St. Veit: Kluy: (Torwart), Henn, Haueis, Rudi, Dietrich, Egerer, Riess (1), Dietze, Huf (3), Marco Böhm.

Schiedsrichter: Markus Kemether (FC Kalbensteinberg), Jonas Lux (FC Nagelberg), Reinhold Heß (DJK Fiegenstall), Michael Scharping (FC Gunzenhausen).

Bastian Mühling