TSV 1860 weiter an der Bezirksliga-Spitze

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Weißenburger 1:0 beim Juraderby in Roth - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Auch nach dem zweiten Spieltag steht der TSV 1860 Weißenburg auf Platz eins der Fußball-Bezirksliga Süd. Die Truppe von Trainer Markus Vierke gewann ein packendes Derby bei der TSG 08 Roth mit 1:0. Das goldene Tor erzielte Andre Hofer bereits in der dritten Minute.

Erzielte das entscheidende Tor: Andre Hofer vom TSV 1860 Weißenburg. Foto: Uwe Mühling



Ebenfalls mit sechs Punkten ist der SV Ornbau aus den Startlöchern gekommen. Das Team von Trainer Reiner Eisenberger hat nach dem 2:0 ge­gen Mosbach nun 6:1 Tore am Konto, die Weißenburger (6:0) stehen noch ei­nen kleinen Tick besser da. Am Wochenende haben beide Teams Heimspiele: Der TSV 1860 erwartet am Samstag um 18.00 Uhr den FV Dittenheim, der SVO am Sonntag um 15.00 Uhr den TSV Freystadt.

Doch zurück zum Weißenburger Match in Roth. Die Gäste legten dort munter los: Konnte TSG-Keeper Ke­vin Ulrich in der zweiten Minute noch gegen Markus Lehner mit einem Reflex parieren, so war er eine Zeigerumdrehung später geschlagen: Bei ei­nem Konter ging der schnelle Mario Swierkot auf der linken Seite steil und passte quer in den Lauf von Andre Hofer, der zum 0:1 flach ins linke Eck einschoss. In der Folgezeit stand die TSV-60-Defensive sehr sicher, sodass die Rother trotz leichten optischen Übergewichts kaum echte Gefahr entwickeln konnten.

In der 19. Minute dann eine Schrecksekunde für die Weißenburger, als Tim Lotter nach einem Zusammenprall mit einer Schulterverletzung liegen blieb. Für ihn kam Yannik Strobel ins Spiel, bei Lotter lautete die Diagnose Schlüsselbeinbruch, wodurch der 20-Jährige längere Zeit ausfallen wird. Vom Spiel waren bis zur Pause noch eine Rettungsaktion von Lehner (vor Roths Jonathan Hartig) sowie ein guter Angriff des TSV 1860 zu erwähnen: Michael Böhm passte vom rechten Flügel nach innen, wo Swierkot volley abzog, allerdings hoch drüberschoss.

Im zweiten Durchgang blieb es ein intensives Spiel, bei dem es oft in hohem Tempo hin- und herging. Die Weißenburger Deckung stand weiterhin sicher. Nur zweimal wurde es richtig gefährlich, doch Keeper Dominic Rogner war gegen Sven Müller (56.) und Marvin Mürth (74.) auf seinem Posten und verhinderte den Ausgleich. Im Spiel nach vorne fungierte Mario Swierkot als unermüdlicher Antreiber.

Der TSV 1860 hatte ein Chancenplus, versäumte es jedoch, das zweite oder dritte Tor nachzulegen. Jonas Ochsenkiel hatte Pech und traf nur die Unterkante der Latte, wonach es Diskussionen gab, ob der Ball vor, auf oder hinter der Linie aufgesprungen war (63.). Dann scheiterte Strobel im Fünfer am Torwart (65.) und Swierkot setzte ei­nen Kopfball drüber (66.). In der 75. Minute wurde der durchgebrochene Swierkot von Pascal Weidmann gefoult, was Schiedsrichter Sven Bode als „Notbremse“ mit der Roten Karte bestrafte.

In Überzahl hatte Weißenburg noch weitere Möglichkeiten. Bei einem Schuss von Maik Wnendt rettete Nic­las Hamann auf der Linie, Swierkot hatte bei einem Lattentreffer Pech (beides 86. Minute), Hofer schob den Ball am Torwart sowie am Tor vorbei (87.) und Ochsenkiel zielte nach einem Solo aus 20 Metern daneben (93.). Un­term Strich blieb ein knapper, aber verdienter Derbysieg für den TSV 1860.

TSG 08 Roth: Ulrich, Hassan, Weidmann, Hamann, Trautner, Stanik (23. Trost), Sejans, Ludwig, Müller (65. Mürth), Hartig, Spießl (67. Struller).

TSV 1860 Weißenburg: Rogner, Eco, Lehner, Weglöhner, Leibhard, Lotter (23. Strobel), Weichselbaum (71. Riedel), Ochsenkiel, Hofer, Swierkot, Böhm (59. Wnendt).

Schiedsrichter: Sven Bode (Eibach); Zuschauer: 210; Tor: 0:1 Andre Hofer (3. Minute); Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Pascal Weidmann von der TSG 08 Roth (75. Minute, Notbremse).

um/ds