TSV 1860 Weißenburg zum zehnten Mal Hallen-Stadtmeister

3:1-Sieg im Weißenburger Finale gegen den FC/DJK bescherte den Jubiläumstitel - vor 47 Minuten

WEISSENBURG - Das Wechselspiel der vergangenen Jahre hat sich fortgesetzt: Diesmal holte sich der TSV 1860 Weißenburg den Sieg bei der 14. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft, und zwar durch einen 3:1-Erfolg im Finale gegen den Vorjahresgewinner FC/DJK Weißenburg. Der erste Titel des neuen Jahres geht somit an den Bezirksligisten, der zugleich ein schönes Jubiläum feiern konnte: Bei der 14. Auflage des Stadtchampionats, das seit 2004 jährlich in der Landkreishalle ausgetragen wird, holten sich die TSV-Sechziger nun bereits zum zehnten Mal den Sieg – einmal davon setzten sie sich sogar mit ihrer „Zweiten“ durch. Drei Titel gingen bislang an den FC/DJK, einer an die Eintracht Kattenhochstatt.

Feierten ihren Jubiläums-Stadtmeistertitel: Die Fußballer des TSV 1860 Weißenburg mit Oberbürgermeister Jürgen Schröppel (links). Foto: Uwe Mühling



TSV-1860-Trainer Martin Bittl war nach dem Endspiel erleichtert und zufrieden – und das vor allem aus zwei Gründen: Zum einen ist die Stadt­meisterschaft aus seiner Sicht eine wichtige Prestigesache, zum anderen kann die Weißenburger Truppe in der laufenden Saison, in der sie erneut tief im Abstiegskampf der Bezirksliga steckt, jedes Erfolgserlebnis gut gebrauchen und dadurch neues Selbstvertrauen tanken.

So war denn auch die Freude groß, als Kapitän Markus Lehner bei der Siegerehrung den Wanderpokal von Oberbürgermeister Jürgen Schröppel entgegennahm. Das Stadtoberhaupt sprach von einem „immer wieder spannenden und prickelnden Finale“ zwischen dem TSV 1860 und dem FC/DJK, gratulierte dem Sieger und dankte vor allem Organisator Roland Mayer und dessen Hallencrew der TSV-Sechziger, die einmal mehr für einen reibungslosen Ablauf gesorgt hatten.

Dem schloss sich die neue Fußballabteilungsleiterin Alexandra Wagner-Hamm an, bezog auch die vielen Helfer im Hintergrund mit ein und richtete einen weiteren Dank an die beiden Schiedsrichter Matthias Schwarz (SV Burgsalach) und Stefan Großhauser (SpVgg/DJK Rohr). Roland Mayer machte derweil deutlich, dass es nach der Absage des SV Alesheim schwer gewesen sei, Ersatz zu finden. Der Hauptorganisator war dann sehr froh über die Zusage des B-Klassisten SC Langlau, der vom Weißenburger Ar­min Heinze trainiert wird.

Punktgleiches Trio in Gruppe B

Sportlich lief es in der Gruppe A erwartungsgemäß: Der TSV 1860 I und der FC/DJK gewannen jeweils gegen Langlau sowie gegen den FC Nagelberg. Den Gruppensieg holte sich schließlich der FC/DJK durch ein 2:1 im ersten Duell der beiden Dauerri­valen. In der Gruppe B herrschte eine Pattsituation mit drei punktgleichen Teams. Die Sondertabelle für den direkten Vergleich sah dann jedoch den TSV 1860 II (U23) mit 4:3 Toren knapp vor Kattenhochstatt (3:3) und Ellingen (1:2). Eine enge Kiste!

Nachdem die Gastmannschaften von außerhalb des Stadtgebiets aus dem Rennen waren, gab es ab dem Halbfinale in der gut besuchten Halle eine reine Weißenburger Angelegenheit. Im ersten Duell behauptete sich der FC/DJK mit 5:3 gegen die Ortsteil-Kicker aus Kattenhochstatt. Auch das zweite Duell hatte seinen Reiz und bot viel Spannung: Nach 0:1-Rückstand drehte der TSV 1860 I noch das Spiel gegen die eigene, sogenannte U23 und zog mit einem 3:2 ebenfalls ins Finale ein.

Die Plätze fünf und sieben wurden gleich per Siebenmeterschießen entschieden, wobei sich Nagelberg und Oberhochstatt jeweils mit 3:1 gegen Ellingen und Langlau behaupteten. Das kleine Finale war eine klare Sache für die „U23“ des TSV 1860, welche die Eintracht Kattenhochstatt mit 5:0 abfertigte. Bei den Weißenburgern stand diesmal Routinier Thomas Schneider im Tor und zeigte nicht nur tolle Paraden, sondern erzielte als erster Aufbauspieler auch zwei Treffer – einen im Match um Platz drei, in dem auch Zijad Eco (2), Marc Hedwig und Benedikt Auernhammer trafen.

Im Endspiel ging der TSV 1860 I durch Mario Swierkot mit 1:0 in Führung. Andreas Pfefferlein glich per Freistoß zum 1:1 für den FC/DJK aus. Andre Hofer mit dem 2:1 und Maik Wnendt zum 3:1 machten dann jedoch den aufgrund der spielerischen Vorteile verdienten Sieg für den Bezirksligisten perfekt. Mit je sechs Treffern wurden Hofer und Swierkot am Ende des knapp fünfstündigen Turniers durch OB Schröppel und TSV-Abteilungsleiterin Wagner-Hamm als beste Torschützen der Stadtmeisterschaft 2017 für ihre „Six-Packs“ geehrt.

Uwe Mühling