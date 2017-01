TSV-Ringer bei der "Bayerischen" sehr erfolgreich

WEISSENBURG - Bei den Bayerischen Meisterschaften der Jugend C, B und A sowie der Junioren in Regensburg haben sich die Nachwuchsathleten aus der Ringerabteilung des TSV 1860 Weißenburg zwei Meister- und zwei Vizemeistertitel geholt.

Erfolgreiche Ringer-Truppe: Die jungen Athleten des TSV 1860 Weißenburg (Trainer Dieter Hilpert, … Foto: TSV 1860



Der AC Regensburg bekam vom Bayerischen Ringerbund die Ausrichtung des Turniers im freien Stil übertragen. An den beiden Wettkampftagen beteiligten sich in der Donaustadt etwa 380 Aktive von 32 verschiedenen Vereinen aus ganz Bayern.

Platz eins und damit die Goldmedaille holten sich Simon Hilpert (Jugend C, Gewichtsklasse bis 34 kg) und Niklas Schmied (Jugend B, Klasse bis 34 kg). Simon Hilpert musste insgesamt fünfmal auf die Matte. Mit vier Schultersiegen kam er ins Finale, wo er auf seinen Vereinskollegen Erik Vinkovics traf. Erik hatte ebenfalls mit vier Schultersiegen das Finale erreicht. In einem packenden und abwechslungsreichen Kampf setzte sich Simon nach Punkten durch und holte sich den Titel, Erik bekam für seine ebenfalls tolle Leistung die Silbermedaille.

…hier mit Trainer Thomas Hitz) waren bei der Bayerischen Meisterschaft im freien Stil in mehreren Alters- und Gewichtsklassen vorne dabei und gewannen auch zwei Titel. Foto: TSV 1860



Mit einer beeindruckenden Vorstellung erkämpfte sich Niklas Schmied den ersten Platz. Niklas musste auch fünfmal auf die Matte und ließ seinen Kontrahenten an diesem Tag keine Chance. Mit fünf Schultersiegen beherrschte er seine Gewichts- und Altersklasse. Lukas Stengel (Jugend A, Klasse bis 69 kg) holte sich den Titel des Bayerischen Vizemeisters. Im Finale unterlag er Florian Teschner, SC Isaria Unterföhring, knapp nach Punkten. Bei den Junioren, Klasse bis 74 kg, startete Jonas Stengel, der sich den fünften Platz erkämpfte. Im seinem letzten Fight setzte er sich gegen Anton Roth, AC Regensburg, durch.

Jonathan Hilpert (Klasse bis 63 kg) und David Hilpert (bis 54 kg), beide Jugend A, verpassten jeweils ganz knapp das Podium. Jonathan hatte mit 19 Startern das größte Teilnehmerfeld zu bewältigen und sechs Kämpfe zu absolvieren. Im sogenannten kleinen Finale unterlag er Daniil Eberhardt vom ASV Neumarkt knapp nach Punkten. Fabian Felleiter, der in der gleichen Klasse kämpfte, landete auf Platz neun. David Hilpert unterlag in seinem Finalkampf Alexander Bauer (SpVgg Freising) äußerst knapp mit 6:8 nach Punkten. Lukas Posch (Jugend A, Klasse bis 54 kg) erreichte in seinem Pool den vierten Platz und verpasste somit die Finalrunde.

Das Weißenburger Betreuerteam mit Dieter Hilpert, Axel Schmied und Thomas Hitz war mit den gezeigten Leistungen seiner Schützlinge sehr zufrieden. Alle zusammen freuten sich über die Titel und guten Platzierungen für die TSV-1860-Ringer.