Turnier für Kinder wie Könner

Beim Reitverein in Weißenburg - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Pferdefreunde aus der gesamten Region ritten auch in diesem Jahr beim großen Sommerturnier des Reitvereins Weißenburg um die Pokale und Platzierungen. Bei insgesamt 23 Einzelprüfungen war die Bandbreite an Reitsport überaus groß.

Spannender Reitsport am Weißenburger Wülzburghang: Der Reitverein Weißenburg hatte dort zum großen Sommerturnier mit insgesamt 23 Spring- und Dressurprüfungen geladen. Foto: Sabrina Pickl



Die kleinsten Reiter führten bei ei­nem Führzügelwettbewerb stolz ihr Können vor, die erfahrenen Springreiter konnten sich in Springprüfungen bis zur Klasse L messen. Auch die Dressur kam nicht zu kurz, hier wurden Prüfungen bis zur Klasse M ausgetragen.

Den Auftakt bildete traditionell der Springsport. Nathalie Ulbrich vom Reitverein Treuchtlingen sicherte sich sowohl den Sieg in der Springprüfung der Klasse L als auch den ersten Platz in der „Springprüfung mit steigenden Anforderungen der Klasse A“. Den zweiten und dritten Platz in der L-Springprüfung belegten Leonie Wibmer vom Reitclub Küps und Pauline Mühleck (RSG Simmmershofen). Auch die Reiterjugend des gastgebenden Vereins war im Springparcours erfolgreich mit ihren Pferden und Ponys am Start. So konnte Johanna Feix den Stilspring-Wettbewerb für sich entscheiden.

Während am Tag zuvor noch Stangen und bunte Hindernisse den Turnierplatz bestimmten, stand der zwei­te Tag ganz im Zeichen des Dressursports. In der Kür des Kostüm-Dressur-Wettbewerbs zeigten die Reiter nicht nur ihr Können im Sattel, sondern bewiesen durch ausgefallene und farbenfrohe Kostüme auch künstlerische Kreativität. So war unter anderem Pippi Langstrumpf vertreten. In dieser Prüfung konnte Eva Ziegler die goldene Schleife mit nach Hause nehmen.

Stolze Eltern, Großeltern und Geschwister jubelten am Nachmittag den Kindern der Pony-Führzügelklasse zu. Besonders stolz sein durften Lola Kiss, Lorenz Schweinesbein und Charlotte Stephan. Sie gewannen in ihrer Abteilung.

Höhepunkt des Tages war die Dressurprüfung der Klasse M**. Vanessa Prietz vom RG Kleinkuchen konnte diese Prüfung für sich entscheiden. Markus Funk sicherte sich den zweiten Platz und Angelina Hohnbaum wurde Dritte.