Über 90 Unternehmen stellen sich in Altmühlfranken vor

Bei der Ausbildungsmesse können sich Schüler über die Möglichkeiten informieren - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Am Samstag, 24. November, können sich interessierte Jugendliche und deren Eltern erneut über das Ausbildungsangebot im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen informieren. Über 90 teilnehmende Unternehmen bieten bei der Berufsausbildungsmesse „BAM“ interessante Einblicke. Die Messe ist auf die drei Städte Gunzenhausen, Treuchtlingen und Weißenburg in vier Hallen verteilt.

Über 90 Betriebe dabei: Die Berufsausbildungsmesse BAM hat wieder viel zu bieten. In insgesamt vier Hallen in Treuchtlingen, Weißenburg und Gunzenhausen stellen sich Unternehmen potenziellen Azubis vor. © Archivfoto: Robert Renner



Neben den üblichen Örtlichkeiten Schranne und Karmeliterkirche Weißenburg sowie der Stadthalle Treuchtlingen wird erneut das Staatliche Berufliche Schulzentrum in Gunzenhausen zu einer Messehalle umfunktioniert. Aufgrund der andauernden Sanierung der Stadthalle Gunzenhausen und der durchweg positiven Erfahrungen des vergangenen Jahres nahmen die Veranstalter das Angebot des Schulzentrums gerne an, die BAM wieder dort durchzuführen.

Wie immer öffnen die Tore für die Besucher um 9 Uhr, und es besteht bis 15 Uhr ausreichend Zeit, alle Standorte zu besuchen. Diese sind auf bewährte Art und Weise durch kostenlose Pendelbusse miteinander verbunden, die im 30-Minuten-Takt zwischen den drei Städten verkehren. In der BAM-Broschüre, die pünktlich zur Messe erscheint und an jedem Einlass verteilt wird, können die Jugendlichen nach Ausbildungsberufen und nach Firmen suchen und sich anhand der Hallenpläne einen Überblick verschaffen.

Auch an die Abiturienten wird wieder gedacht – mit regionalen Hochschulen, die sich im Rahmen des Netzwerks Duales Studium in der Stadthalle Treuchtlingen präsentieren. Das Abiturientenprogramm, bei dem Berufserfahrene sowie Studierende in den Studienbereichen „Wirtschaft und Recht“, „Gesundheit und Soziales“ sowie „MINT“ ihr Insiderwissen mit interessierten Schulabgängern aus­tauschen, findet ebenfalls wieder am Standort Treuchtlingen statt.

Bilderstrecke zum Thema Die BAM kam bestens an WEISSENBURG – Ein voller Erfolg war auch in diesem Jahr die Berufsausbildungsmesse (BAM) Altmühlfranken. Nach Angaben der Veranstalter fanden sich an den vier Messe-standorten rund 4000 Besucher ein, um sich über die Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen zu informieren. Zahlreiche Firmen aus der Region präsentierten sich dazu in den Stadthallen in Treuchtlingen und Gunzenhausen sowie in Weißenburg im Kulturzentrum Karmeliterkirche und in der Schranne.



Ein fester Bestandteil ist die große Verlosung, die auch dieses Jahr an der BAM durchgeführt wird. Aufgrund der fehlenden BAM-Party, die von den Veranstaltern und dem dahinterstehenden Arbeitskreis aus organisatorischen Gründen in diesem Jahr nicht ausgerichtet wird, wurde ein neues System entwickelt. Anstatt der bekannten Einlassbändchen werden Stempelkarten verteilt, welche an je­dem Einlass zu den Hallen abgestempelt werden. Ab einer besuchten Halle ist die Teilnahme an der Verlosung möglich, ab drei Stempeln besteht zudem die Chance auf einen der Hauptpreise.

Preisverteilung auf der Eisbahn

Die zahlreichen Preise werden durch die ausstellenden Unternehmen zur Verfügung gestellt. Alle Gewinner werden im Nachgang der Messe benachrichtigt. Die Hauptpreise werden während der Jugendveranstaltung „Tanz-klar Eis“ am 30. November auf der Gunzenhausener Eisbahn offiziell von den jeweiligen Unternehmensvertretern überreicht.

Bewährt hat sich zudem das interessante Außenprogramm. Zum einen wird am Standort Treuchtlingen der 18 Meter lange M&E-Info-Truck die Berufe aus dem Bereich der Metall- und Elektroindustrie präsentieren, zum anderen werden einzelne Un­ternehmen verschiedene Aktionen in den Außenbereichen der Hallen anbieten.

Zahlreiche Informationen zur Berufsausbildungsmesse gibt es im Internet unter http://bam.altmuehlfranken.de.